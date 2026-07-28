La dirigencia de Colón no ha tomado ninguna decisión o, al menos, no la ha efectivizado públicamente en cuanto a la continuidad de Ezequiel Medrán, más allá de que las versiones apuntan a que existiría un consenso para interrumpir este proceso.
Colón, Medrán, una situación incierta y el viaje a Acassuso que se acerca
Los rumores son crecientes, pero la realidad indica que el técnico sigue al mando del equipo y prepara la visita del sábado que viene a la cancha de Acassuso, donde Colón jugó por última vez en 1960.
De todos modos y más allá de algunos nombres que han ganado la calle en las últimas horas, la realidad es que Medrán sigue al frente del equipo y parecería que va a ser el encargado de dirigirlo en el partido del sábado a las 15 en cancha de Acassuso.
En las últimas horas se produjeron reuniones entre los integrantes de la mesa chica sabalera y también hubo comunicaciones con Diego Colotto, el director deportivo.
La situación del DT entró en un terreno de total incertidumbre luego de la derrota del domingo ante Chaco For Ever, uno de los peores equipos del torneo y contra el que Colón perdió, en poco tiempo, los dos encuentros que disputó, tanto en Resistencia como en Santa Fe.
Si bien la caída del domingo fue la primera en condición de local, el equipo se fue silbado porque la gente está impaciente (como primera medida) y porque tiene dudas respecto del verdadero potencial del equipo para convertirse en un candidato sólido a conseguir el ascenso de categoría.
Respecto de las presiones y las obligaciones, Medrán seguramente estuvo consciente desde el primer momento. Y ahora atraviesa por el momento de mayor sospecha en cuanto a su trabajo, más allá de esa “conexión” que existe con el plantel – de acuerdo a sus propias declaraciones – y del pensamiento de la dirección deportiva, que está presente día a día en los entrenamientos y sabe cuál es la calidad del trabajo de Medrán y su cuerpo técnico.
La situación no deja de ser diferente a la de hace dos años, cuando la dirigencia que en ese entonces encabezaba Víctor Godano resolvió la disolución del vínculo con Iván Delfino, cuando el equipo estaba en zona de clasificación, más allá de que había ingresado en un período de malos resultados. Luego, a la luz de los resultados, muchos opinaron que aquella decisión fue equivocada y que se tendría que haber respetado el proceso.
Acá el contexto es bastante parecido, con un plantel que armó Medrán, refuerzos que también trajo el rafaelino, un tercer puesto en la tabla aunque reticencia en la gente. El rendimiento del equipo es lo que mueve a dudas y provoca esta inestabilidad evidente en la que ha empezado a transitar el proceso.
Colón tiene ahora una serie de partidos que debería aprovechar. El primero ya pasó y fue el del domingo ante los chaqueños, pero luego de visitar a Acassuso, Colón recibirá a San Telmo y a Patronato, en tanto que luego visitará a San Miguel y Racing de Córdoba, antes de recibir la visita de Deportivo Morón. Todos estos rivales, hasta enfrentar a Deportivo Morón, son equipos que están por debajo de la ubicación de los sabaleros, por lo cual se debería aprovechar la oportunidad de sumar algunas victorias consecutivas que le permitan acomodarse en la tabla y descontar esa ventaja de 8 puntos que le lleva Ferro (el líder) y no complicarse con los 5 de ventaja que tiene a su favor sobre Deportivo Madryn, que está noveno y es el primero en pugnar por entrar dentro del lote de clasificados.
Comparado con otros equipos que consiguieron el objetivo del ascenso, Colón no debería perder más. O a lo sumo debería hacerlo una vez y nada más. Pero esto es relativo, ya que Ferro, el puntero de la zona, tiene la misma cantidad de derrotas que Colón (5), aunque posee una mayor cantidad de victorias (son 13 las de Ferro contra 9 de Colón). Ocurre que Colón cosecha muchos empates (8 contra 4) y ahí está la diferencia de puntos que se observa en este momento en la tabla de posiciones.
Respecto del equipo, seguramente estará en condiciones de volver Pier Barrios, ya recuperado de la lesión, en tanto que Leandro Allende cumplió la fecha de suspensión y estará disponible para formar parte del plantel que viajará el viernes con destino a Buenos Aires.
En cuanto al resto, Lago ya jugó el segundo tiempo contra Chaco For Ever por lo cual estará para arrancar de titular el sábado, mientras que Bonansea será evaluado durante la semana para ver si llega en las mejores condiciones físicas al encuentro con Acassuso.
Un último dato estadístico: Colón jugará en una cancha que no visita desde el año 1960, es decir hace 66 años. La última vez que jugó allí fue victoria sabalera por 3 a 1, mientras que al año siguiente volvieron a enfrentarse, en el torneo de Primera C, pero fue 2 a 0 a favor de Colón en cancha de Tigre, donde Acassuso hizo de local.