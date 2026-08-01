Quedó a 7 de Ferro, que volvió a perder

Con amor propio pero sin fútbol, Colón rescató un empate en Acassuso y sigue lejos de la punta

El sabalero lo volvía a perder desde el vestuario con el gol de Rey a los 2 minutos de juego. Lo empató Garate cuando se jugaban 39 del complemento. Los de Medrán terminaron jugando con uno más por la expulsión de Serrano y sumaron su tercer partido seguido sin conocer la victoria. Se vienen San Telmo y Patronato en Santa Fe.