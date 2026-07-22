En la tarde de este miércoles, y luego de la suspensión que estableció la AFA para los partidos programados originalmente para el lunes y martes, se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura en la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol.
La reserva de Colón rescató un empate en el Predio, la de Unión igualó en Mar del Plata
Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura. En Santa Fe, los de Robledo perdían 2 a 0 con Defensa y lo igualaron en el final con goles de Laureano Páez y Tiziano Favotti. El tatengue acumuló su segunda igualdad sin tantos en la feliz. El femenino rojiblanco perdió con Newell's y sigue último.
En este marco, se jugaron un total de 9 partidos, incluyendo las presentaciones de los equipos de la ciudad. Tras lo que fuera derrota sabalera e igualdad tatengue ante los elencos de La Plata en el debut de la semana pasada, ambos equipos iban en búsqueda de su primera alegría en la segunda mitad de la temporada.
Finalmente, y en dos partidos de trámite dispar, ambos consiguieron rescatar sendos empates, con los de Miguel Robledo igualando 2 a 2 con Defensa y Justicia en el 4 de Junio y los de Trionfini haciendo lo propio con Aldosivi sin abrir el marcador en Mar del Plata.
Reaccionó y lo igualó
En el partido disputado en el predio ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe - Rosario, Colón recibía al halcón de Varela con la necesidad de recuperarse y cambiar la pobre imagen dejada en el debut con derrota ante Estudiantes en City Bell.
En un partido cargado de emociones que se resolvió en los segundos finales, el conjunto rojinegro terminó rescatando un empate que suma teniendo en cuenta la desventaja con la que llegó al tramo decisivo del encuentro.
Teniendo un buen inicio, Defensa y Justicia pegó rápido y se puso en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo gracias al gol señalado por Franco Pastrana. Pese a buscarlo, Colón no encontró los caminos para empatarlo y la visita estiró distancias cuando se jugaban 23 del complemento por intermedio del ingresado Juan Pucheta.
Pasados los 35, y cuando parecía que la historia estaba sentenciada en favor del equipo vestido de amarillo, la aparición goleadora de Laureano Páez le permitió a los de Robledo descontar y meterse en partido.
Ya en el descuento, cuando se jugaban 47, fue Tiziano Favotti el que convirtió el 2 a 2 que desató el festejo de los pibes sabaleros y de todo el público que se acercó a acompañarlos en la fría siesta del miércoles santafesino.
En este segundo compromiso del Clausura, Colón formó con Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Quagliaro, Lastra, y Campagnaro; Mateo Cardozo, Lovato y Barbona; Gómez, Buosi y Ceballos. El próximo miércoles 5 de agosto, a partir de las 15, el sabalero irá por su primera victoria en el campeonato cuando visite a Quilmes en Buenos Aires.
Otro 0 a 0
En la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el predio que Aldosivi posee en la zona de Punta Mogotes, el tiburón recibía a Unión en otro de los encuentros correspondientes a esta segunda jornada del Clausura de reserva.
Luego de 90 minutos parejos y muy disputados, en el que ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones, el empate en 0 terminó siendo el resultado lógico y justo para el choque entre marplatenses y santafesinos.
Con este resultado, Unión suma 2 puntos en igual cantidad de presentaciones en el segundo torneo de la temporada, y buscará su primer triunfo el miércoles 5 de agosto cuando reciba a Argentinos Juniors.
Para este cotejo, Alejandro Trionfini puso en cancha a Juan Kuverling; Barinaga, Isla, Schalbetter, Mosset; Iacono, Cacciabue, Torres, Bigot; Solbes y Fernández. En el banco estuvieron Pividori, Zenclussen, Faria, Ligori, Peralta, Pérez, Coria, De Olivera, Giraudo y Benavídez.
Derrota del femenino
Completando una tarde del miércoles con mucha acción para el fútbol santafesino, en el predio deportivo La Tatenguita tuvo lugar una nueva presentación de Unión en el marco del torneo de Primera División del fútbol femenino de AFA.
En busca de su primer triunfo de la temporada, y con el objetivo de empezar a despegarse del fondo de la tabla, las dirigidas por Paulo Poccia recibían a su similar de Newell's Old Boys de Rosario.
La lepra tuvo un mejor arranque de partido y golpeó rápidamente para ponerse en ventaja a través de Pilar Cepeda cuando se jugaban 15 minutos del primer tiempo. A los 36, y frente a un Unión que intentaba ir en busca, las rojinegras estiraron la ventaja por intermedio de Damaris Sequeira.
Pese al esfuerzo realizado, las chicas de Unión no pudieron descontar en todo el complemento y el partido se fue con triunfo leproso para dejar al equipo santafesino en el fondo de la tabla del certamen afista.
En este cotejo, el local formó con Naila Zaninetti; Caren López, Yamila Suárez, Victoria Muñoz y Alegra Risso; Mailen Herman, Emilse Albornoz, Aldana Villalba y Camila Acevedo; Marilin Coronel y Agustina Marani. De esta manera, el elenco rojiblanco cierra la primera mitad de la campaña con apenas 3 unidades en sus primeras 15 presentaciones, con 3 empates y 12 derrotas en lo que va de temporada.