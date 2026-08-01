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La previa en vivo: Colón visita a Acassuso para volver a la senda del triunfo

El encuentro se disputa desde las 15 horas en el Estadio La Quema en el partido de San Isidro de Buenos Aires.

Estadio La Quema de Acassuso.Estadio La Quema de Acassuso.
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Colón juega este sábado por la tarde desde las 15 horas ante Acassuso por la fecha 23 de la zona A del torneo 2026 de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 15 horas en el Estadio La Quema en el partido de San Isidro de Buenos Aires con transmisión de LPF Play.

Minuto a minuto

13:21 / Sáb. 01.08.2026
13:05 / Sáb. 01.08.2026

Cómo salieron en la primera vuelta

En la ida, Colón venció a Acassuso por 1 a 0 en el estadio Brigadier Estanislao López con gol de Ignacio Lago.

En aquel encuentro, el Sabalero le cortó la racha invicta inicial a Los Quemeros, que habían ganado todos sus partidos hasta este cruce.

13:01 / Sáb. 01.08.2026

Cómo llega cada uno

Colón acumula dos derrotas consecutivas. Viene de caer por 1 a 0 ante Chaco For Ever en el Estadio Brigadier López.

Acassuso viene de empatar 0 a 0 ante San Miguel. Debe su partido de la fecha 21.

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