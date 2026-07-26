Rugby

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

El conjunto de Venado Tuerto tuvo una actuación contundente frente a Social Rufino y logró una nueva victoria en el certamen provincial. Con este triunfo, avanzó de etapa y sigue con el sueño de lograr el título que se le escapó en la final del 2025.