Pensando en Chaco: este domingo 15.30

El ritual de Colón cada vez que juega en casa: se hace imbatible

En Santa Fe y con su gente, el Sabalero disputó diez partidos: ganó seis y empató cuatro. Es uno de los cinco invictos de local en la temporada del ascenso. For Ever llega último, es el peor de la categoría y está en descenso.