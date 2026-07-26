Fútbol femenino

Colón no pudo con Defensores de la Costa y quedó eliminado en semis de la Copa Santa Fe

El elenco del norte provincial ratificó el amplio resultado conseguido en el partido de ida y selló su clasificación a la instancia decisiva del campeonato. Su rival se conocerá esta tarde en el choque revancha entre ADIUR y Social Lux en Rosario. Las sabaleras redondearon una gran actuación en su primera participación en la Copa.