Sábado por la mañana, cielo gris, lluvia, algo de smog en el ambiente producto de esos incendios en Canadá que se trajeron todo el humo a esta parte norte de Estados Unidos, camisetas celeste y blanca por todas partes (como siempre) y los nervios que nos carcomen, esperando que las horas transcurran rápidamente para que llegue la hora de la gran final.
“Esta selección hace que los de afuera pareciera que también estamos jugando”
Dirige una filial del Mallorca, conoce al dedillo al fútbol español y dice que “En España tienen la necesidad de demostrarle a todo el mundo que le pueden ganar a Messi y su selección”.
El destino le hizo un guiño de éxito a este paivense, tan buen tipo como buen jugador de fútbol, que apareció en la primera de Colón en aquellos años bravos y de frustraciones, pero que enseguida logró consideración y eso le permitió comenzar un camino como futbolista que logró afianzar después como entrenador.
Afincado en Mallorca, Gustavo Siviero volvió a una de sus casas (la otra, por supuesto, es Colón), después de haber dirigido en varios equipos y en otros países, en una carrera como técnico que arrancó siendo el ayudante de Héctor Cúper, que lo conoció de aquellos tiempos en los que lo llevó a Lanús. Allí, en Mallorca, fue campeón de la Supercopa de España en 1998 y subcampeón de la Recopa de Europa en 1999. Jugó cuatro temporadas y dejó una imagen impecable que lo ha llevado ahora a dirigir a una de las filiales de este club.
Hablar con Siviero es hablar con alguien que conoce muy bien el fútbol español y que, más allá de estar afincado en ese país, no abandona de ninguna manera su ligazón sentimental con nuestro país. Y eso lo llevará a hacer fuerza por Argentina en el partido de este domingo.
-¿Cómo ves el partido?
-España no va a abandonar el camino que viene construyendo desde hace tiempo y que es el de tener la pelota, recuperarla pronto cuando no la tiene, atacar organizadamente y defender en bloque. Pero sobre todo, la tenencia de pelota. Eso es algo clave en este equipo.
-Entonces, ¿pensás que puede salir un partido bien de mediocampo, porque Argentina buscará hacer lo mismo?
-Son finales, puede salir de otra forma, pero creo que va a ser un partido así. Lo que pasa es que Argentina puede jugar a un montón de cosas. Si se pone complicado, defiende, se agrupa bien, están todos ahí juntitos. Y si tiene que atacar, lo hace asumiendo la iniciativa y encerrando al rival. España va a intentar asumir el protagonismo. Lo primero que hay que procurar, es quitarle la pelota.
-¿Qué es lo que has visto, te ha gustado y qué es lo que no te ha gustado de Argentina?
-Me gusta la manera en la que está acabando el campeonato, con esa intención de sobreponerse a partidos difíciles, sacar esa casta que tiene, ese fuego interno que la identifica. Y también el juego. Aparte, Argentina propone partidos emotivos y lo que logran es que, los que estamos afuera, pareciera que al partido lo estamos jugando. Es un equipo que defiende nuestra identidad. Nos representa muy bien.
-¿Y qué tenés para decir de Messi?
-Que a todos nos sorprende, porque pensamos que le iba a costar más, que no iba a ser tan decisivo como lo está siendo. Va camino a convertirse en el mejor jugador del Mundial, capaz de marcar goles y hacer que sus compañeros los hagan. A la vez, lo admiramos mucho. Es incomparable.
-¿Creés que España tendrá más presión que Argentina para ser campeón del mundo?
-Ellos tienen la necesidad de demostrarle al mundo que le pueden ganar a Argentina. Y que le pueden ganar a Messi. Pero nosotros también tenemos presión, porque los mismos jugadores se ponen el objetivo de ir por todo. Tienen a todo un país detrás y parece que no hay otro resultado que ganar. Ellos perciben el clima que se vive en la gente, en todos los argentinos. Entonces juegan con ese deseo interno de dar todo por el escudo y por la gente.
-¿Se vive allí en España con la misma expectativa que en la Argentina?
-¡No…! Como en Argentina, no se va a conseguir en ningún lado. Somos únicos en ese aspecto. Es lógico que la expectativa, en España, es mayor que otras veces. Como te decía, es un partido especial para ellos también. Ser capaces de ganarle a una selección en la que está Messi, tiene para ellos un valor enorme.
-Me diste pie para otra pregunta vinculada con Messi, porque él jugó en Barcelona y se sabe de la rivalidad con el Real Madrid. ¿Cómo se vive eso?
-Hay mucha gente que siente admiración por Messi y una parte que lo resiste, que está buscando por donde crear una crítica. Muchos buscan, por ejemplo, alguna explicación para atestiguar que se le facilitan las cosas por fuera, a él y a la selección argentina, para que gane. Y todos sabemos que eso no es así. Siempre pasa cuando hay figuras rutilantes. Messi no es la excepción a la hora de tener detractores. Los tiene. Y es lógico que los simpatizantes del Real Madrid no lo quieran y esperen la derrota, máxime ante España, porque ellos lo sufrieron a Messi.
-¿De qué o de quién hay que cuidarse?
-Rodri es clave para esta selección española, Dani Olmo está siendo un jugador importante… Como te decía, ellos buscarán controlar el centro del juego porque la estrategia de España pasa po ahí. Obviamente que hay que estar atentos con Yamal, no cometer faltas cercanas al área porque van bien de arriba y tener bien controlado a Oyarzábal… Pero insisto que la batalla se dará en el centro de la cancha.
-En Colón se te mencionó en varias ocasiones, incluso para asumir como director deportivo. ¿Te ves trabajando en Santa Fe en el día de mañana o ya diste por cerrada la posibilidad?
-Yo sé que, a medida que pasan los años, se hace cada vez más difícil, pero no dejo de soñar. Todos estos años me he preparado y mucho. Si no se da nunca, será que no tenía que ser. No solo lo digo por Colón, sino por trabajar en la Argentina. En definitiva, tengo en claro algo: uno no entrena donde quiere, sino donde puede.
-¿Estás arraigado a la vida en España?
-Yo llevo mucho tiempo acá y la verdad que he encontrado un lugar donde no pensaba echar raíces. Pero está claro que el fútbol te lleva a lugares que no pensabas estar.
-La última, Gustavo. ¿Dónde vas a ver el partido?
-En casa… Tenemos un grupo familiar amplio, tengo tres hijos y volvieron de donde están trabajando y estudiando. También están mis suegros, así que vamos a ser un grupo amplio y aquí veremos todos juntos el partido.