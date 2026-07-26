Tarde negra

El Colón de Medrán involuciona: jugó mal y perdió bien con Chaco For Ever en el Brigadier

Con gol de Enzo Gaggi en el primer tiempo, el equipo de Cravero se impuso por la mínima y le cortó el invicto de local al Sabalero. La gente reprobó al equipo y al entrenador en el entretiempo y en el cierre del partido. Con la derrota quedó tercero, a 8 de Ferro que perdió con Morón. El sábado visita a Acassuso.