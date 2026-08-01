Buscando ganar un poco de paz en el cierre de una semana agitada y llena de rumores e incertidumbre respecto del futuro del entrenador, Colón visitó este sábado a Acassuso en cotejo válido por la fecha 23 del certamen de la Primera Nacional. El sabalero llegaba precedido de 2 derrotas en fila y sabía que estaba obligado a sumar en la zona norte del gran Buenos Aires para tratar de acercarse a los líderes que tiene Zona A cuando entramos en el último tercio de la temporada.
Con amor propio pero sin fútbol, Colón rescató un empate en Acassuso y sigue lejos de la punta
El sabalero lo volvía a perder desde el vestuario con el gol de Rey a los 2 minutos de juego. Lo empató Garate cuando se jugaban 39 del complemento. Los de Medrán terminaron jugando con uno más por la expulsión de Serrano y sumaron su tercer partido seguido sin conocer la victoria. Se vienen San Telmo y Patronato en Santa Fe.
Sabiendo que debía cambiar sustancialmente la pésima imagen dejada el domingo pasado ante Chaco For Ever, y en el que podría ser su último partido en el banco rojinegro, Medrán pateó el tablero y mandó a la cancha un equipo con 5 modificaciones entre las que sobresalían la reaparición desde el inicio de Facundo Castet y Conrado Ibarra complementándose en el andarivel izquierdo. Además, reaparecían dos referentes como Barrios y Lago y se estrenaba como titular Leandro Garate en reemplazo del lesionado Bonansea. Enfrente llegaba el quemero dirigido por Kohan con la urgencia de sumar para tratar de sostenerse fuera de la zona del descenso.
Tras una mañana de sábado con intensas lluvias que alteraron el estado del terreno de juego del estadio de Acassuso, el pitazo inicial de Bryan Ferreyra dio rienda suelta a un partido vertiginoso en el que las emociones no se hicieron esperar. La primera del encuentro fue para Colón al minuto y medio, luego de que Garate pivoteara y asistiera a un Lago que a pura gambeta se metió en el área pero definió desviado con la zurda.
En la respuesta, el local llegó a fondo y no perdonó. Hermoso controló y encaró desde el medio a la derecha y asistió a la subida de Lucas Rey para que el 8 de primera y de derecha resuelva cruzado para dejar sin chances a Budiño y abrir el marcador. Como le sucediera hace un par de semanas en Ferro, Colón entró desconectado en defensa y sufrió de arranque un golpe durísimo que hacía todavía más cuesta arriba la tarde en Buenos Aires.
Contrario a lo ocurrido en aquel partido con Oeste, el equipo de Medrán reaccionó de buena manera al gol en contra y rápidamente adelantó líneas y sometió a un Acassuso que no hacía pie y resistía casi dentro de su área. A los 8 lo pudo empatar el rojinegro con un desborde y centro atrás de Marcioni que Lago remató y entre un defensor y el arquero Monllor consiguieron despejar. Pasado el cuarto de hora el que lo tuvo fue Garate, que cabeceó el envío de Lago desde la izquierda y provocó una espectacular tapada del 1 local yendo abajo y a puro reflejo.
Tras 15 minutos frenéticos, donde el sabalero lo perdía injustamente, el local pudo bajarle el ritmo al partido y alejarse algunos metros del arco de Monllor. Si bien seguía siendo más, a Colón ya no le era tan sencillo llegar a posición de gol frente a un Acassuso que estaba cómodo con el trabajo de ensuciar y hacer lento el juego. Apostando a la contra, el quemero estuvo cerca de estirar distancias a los 32 con un fuerte remate de Hermoso desde el borde del área que se fue apenas desviado.
El pésimo estado del terreno de juego, sumado al avance del reloj y el nerviosismo creciente, eran un combo letal para un Colón que nunca dejó de intentar pero que no encontraba el camino para volver a ponerse cara a cara con Monllor. Solo la vergüenza deportiva y la insistencia de Marcioni e Ibarra por las bandas hicieron que el conjunto santafesino vuelva a arrinconar a Acassuso repitiéndose en centros siempre bien controlados por la última línea quemera. Sin merecerlo pero como muestra del mal momento que atraviesa, el equipo sabalero se fue al descanso en desventaja y con mucho para replanteanrse en zona de camarines.
En la reanudación, Medrán movió al banco y mandó a la cancha a Sarmiento y Allende en reemplazo de Ibarra y Castet, buscando una rápida reacción que lo vuelva a poner en partido. En este marco, la primera para la visita llegó a los 6 minutos, cuando Garate se la bajó a Lértora para que el capitán remate y genere la milagrosa salvada de Dubini cuando Monllor ya estaba vencido. En la siguiente el 5 la bajó de cabeza para que Muñoz la tire por encima del travesaño desde el área chica.
