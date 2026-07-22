Cada vez falta menos para que Colón vuelva a jugar de local en el Cementerio de los Elefantes. La cita será este domingo, desde las 15.30, contra un necesitado Chaco For Ever que está último y en descenso. De a poco, el DT sabalero, Ezequiel Medrán toma decisiones.
¡El domingo juega Pier!: vuelve Barrios con Rasmussen en Colón
Además del cambio obligado de Risso Patrón en reemplazo de Allende por cinco amarillas, el entrenador le devuelve la titularidad a Barrios en la cueva de los marcadores centrales. ¿Entra o no entra el “Wachi”?
Los dos cambios en el fondo
Si bien debe realizar un cambio obligado (debutará en Santa Fe de “3” Risso Patrón que sumó minutos en Caballito en lugar de Allende), el entrenador decidió devolverle la titularidad a Pier Barrios al lado de Rasmussen. Entre el ex Godoy Cruz y el ex fútbol peruano jugaron 16 partidos juntos en la cueva.
La acumulación de amarillas (primero llegó uno a la quinta y después el otro) y la lesión de Barrios rompieron la dupla que salía de memoria para cuidar a Budiño. En ese tiempo, se metió el paraguayo Sebastián Olmedo (que no desentonó). Ahora, vuelve Barrios al lado del “Flaco”, por lo que habrá dos retoques en la defensa.
Sigue Sarmiento, "Wachi" al banco
Si bien la semana arrancó con la chance de colocar al “Wachi” García en reemplazo de Darío Sarmiento, finalmente Medrán confirmaría a los mismos de mitad de campo para arriba. Es decir: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Gabriel Risso Patrón; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.
De cara a lo organizativo, se recuerda a los socios sabaleros que el domingo se ingresa con la cuota del mes de julio (ya pasó contra los salteños). A propósito de los momentos previos a Colón-Chaco For Ever, se pudo conocer que la Asociación del Fútbol Argentino busca homenajear a lo largo y ancho de todo el país a la Selección Argentina, luego de haber llegado a su segunda final consecutiva.
En el Boletín Oficial Número 6922, emitido este martes 21 de julio, la casa madre pidió que “Mostremos al mundo lo que somos unidos como argentinos, embanderados detrás de nuestra Selección Argentina”, haciendo especial énfasis en que la Albiceleste forjó un sentido de unidad nacional nunca antes visto.
Así, en el texto enviado a los clubes, pidieron que, a través de los sistemas de audio de los estadios, se invite a los equipos e hinchadas de todas las categorías del futbol argentino a brindar un minuto de aplausos "en reconocimiento de la excelente actuación tanto dentro como fuera de los campos de juego" realizada por la Mayor en el Mundial 2026.
Por lo tanto, la voz del estadio en el Cementerio de los Elefantes cumplirá con este ritual futbolero antes de dar inicio a Colón-Chaco For Ever. El partido entre Colón y Chaco For Ever será dirigido por Javier Delbarba, quien estará secundado por los asistentes de línea Juan Pablo Millenaar y Federico García. Por su parte, el cuarto árbitro será Facundo Rojo Casal.