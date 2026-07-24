Todos los males de Colón cuando sale se curan de una sola manera y en un solo lugar: jugando de local, en el Cementerio de los Elefantes y con el aliento ensordecedor de su gente. La cita, este domingo a las 15.30 y contra un rival que se cae a pedazos pero que fue una especie de karma en los últimos tiempos; eso sí, jugado en su estadio del Chaco y no en Santa Fe.
El ritual de Colón cada vez que juega en casa: se hace imbatible
En Santa Fe y con su gente, el Sabalero disputó diez partidos: ganó seis y empató cuatro. Es uno de los cinco invictos de local en la temporada del ascenso. For Ever llega último, es el peor de la categoría y está en descenso.
Hay que curar las heridas en casa
El 0-2 de hace una semana contra Ferro en Caballito le quitó a Colón la chance directa de poder acortar distancias con el ahora solitario líder de la zona.
Es por eso que, más allá que el puntero verdolaga tiene una visita de riesgo contra el otro escolta, que es el Deportivo Morón, Colón necesita hacer lo suyo, ganar, quedar en una posición expectante e intentar meter una seguidilla. Después de For Ever, llegan Acassuso y San Telmo, otros dos equipos que están abajo y pelean por no descender.
Colón, que hace 12 partidos no conoce la derrota en el Cementerio de los Elefantes, es uno de los cinco invictos de localía que tiene la temporada de ascenso en la Primera Nacional. Gimnasia y Esgrima en Jujuy, el Deportivo Morón en el Lejano Oeste, Godoy Cruz en la Bodega de Mendoza y All Boys en Floresta son los otros cuatro que no perdieron con nadie en su reducto.
Con esos 22 puntos en casa (seis ganados y cuatro empates) y con un 73.33 de eficacia en el estadio Brigadier General Estanislao López, el equipo de Ezequiel Medrán sostiene el protagonismo de una posición expectante: es uno de los dos escoltas del líder Ferro. Hoy, en el mata-mata de los cruces, definiría siempre de local en Santa Fe.
El rival, como se sabe, está desbordado de problemas, más allá de la reacción desde que asumió el “Chango” Daniel Cravero (lo adoran, tiene dos ascensos en la institución). Hoy, Chaco For Ever es el peor equipo de la categoría, además de estar descendiendo.
La mitad de los partidos que jugó en el año directamente los perdió: 10 derrotas en 20 juegos. Sumó apenas 16 unidades con un rendimiento de 26.67 en la temporada de ascenso.
Así y todo, el rival sabalero intentará con 16 unidades que no se le escapen sus competidores directos para poder mantener la categoría: Central Norte de Salta y Acassuso tienen 19 puntos; San Telmo suma 20 en la parte baja de la zona sabalera.
Medrán y un solo retoque contra Chaco
En cuanto a lo futbolístico en sí, la semana del “Negro” post Caballito arrancó con la idea de “varios cambios” pensando en Chaco For Ever. Sin embargo, es revolución de modificaciones quedó reducida a la mínima expresión, por lo que el cuerpo técnico solamente haría un retoque: Gabriel Risso Patrón marcando punta izquierda en reemplazo de Leandro Allende que llegó a las cinco amarillas.
Por lo tanto, Sebastián Olmedo en la zaga y Darío Sarmiento en zona ofensiva van a mantener los lugares en el once titular. En principio, Pier Barrios está ya recuperado físicamente, por lo que el DT respeta hoy las continuidad de Rasmussen-Olmedo en la cueva. Y en cuanto al “Wachi” García tendrá que seguir esperando su momento desde el banco de relevos.
De cara al partido de este domingo, a las 15.30 en el Cementerio de los Elefantes y recibiendo a Chaco For Ever, el Sabalero activó la venta de tickets. Por un lado, Platea Este, Norte Alta y Sur Alta: socios: 25.000 pesos y no socios 50.000 pesos. En cuanto a las ubicaciones de Platea Oeste: los socios a 35.000 pesos; no socios a 70.000 pesos.
Finalmente están las ubicaciones en el Palco Corporativo Norte: socios a 60.000 pesos y no socios a 100.000 pesos. Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma Boletería VIP.