Copa Proyección

La reserva de Colón rescató un empate en el Predio, la de Unión igualó en Mar del Plata

Se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura. En Santa Fe, los de Robledo perdían 2 a 0 con Defensa y lo igualaron en el final con goles de Laureano Páez y Tiziano Favotti. El tatengue acumuló su segunda igualdad sin tantos en la feliz. El femenino rojiblanco perdió con Newell's y sigue último.