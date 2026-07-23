Con una primera parte del campeonato que estuvo lejos de las pretensiones y pusieron al equipo en zona de riesgo en la permanencia en la Primera Nacional, los dirigentes de Chaco For Ever no dudaron en pensar en el histórico Daniel Cravero para tomar las riendas en un momento clave para el futuro de la institución.
Daniel Cravero, DT de For Ever: “Colón es un grande del interior que tiene que estar en Primera”
El entrenador del próximo rival sabalero analizó a fondo la actualidad de su equipo en la previa del gran partido del domingo en el Brigadier. Sumando 4 puntos sobre 6 en este nuevo ciclo al mando del elenco chaqueño, Cravero contó además la situación de salud que le tocó atravesar y cómo plantear el partido ante uno de los grandes de la categoría.
El Chango, uno de los técnicos más exitosos de la historia del club, venía de pasar un tiempo alejado de las canchas por una compleja situación de salud que se le presentó cuando conducía a Cipoletti y que derivó en una intervención quirúrgica en la que le salvaron la vida.
Apenas un par de meses después, el teléfono sonó y Cravero no pudo resistirse al ofrecimiento de la dirigencia de un For Ever que sabe que necesita sumar puntos con urgencia para salir cuanto antes de la zona de peligro.
En apenas 2 partidos, el Chango le cambió la cara a un equipo que luego de vencer a Colón con el DT interino en el cierre de la primera fase, consiguió empatar en casa y volver a ganar después de mucho tiempo fuera del Chaco.
Luego de que se suspendiera el partido con San Miguel por la decisión de AFA de reprogramar los cotejos previstos para lunes y martes de esta semana, Cravero y su cuerpo técnico pusieron la mira en la dura visita que tendrán este domingo, cuando se enfrenten con el Colón de Medrán en Santa Fe.
Aún en zona de descenso, el DT de For Ever sabe que es vital para sus aspiraciones llevarse algo del Brigadier, preparando un equipo combativo que resista los embates sabaleros y se anime a pegar en la contra.
Horas antes de emprender el viaje con destino a esta capital, Cravero dialogó con Radio GOL y comentó: “Nosotros hace casi un mes que estamos acá con el plantel y la verdad que tomamos una parada dificilísima. Tuve la posibilidad de estar en cancha en aquel partido contra Colón y esos 3 puntos sirvieron bastante para empezar a enderezar el rumbo".
"Nosotros asumimos un par de días después de esa victoria y nos encontramos con un plantel que parecía que estaba mal pero que a partir de los buenos resultados ha mejorado un montón”, agregó.
Con respecto al buen inicio que ha tenido este nuevo ciclo al frente del club en el que es ídolo indiscutido, el Chango explicó: “De los 6 puntos que jugamos conseguimos 4, volvimos a ganar de visitante que hacía muchísimo tiempo que no se conseguía y acá de local se nos escapó el partido con Acassuso que lo íbamos ganando también".
"Creo que en lo futbolístico se mejoró y eso es bueno porque aparte de mejorar tenemos la obligación de sacar puntos porque estar ahí abajo es complicado”, sumó.
Consultado acerca de la realidad deportiva e institucional que atraviesa uno de los clubes históricos que tiene el norte argentino, el técnico de For Ever indicó: “Nosotros con el plantel tenemos que ser conscientes de que vamos a pelear para evitar el descenso. El club está bien desde lo institucional, si bien es cierto que no viene la gente que venía en otros tiempos".
"La situación económica acá en el Chaco no está nada bien, uno ve en la calle que hay mucha necesidad y por ahí la gente no tiene plata para ir a la cancha. Tratamos de aislarnos de eso con el plantel y la verdad estamos haciendo un muy buen trabajo”, indicó.
Siguiendo por esta línea, Cravero reveló el panorama con el que se encontró cuando le tocó asumir hace menos de un mes: “Cuando yo agarré hablé directamente con los jugadores y les dije que el que estaba conforme de quedarse que se quede. Ellos tienen libertad para elegir pero sabiendo que tenemos que estar todos en la misma para pelear una categoría que al club le costó muchísimos años llegar".
