El 10 tiene una infección en la mano

Malas noticias para Medrán: Nacho Lago sería baja para el partido del domingo

El goleador del campeonato presentó una complicación a un par de semanas de la cirugía que lo dejara al margen de la visita a Madryn. Si bien el jugador quiere estar, la recomendación de los médicos es que apueste a la recuperación. En su lugar ingresaría el “Wachi” García.