En las últimas horas, y cuando restan menos de 48 horas para el partido del domingo ante Chaco For Ever en el Brigadier, Ezequiel Medrán recibió una pésima noticia que encendió las alarmas y pone en duda la presencia del mejor jugador de su equipo.
Malas noticias para Medrán: Nacho Lago sería baja para el partido del domingo
El goleador del campeonato presentó una complicación a un par de semanas de la cirugía que lo dejara al margen de la visita a Madryn. Si bien el jugador quiere estar, la recomendación de los médicos es que apueste a la recuperación. En su lugar ingresaría el “Wachi” García.
Ignacio Lago, máximo artillero del campeonato con 9 tantos, presentó unas líneas de fiebre derivadas de una infección en la mano que fuera operada hace apenas un par de semanas y lo obligó a perderse la visita al Deportivo Madryn en el arranque de la segunda rueda.
Según trascendió, se trata de una complicación que le provoca un fuerte dolor al futbolista que no pudo entrenarse a la par y que a esta hora está mucho más afuera que adentro del equipo para recibir a los del "Chango" Cravero.
Si bien la intención del futbolista es la de hacer el esfuerzo y decir presente en un choque que puede ser clave para el futuro de Colón en esta temporada de la Primera Nacional, tanto desde su entorno como desde el área médica la recomendación es que se ausente en este compromiso para avanzar en su recuperación y llegar al 100% al cotejo de la próxima fecha.
Vale recordar que la siguiente presentación de la formación sabalera será el sábado 1° de agosto, cuando desde las 15 esté visitando a Acasusso por la 23° fecha del certamen de ascenso.
La chance del “Wachi”
En caso de que la decisión final del cuerpo médico y Medrán sea la de no utilizar al 10 en el partido frente a los chaqueños, su reemplazante sería Franco García, uno de los 3 refuerzos que sumó Colón en este mercado de pases. El ex Newell’s sumó buenos minutos ingresando desde el banco en los últimos 3 cotejos y haría su estreno en condición de titular con la casaca sabalera.
De este modo, el entrenador rojinegro dispone de una buena carta para suplantar a un jugador clave de su equipo, aunque pierde una opción válida en el recambio.
Una duda en la cueva
En cuanto al resto de la formación, es un hecho el ingreso en el lateral izquierdo de otro de los refuerzos, Gabriel Risso Patrón, mientras que la incógnita sigue siendo el regreso a la titularidad de Pier Barrios o la continuidad en la zaga del paraguayo Sebastián Olmedo.
Así las cosas, y con el entrenamiento de este sábado pendiente, Colón recibiría a For Ever con Budiño; Peinipil, Barrios u Olmedo, Rasmussen y Risso Patrón; Lértora y Antonio; Marcioni, Sarmiento, García y Bonansea.