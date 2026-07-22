Para esperar por Chaco For Ever en casa

¡El domingo juega Pier!: vuelve Barrios con Rasmussen en Colón

Además del cambio obligado de Risso Patrón en reemplazo de Allende por cinco amarillas, el entrenador le devuelve la titularidad a Barrios en la cueva de los marcadores centrales. ¿Entra o no entra el “Wachi”?