Con la obligación de revertir la pobre imagen dejada en el último partido en Caballito, y de volver a sumar de a 3 en casa para no perderle pisada al líder Ferro, Colón recibió en la tarde de este domingo a Chaco For Ever en cotejo válido por la 22° fecha del torneo de la Primera Nacional.
El Colón de Medrán involuciona: jugó mal y perdió bien con Chaco For Ever en el Brigadier
Con gol de Enzo Gaggi en el primer tiempo, el equipo de Cravero se impuso por la mínima y le cortó el invicto de local al Sabalero. La gente reprobó al equipo y al entrenador en el entretiempo y en el cierre del partido. Con la derrota quedó tercero, a 8 de Ferro que perdió con Morón. El sábado visita a Acassuso.
El sabalero arrancaba el domingo a 8 de Oeste, igualado en la línea del Deportivo Morón con un partido más que el gallito, y sabía que solo le servía ganar para seguir en la pelea entrando en la recta final de la temporada. Con la sensible baja de Nacho Lago, afectado por una infección que lo obligó a iniciar desde el banco de suplentes, el DT Ezequiel Medrán apostó por el ingreso de Franco García en la faz ofensiva, además de la aparición de Risso Patrón por el suspendido Allende y la continuidad de Olmedo en la zaga central.
Enfrente llegaba un conjunto chaqueño que atraviesa el mejor momento de su temporada en la Primera Nacional sumando 7 de los últimos 9 puntos en juego, pero que a la vez necesita con urgencia seguir cosechando unidades para salir de la zona de descenso que lo tiene como protagonista casi desde el arranque de la temporada. La llegada del "Chango" Cravero le cambió la cara a un For Ever que saltó a la cancha con el objetivo de complicarle la tarde al sabalero y rescatar unidades de un terreno hasta ahora inexpugnable como el del Barrio Centenario.
Luego del merecido homenaje al seleccionado argentino subcampeón del mundo en Estados Unidos, Javier Delbarba le dio inicio al juego con 2 equipos con posturas claras y antagónicas. El Sabalero asumía el protagonismo adelantando sus líneas desde la tenencia de la pelota ante un For Ever que se agrupaba con una línea de 4 defensores y otra de 5 volantes, soltando a Romero como único hombre de punta.
Primer tiempo
Asumiendo la responsabilidad que el partido y el rival le entregaban, el conjunto de Medrán administraba el balón y sumaba gente cerca del arco de Canuto tratando de abrir espacios desde la movilidad de Sarmiento y el desborde por los costados de Marcioni y García. Sin embargo, el primer cuarto de hora entre la falta de precisión y la concentración de la última línea visitante se fue sin chances de gol en un duelo de mucha pelea y de poco juego.
Pasados los 23 minutos, y cuando Colón iba ganando en impaciencia y nerviosismo por no poder superar la resistencia chaqueña, un error sabalero en función de ataque le permitió a la visita llegar a fondo en la contra y abrir el marcador. La perdió Peinipil en tres cuartos, los de Cravero atacaron rápido por la izquierda y Enzo Gaggi apareció en soledad por el segundo palo para cruzarle la pelota a Budiño y poner el 1 a 0 de For Ever.
El inesperado gol en contra fue un golpe difícil de absorber para los de Medrán, que durante largos minutos siguieron equivocando una y otra vez los caminos para llegar a un Canuto que, en ese primer tiempo, fue un espectador de lujo. Colón no lograba superar la resistencia del equipo de Cravero ni por las bandas ni con juego interno, siendo las ganas de Lértora lo poco rescatable de un pésimo primer tramo de partido del equipo hoy vestido de blanco. El descontento se empezó a hacer notar en las tribunas, cambiando el aliento del arranque por murmullos, silbidos y hasta alguna canción reclamando reacción por parte de los jugadores.
Sobre los 44, fue Budiño el que se vistió de héroe para evitar la segunda caída de su arco, primero ante un furibundo remate de Romero desde el borde del área y luego reaccionando desde el piso ante el disparo de Luque en el rebote. Delbarba mandó a los equipos a vestuarios y no hizo más que desatar el reproche generalizado de los hinchas de Colón que se cansaron y despidieron con silbidos a un equipo que solo por la respuesta de Budiño no perdía por más goles ante el limitado pero voluntarioso elenco de For Ever.