Ese buen inicio del complemento fue nada más que un espejismo de un Colón que, repitiendo falencias de los últimos partidos, no sabía ni podía arrimarse al empate ante un rival que iba ganando en confianza y jugaba cada vez más lejos de su propio arco. El entrenador rojinegro modificó los 2 volantes centrales buscando dinámica e intensidad en un mediocampo donde no podía prevalecer.
Pasados los 20, lo tuvo el local tras un error en salida que provocó una providencial salvada de Toledo cuando llegaba un delantero de la quema para definir. En la siguiente, la volvió a tener Garate, pero el 9 que llegó desde Grecia cabeceó desviado el enésimo centro que cayó desde la derecha.
Recién a los 35, y cuando Acassuso resignó toda chance de ataque poniendo una línea de 5 defensores, volvió a generar peligro la visita cuando Leandro Allende capturó un balón suelto a la salida de un córner y sacó un potente zurdazo que besó el palo derecho del arco de Monllor.
Cuando el reloj pisaba los 39, y parecía que el esfuerzo y la voluntad de los jugadores rojinegros no tendrían su merecida recompensa, una de las tantas pelota que cayó en el área local se transformó en el 1 a 1. El centro cruzado le quedó a Sarmiento que la bajó y sacó un centro atrás que derivó en el disparo y el desvío en Leandro Garate para vencer la resistencia de Acassuso y devolverle la paridad al marcador.
Con el envión del empate, Colón fue con lo que le quedaba a buscar la victoria ante un rival que en menos de 5 minutos se terminó quedando con uno menos por la expulsión de Serrano por doble amarilla. El tiempo adicional fue para cualquiera, con el sabalero volcado con toda su gente en busca de la victoria ante un Acassuso que resistía como podía pero que se mostraba peligroso cada vez que lograba salir en la contra.
Ferreyra, de discreto partido en San Isidro, decretó el final con un empate que terminó siendo el resultado lógico de un partido en el que Colón siempre quiso más pero se chocó una y otra vez contra su propia impericia, su falta de confianza y un rival aguerrido y ordenado que vendió muy cara la derrota. El 1 a 1 deja el sabor agridulce de al menos haber rescatado un punto pero a la vez dejar pasar otra chance de arrimarse a la zona de vanguardia aprovechando la segunda caída en fila del líder Ferro.
Otro encuentro sin victoria y con un rendimiento lejos de lo ideal vuelve a poner en foco sobre el futuro de Medrán en un equipo que da la sensación de ciclo cumplido aunque los que toman decisiones todavía parecen no advertirlo. Al sabalero se le vienen ahora dos partidos en condición de local en los que deberá dejar en Santa Fe los 6 puntos para mantener viva la llama de la ilusión de ganar el grupo y tener 2 chances para ascender. La trascendencia de lo que viene deja ver que es momento de cambiar antes de que sea demasiado tarde.
La síntesis
ACASSUSO: 1- Mariano Monllor; 4- Román Etcheverri, 2- Santiago Belatti, 6- Lucas Pioli, 3- Bruno Dordoni; 8- Lucas Rey, 5- Kevin Dubini, 7- Ramiro Reynoso, 11- Valentín Serrano; 10- Agustín Hermoso, 9- Tomás Rodríguez. DT: Tobías Kohan.
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Facundo Castet; 5- Federico Lértora, 7- Matías Muñoz; 11- Julián Marcioni, 10- Ignacio Lago, 8- Conrado Ibarra; 9- Leandro Garate. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: En el primer tiempo, a los 2 min. Rey (A). En el segundo tiempo, a los 39 min. Garate (C)
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 14- Darío Sarmiento por Ibarra y 20- Leandro Allende por Castet (C); a los 17 min. 15- Agustín Toledo por Lértora y 16- Ignacio Antonio por Múñoz (C); a los 23 min. 17- Joaquin Postigo por Dubini, 19- Lázaro Romero por Rey y 20- Natan Acosta por Hermoso (A); a los 28 min. 19- Franco García por Peinipil (C); a los 33 min. 13- Joel Ghirardello por Rodríguez y 15- Juan Ponce de León por Etcheverri (A).
Incidencias: En el segundo tiempo, a los 42 min. expulsado Serrano (A) por doble amonestación.
Árbitro: Bryan Ferreyra.
Estadio: La Quema - Acassuso.