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Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Colón

El Sabalero cayó ante Chaco For Ever por 1 a 0 este domingo en Santa Fe.

Colón recibió a Chaco For Ever por la 22° fecha de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.Colón recibió a Chaco For Ever por la 22° fecha de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.
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Colón cayó ante Chaco For Ever por 1 a 0 este domingo en el marco de la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 15:30 horas en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.

colon chaco for ever Foto: Manuel Fabatía.Colón recibió a Chaco For Ever por la 22° fecha de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.

Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 35 puntos, 27 goles a favor y 18 en contra, a 5 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.

colon chaco for ever Foto: Manuel Fabatía.Colón recibió a Chaco For Ever por la 22° fecha de la Primera Nacional. Foto: Manuel Fabatía.

Por lado de los visitantes, el resultado lo deja 17° con 19 puntos, 18 goles a favor y 26 en contra.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Colón

El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 1 de agosto ante Acassuso en el Estadio La Quema por la 23° fecha del torneo.

El público sabalero verá nuevamente al equipo el fin de semana del domingo 9 de agosto cuando reciba a San Telmo, aún sin día y horario confirmado.

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