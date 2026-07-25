Este domingo 15.30 en el Brigadier López

Con la “casi” baja de Lago, Colón busca reinventarse ante Chaco

Una infección en la zona operada de su mano encendió alarmas con la figura y goleador del equipo: lo mejor es parar pero el “10” quiere jugar. El “Wachi” García, uno de los refuerzos, sería el principal candidato al reemplazo.