El “Chango” volvió para salvarlo del descenso

Daniel Cravero, DT de For Ever: “Colón es un grande del interior que tiene que estar en Primera”

El entrenador del próximo rival sabalero analizó a fondo la actualidad de su equipo en la previa del gran partido del domingo en el Brigadier. Sumando 4 puntos sobre 6 en este nuevo ciclo al mando del elenco chaqueño, Cravero contó además la situación de salud que le tocó atravesar y cómo plantear el partido ante uno de los grandes de la categoría.