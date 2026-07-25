Una previsible infección en la mano izquierda de Ignacio Manuel Lago, el mejor jugador y goleador de Colón en toda la temporada de ascenso en la Argentina, extenderá la duda acerca de la presencia del “10” hasta último momento, casi hasta el instante previo del famoso “confirmar oficialmente la planilla”.
Con la “casi” baja de Lago, Colón busca reinventarse ante Chaco
Una infección en la zona operada de su mano encendió alarmas con la figura y goleador del equipo: lo mejor es parar pero el “10” quiere jugar. El “Wachi” García, uno de los refuerzos, sería el principal candidato al reemplazo.
Las ganas contra los "libros" médicos
Mientras los libros clínicos marcan “parar y descansar”, el siempre desequilibrante “Nacho” Lago quiere jugar como sea este domingo 15.30 ante Chaco For Ever.
A priori, en caso de acordar todas las partes (cuerpo técnico, staff médico y el propio futbolista) que lo mejor es parar para que Lago descanse y esa zona se pueda curar del todo, todos los caminos del recambio conducen a “Wachi” García, uno de los refuerzos sabaleros que demostró condiciones de mitad de campo para arriba.
Más allá de lo explicado en cuanto al tema Lago, Colón espera el partido de este domingo a las 15.30 contra los necesitados chaqueños de For Ever (últimos y en descenso) con un cambio obligado y una duda, al menos para las especulaciones futbolísticas.
Por un lado, Gabriel Risso Patrón, otro de los refuerzos, será el reemplazante de Leandro Allende, el marcador de punta izquierdo que llegó a las cinco amarillas ante Ferro, en la derrota 2-0 en Caballito.
Y en cuanto a los trascendidos, rumores y posibilidades, la incógnita está en la zaga central, donde está firme y confirmado Federico Rasmussen, claramente el más regular de todos los marcadores en la cueva sabalera.
Por ahora, después de las cinco amarillas y las lesiones de Pier Barrios, el que pidió pista y voló a la titularidad fue el paraguayo Sebastián Olmedo. Ahora, después de Ferro y antes de Chaco For Ever, Pier Barrios cerró una semana normal, no plantea problemas físicos y está en condiciones de volver a una dupla junto a Rasmussen (16 planillas juntos).
Ganar, seguir como escolta y esperar
El tema pasa por el análisis que hizo Ezequiel Medrán antes de este partido, donde claramente a Colón le sirve uno solo de los tres resultados posibles frente a los chaqueños. Mientras algunos especulan con la vuelta segura de Pier Barrios, otros prefieren esperar.
El plan de juego del visitante es muy claro y el mismo “Chango” Cravero lo explicó en su charla con los medios de Santa Fe: jugar con la desesperación de Colón, achicar espacios, defender en campo reducido e intentar golpear de contra en campo grande.
Los chaqueños, que increíblemente le ganaron a Colón uno de los tres partidos de toda la temporada de ascenso, están últimos y en descenso. Con apenas 16 unidades, Chaco For Ever es el peor de la categoría, sumando las dos zonas.
La ilusión pasa porque, desde que asumió Cravero, hubo una reacción y acortaron distancias: se pusieron a tres puntos y un solo partido de Central Norte y Acassuso (próximo rival de Colón) que tienen 19 unidades.
Colón, pase lo que pase en el cruce del puntero Ferro (43) en su visita a Deportivo Morón (35, los mismos puntos que el Sabalero), que es el otro escolta, necesita ganar, dejar los tres puntos en el Cementerio de los Elefantes y seguir ahí arriba.
A priori, lo que se le viene al equipo de Ezequiel Medrán en este punto de la temporada son partidos “ganables” en los papeles previos: Chaco For Ever acá, Acassuso allá y San Telmo en el Brigadier López. O sea, tres de los cuatro equipos que pelean por no descender (al cuarto, que es Salta, lo goleó 4-0 en Santa Fe).
De cara a Colón-Chaco For Ever, la AFA confirmó que Javier Delbarba será el árbitro principal del partido, secundado por Juan Pablo Milenaar y Federico García, en tanto que Facundo Rojas Casal oficiará de cuarto juez.
El equipo de Daniel Cravero, que no jugó su partido de la fecha 21 por la medida que había tomado la AFA por la “Scaloneta”, buscó cortar la inactividad de competencia y jugó una serie de amistosos contra Defensores de Vilelas, en el predio que For Ever tiene a la vera de la Ruta 16.
En cuanto al armado del equipo, el cuerpo técnico no contará más con Imanol Enríquez, que emigró al fútbol de Honduras, donde jugará en el Olimpia de ese país.