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Colón no pudo con Defensores de la Costa y quedó eliminado en semis de la Copa Santa Fe

El elenco del norte provincial ratificó el amplio resultado conseguido en el partido de ida y selló su clasificación a la instancia decisiva del campeonato. Su rival se conocerá esta tarde en el choque revancha entre ADIUR y Social Lux en Rosario. Las sabaleras redondearon una gran actuación en su primera participación en la Copa.

Defensores de la Costa, el primer finalista de la Copa Santa Fe. Foto: Prensa Copa SF.Defensores de la Costa, el primer finalista de la Copa Santa Fe. Foto: Prensa Copa SF.
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En la tarde de este sábado, el campo auxiliar Rafael Batres ubicado en el extremo sur de la capital provincial fue escenario del partido revancha de una de las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol femenino en su versión 2026.

Allí Colón recibía a Defensores de la Costa con una premisa tan clara como difícil: revertir el 0-5 sufrido el pasado fin de semana en el primer cotejo en Avellaneda.

Defensores espera por ADIUR o Social en la gran final. Foto: Prensa Copa SF.Defensores espera por ADIUR o Social en la gran final. Foto: Prensa Copa SF.

Así las cosas, las dirigidas por Ramiro Ledesma sabían que debían ganar al menos por cinco goles de diferencia para forzar la tanda de penales y evita la eliminación de esta que fue su primera participación en la Copa Santa Fe.

Enfrente estaba el muy buen equipo conducido por Claudia Ruda, que en la fase previa sacó del camino a Unión de Santa Fe y buscaba evitar sobresaltos para conseguir el boleto a la gran definición por el título que el año pasado quedó en manos de Social Lux de Rosario.

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No le dio chances

Con otra sólida actuación colectiva, a pura contundencia, y marcando las diferencias de nivel que hoy existen entre ambos equipos, Defensores se quedó también con el duelo revancha con marcador final de 6 a 1, liquidando la semifinal con un amplio global de 11 a 1.

Aldana Benítez y Agustina Baroni anotaron por duplicado, mientras que Eliana Barbona y Amancay Urbani completaron la cuenta para el elenco del norte santafesino, que esperan ahora por el vencedor de la llave entre ADIUR y Social Lux de Rosario para conocer a su rival en la última instancia por el título.

Tras la victoria de Social 2 a 0 en la ida, la revancha se juega esta tarde a partir de las 17 en cancha de ADIUR.

Colón completó una gran participación en la Copa Santa Fe. Foto: Prensa Copa SF.Colón completó una gran participación en la Copa Santa Fe. Foto: Prensa Copa SF.

Valentina Aguiar fue la autora del único gol de las dirigidas por Ramiro Ledesma, que a pesar del dolor de la derrota completaron una actuación que superó las expectativas en esta primera participación en el torneo femenino que organiza el Gobierno de la Provincia.

Tras eliminar cómodamente a Barrio Oeste de Gálvez, las sabaleras dejaron en el camino a El Quillá y Atlético San Jorge para alcanzar un merecido lugar entre los 4 mejores de la competencia. Con un equipo que supo combinar experiencia con juventud, Colón dejó una muy buena actuación que ilusiona a toda su gente de cara a lo que viene.

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La síntesis

COLÓN: Sofía Galarraga, Agostina Martínez, Dana Santana, Yoselín Fregonese, Pamela Domínguez, Lourdes Largeaud, Sofía Carrizo, Eluney Miño, Martina Pucheta, Morena Ramos, Joana Carrizo.

Suplentes: Pilar Patiño, Agustina Pérez, Valentina Aguiar, Guillermina Gorosito, Milagros Cabrera.

DT: Ramiro Ledesma.

DEFENSORES DE LA COSTA: Giuliana Alegre, Luisiana Acosta, Ivana Verón, Brisa Sandoval, Yamila Aquino, Aldana Silvestri, Eliana Barbona, Daiana Ruda, Aldana Benítez, Daiana Ortiz, Agustina Baroni.

Suplentes: Tamara Molina, Amancay Urbani, María José Arnold, Dalma Alegre, Brenda Alegre, Gisela Gallo.

DT: Claudia Ruda.

Goles: Valentina Aguiar (C). Aldana Benítez x2, Agustina Baroni x2, Eliana Barbona y Amancay Urbani (D).

Árbitro: Gustavo Zamora (Liga Esperancina)

Estadio: Campo Auxiliar Rafael Batres - Santa Fe

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