Colón cayó ante Chaco For Ever por 1 a 0 este domingo en el marco de la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Colón
El Sabalero cayó ante Chaco For Ever por 1 a 0 este domingo en Santa Fe.
El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.
Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 35 puntos, 27 goles a favor y 18 en contra, a 5 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.
Por lado de los visitantes, el resultado lo deja 17° con 19 puntos, 18 goles a favor y 26 en contra.
Tabla de posiciones
Cuándo vuelve a jugar Colón
El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 1 de agosto ante Acassuso en el Estadio La Quema por la 23° fecha del torneo.
El público sabalero verá nuevamente al equipo el fin de semana del domingo 9 de agosto cuando reciba a San Telmo, aún sin día y horario confirmado.