Colón juega este sábado por la tarde desde las 15 horas ante Acassuso por la fecha 23 de la zona A del torneo 2026 de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
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La previa en vivo: Colón visita a Acassuso para volver a la senda del triunfo
El encuentro se disputa desde las 15 horas en el Estadio La Quema en el partido de San Isidro de Buenos Aires.
Estadio La Quema de Acassuso.
El encuentro se disputa desde las 15 horas en el Estadio La Quema en el partido de San Isidro de Buenos Aires con transmisión de LPF Play.
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13:05 / Sáb. 01.08.2026
Cómo salieron en la primera vuelta
En la ida, Colón venció a Acassuso por 1 a 0 en el estadio Brigadier Estanislao López con gol de Ignacio Lago.
En aquel encuentro, el Sabalero le cortó la racha invicta inicial a Los Quemeros, que habían ganado todos sus partidos hasta este cruce.
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