Complemento
Sin tiempo para perder, Medrán mandó a la cancha a Castet y a Nacho Lago por los inexpresivos Risso Patrón y García, buscando generar una reacción rápida para dar vuelta el resultado. El reinicio del cotejo mostró un panorama similar al del primer tiempo. Obligado por la circunstancia, Colón era el que controlaba la pelota ante un rival siempre bien parado, que decidía ceder la tenencia para seguir complicando al local desde el contragolpe. Recién sobre los 10 minutos, el local pudo inquietar con un centro que cayó en el área y obligó a la primera intervención del arquero Canuto para despejar con los puño cuando llegaba a definir Bonansea. En la siguiente, Lértora y Marcioni combinaron y casi provocan el gol en contra de un defensor chaqueño que rechazó en última instancia.
Buscando un poco más de presencia en el área rival, y sobre los 15, Medrán hizo debutar a Leandro Garate, que entró por Sarmiento y se paró al lado de Bonansea para llenarle el área de centros a For Ever. En 17, fue Chaco el que otra vez estuvo a punto de liquidar el partido. Un balón largo que salió desde el fondo encontró la solitaria aparición de un Gaggi que dominó y definió cruzado ante la salida desesperada de Budiño.
Superando el meridiano del complemento, Colón era definitivamente un manojo de nervios, repitiéndose en pelotazos cruzados y en centros siempre controlados y despejados por la última línea del equipo de Cravero.
Recién a los 45, y desde una acción 100% individual de Lago, el local estuvo a tiro del empate. El goleador del campeonato limpió a un par de defensores chaqueños y sacó un fuerte derechazo que Canuto desvió con dificultad para sostener el resultado. Ya en tiempo de descuento, el arquero visitante volvió a responder, esta vez ante el cabezazo de Garate tras el centro que envió Peinipil desde la derecha.
Sin tiempo para más, Delbarba marcó el final y decretó el merecido triunfo de un For Ever que siendo práctico e inteligente se aprovechó de un Colón que tuvo un pésimo domingo y se quedó sin su extenso invicto en el Brigadier. Un equipo sin ideas ni rebeldía, más un entrenador que parece no encontrar el rumbo a casi un año de su llegada a Santa Fe, fueron un combo letal y provocaron la sonora reprobación de todo un estadio que insultó y silbó a sus jugadores y al DT. Con la caída, el sabalero sigue a 8 de Ferro que perdió por goleada con Morón pero la preocupación apunta más a lo que se ve en cancha que a lo que muestra la tabla.
Prácticamente sin margen de error si pretende luchar hasta el final por el primer lugar del grupo, un Colón con muchas cosas para rever visitará el sábado que viene a Acassuso desde las 15.
La síntesis
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Sebastián Olmedo, 6- Federico Rasmussen, 3- Gabriel Risso Patrón; 8- Ignacio Antonio, 5- Federico Lértora; 11- Julián Marcioni, 10- Darío Sarmiento, 7- Franco García; 9- Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
CHACO FOR EVER: 1- Gastón Canuto; 4- Alan Luque, 2- David Valdez, 6- Ricardo Garay, 3- Agustín Ojeda; 8- Enzo Gaggi, 7- Juan Manuel Carrizo, 5- Brian Nievas, 10- Leandro Fernández; 9- Matías Romero, 11- Santiago Valenzuela. DT: Daniel Cravero.
Gol: En el primer tiempo, a los 24 min. Gaggi (CH);
Cambios: En el segundo tiempo, antes de comenzar, 13- Facundo Castet por Risso Patrón y 14- Ignacio Lago por García (C); a los 15 min. 15- Lucas Mihovilcevich por Carrizo (CH) y 18- Leandro Garate por Sarmiento (C); a los 25 min. 19- Mateo Díaz por Gaggi (C); a los 32 min. 13- Mathias Silvera por Luque, 20- Ezequiel Pacheco por Romero (CH), 16- Conrado Ibarra por Marcioni y 15- Agustín Toledo por Antonio (C).
Árbitro: Javier Delbarba.
Estadio: Brigadier López - Santa Fe.