"En el 2013 se ascendió al Federal A, después estuvimos varios años peleando para ascender al Nacional B. Se hizo un esfuerzo grandísimo con el club y la gente para llegar a donde estamos ahora y no queremos regalar esta plaza así que vamos a hacer todo lo posible entre todos y sacarlo adelante”.
En relación al partido postergado con San Miguel, el técnico de Chaco For Ever no dudó al señalar que “me hubiese gustado jugar el partido acá de local porque en caso de ganar nos poníamos en zona de pelea y le metíamos presión a nuestros rivales directos. Ahora nos toca un partido dificilísimo como lo es Colón ahí de local con su gente y vamos a ir a tratar de sacar puntos".
"Nosotros necesitamos sumar todos los partidos, sabemos bien adónde vamos, sabemos el rival que nos toca y vamos a ir a tratar de traernos puntos porque es lo que necesitamos”, expresó.
Colón, un rival de “otra categoría”
Dejando de lado la actualidad de su equipo, y consultado acerca del rival que tendrá enfrente este domingo en Santa Fe, Daniel Cravero aseguró: “Yo tengo 60 años y para mí Colón es un equipo de Primera División que tuvo un mal trance como nos suele pasar a los equipos del interior y terminó bajando al Nacional B. La realidad te marca que no es fácil ascender".
"Ya le sucedió esto a Talleres, a Central y a varios equipos que han descendido pero que son Primera División. Colón es un grande, pero un grande de verdad, del interior del país, como lo es Talleres, como lo fue Chaco en algún momento. Colón es un equipo importantísimo que para mí tiene que estar en Primera”, agregó.
En referencia a lo que pudieron ver en el seno del plantel chaqueño del rival de este domingo, Cravero señaló: “Nosotros sabemos los jugadores que tiene Colón, sabemos que ha armado un muy buen equipo y que venía muy bien más allá de que ahora le tocó perder con Ferro. Me tocó verlo en ese partido que jugó acá con Chaco y a mí no me cambia la idea que Colón es un gran equipo”.
Respecto de las diferencias que se advierten entre uno y otro equipo, el DT de For Ever se sinceró y respondió: “Colón aspira a otra cosa, nosotros por ahora tenemos que tratar de mantener la categoría y ellos obviamente que buscan volver a estar donde no se tiene que haber ido nunca, que es en Primera División".
"Siempre cuando uno ve esta clase de partidos sabe que tiene que aguantar los primeros quince minutos, que se nos van a venir a tirar la carga encima. Y es así, uno tiene que jugar con la desesperación del rival porque siempre la va a tener ya sea cuando pelea el campeonato o si pelea el descenso”, afirmó el "Chango".
Volviendo al plan de partido que pretenden llevar adelante el domingo desde las 15.30 en Santa Fe, Cravero explicó: “Sabemos perfectamente que si vas a Colón y te hacen un gol en los primeros minutos, en los primeros quince o veinte minutos seguramente te pase lo que le pasó a Central Norte el otro día".
"Sin embargo si vos lo aguantás y por ahí en alguna contra lo agarrás mal parado y sos vos el que vas ganando se te empieza a abrir otro panorama porque toda esa gente que fue a hinchar por Colón empieza a transmitir la desesperación y se empiezan a poner nerviosos los jugadores y te pasan cosas que habitualmente no te pasan”, comentó.
Cerrando el análisis del equipo de Medrán, el técnico del elenco chaqueño afirmó: “El fútbol es así y cuando vos querés pelear cosas importantes tenés que tener jugadores con mucha templanza, con mucha personalidad para afrontar esa clase de partido que todo el mundo que va a jugar ahí a Colón sabe la gente que lleva, sabe lo importante que es el equipo, sabe lo que está peleando”.
La operación que le salvó la vida
En el final de la charla con Radio GOL, Cravero contó detalles de la delicada situación que le tocó atravesar hace apenas un par de meses: “Yo tuve una intervención quirúrgica en Río Negro, la gente de Cipoletti se hizo cargo de todo y la verdad que estoy agradecido de por vida a ellos porque prácticamente me salvaron".
"En ese momento me operé el corazón, me pusieron una válvula dos bypass y me arreglaron la horta, así que le toqué las bolas a San Pedro y me salvé. Cuando me ofrecen volver a Chaco tuvimos una reunión con la familia y todos querían que agarre y acá estoy”, reveló.