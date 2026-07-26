Jockey Club Venado Tuerto tuvo una tarde prácticamente perfecta y consiguió una amplia victoria por 74-7 frente a Los Pampas de Social Rufino, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Rugby.
Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe
El conjunto de Venado Tuerto tuvo una actuación contundente frente a Social Rufino y logró una nueva victoria en el certamen provincial. Con este triunfo, avanzó de etapa y sigue con el sueño de lograr el título que se le escapó en la final del 2025.
El conjunto venadense marcó diferencias desde los primeros minutos, combinando potencia en las formaciones fijas, recuperación de pelotas y velocidad para atacar los espacios. El dominio quedó reflejado rápidamente en el marcador: anotó ocho tries durante el primer tiempo y se fue al descanso arriba 48-0.
La producción ofensiva continuó en el complemento y Jockey terminó la jornada con 12 tries, distribuidos entre Stefano Meucci, Tomás Moyano, Alan Hinchliff, Nicolás Herrmann, Bautista Pelourson, Francisco Casey y Tomás Espejo.
Una primera mitad arrolladora
Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Jockey abrió el marcador. La jugada nació desde el fondo con Stefano Meucci y continuó con una rápida circulación de manos hacia la izquierda. Una vez agotado ese sector, la pelota viajó hacia el otro lado y terminó en poder de Tomás Moyano, quien superó la marca para apoyar el primer try. Nicolás Herrmann no acertó la conversión y el local quedó 5-0.
A los nueve, Jockey dispuso de un line cerca del ingoal visitante. Alan Hinchliff ganó la pelota en las alturas, se formó el maul y el propio forward se desprendió para apoyar el segundo try de la tarde. La conversión volvió a quedar afuera y el resultado pasó a ser 10-0.
Solo dos minutos después llegó otro golpe. Esta vez el line era favorable a Los Pampas, pero Hinchliff recuperó la posesión y la acción terminó con Meucci llegando al ingoal. Herrmann convirtió por primera vez y amplió la diferencia a 17-0.
El propio Meucci volvió a aparecer a los 15 minutos. Social Rufino tenía un scrum ofensivo muy cerca del ingoal de Jockey y buscó abrir el juego hacia la izquierda, pero el back venadense interceptó el pase y recorrió prácticamente toda la cancha para apoyar su segundo try consecutivo. Herrmann sumó la conversión para el 24-0.
Jockey no bajó la intensidad y apenas dos minutos más tarde volvió a golpear. Máximo Gentile recuperó una pelota tras otro scrum de Los Pampas, quebró por el centro y avanzó hasta las inmediaciones del ingoal. Antes de ser detenido consiguió descargar para Herrmann, quien apoyó debajo de los postes y luego convirtió para establecer el 31-0.
A los 25 llegó uno de los mejores tries colectivos de la jornada. La acción comenzó en defensa con Tomás Espejo, continuó con Herrmann, Eugenio Gentile y Bautista Pelourson, quien culminó la maniobra apoyando en su debut como titular en Primera División. Herrmann volvió a acertar y el marcador quedó 38-0.
La séptima conquista nació de otro line ofensivo a los 34 minutos. Juan Martín Balarini capturó la pelota y Francisco Casey comandó el maul hasta terminar dentro del ingoal. Casey, otro de los juveniles que tuvo su estreno como titular, puso el 43-0 tras la conversión fallida.
Antes del descanso todavía hubo tiempo para una más. A los 38, Jockey salió rápido desde un scrum sobre la derecha y trasladó la pelota hasta el sector izquierdo, donde Espejo encontró el camino despejado y apoyó el octavo try para cerrar un primer tiempo demoledor: 48-0.
Los Pampas descontaron, pero Jockey no frenó
Social Rufino reaccionó apenas iniciado el complemento. A los tres minutos aprovechó un comienzo desconcentrado del local y, mediante la fórmula de line y maul, consiguió su único try de la tarde. La conversión dejó el marcador 48-7.
La respuesta de Jockey llegó cinco minutos después. Desde un scrum en campo propio, el local sacó rápido la pelota y Herrmann encontró el espacio por el centro para recorrer el terreno rival y marcar su segundo try personal. Luego convirtió para llevar la diferencia a 55-7.
A los 26 minutos, un line sobre la izquierda inició otra buena maniobra. Jockey trasladó rápidamente la pelota hacia el otro extremo y Moyano recibió para encarar en diagonal, eludir rivales y apoyar su segundo try del partido. El juvenil Tomás Eguren, otro de los debutantes, se hizo cargo de la patada y convirtió para el 62-7.
Prácticamente desde la salida del medio llegó otra conquista. Eugenio Gentile recuperó la posesión y aceleró el ataque antes de que Meucci amagase con abrir el juego y cortara hacia el centro para llegar nuevamente al ingoal. Fue el tercer try personal de Stefano Meucci, mientras Eguren convirtió para colocar el 69-7.
Sobre el cierre, Jockey todavía encontró espacio para redondear la goleada. Tras un penal cerca del ingoal visitante, jugó rápido, avanzó con sus forwards y luego abrió la pelota hacia la izquierda. Allí apareció Espejo para apoyar su segundo try de la tarde y establecer el 74-7 definitivo.
Con una producción ofensiva de 12 tries y un primer tiempo de enorme contundencia, Jockey Club Venado Tuerto cerró una actuación dominante ante Los Pampas de Social Rufino y sumó una amplia victoria en la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Rugby.
Síntesis
Jockey Club VT (74): Daniel Dassetto, Francisco Casey y Alejo Rodríguez; Juan Martín Balarini y Eugenio Gentili; Alan Hincliff, Manuel Morán y Máximo Gentili; Gerónimo Tro y Nicolás Herrman; Tomás Espejo, Bautista Pelouson, Bautista Sola y Tomás Moyano; Stefano Meucci. Entrenador: Ignacio Gattarello
Suplentes: Juan Ramiro, Joaquín Bartolo, Francisco Colonna, Valentín Ghignone, Juan Ignacio Quintela, Tomás Eguen, Joaquín Brogliatti y Felipe Druetta.
Los Pampas (7): Octavio Rechimon, Fabio Arriola y Franco Pedraza; Matías Echaniz y Matías Fernández; Agustín Ojeda, Junior Granada y Juan Cruz Chocobares; Gonzalo Molina y Bautista Agamenone; Franco Echenique, Juan José Algan, Santiago Lucero y Maximiliano Morales; Juan Manuel Martín. Entrenador: Mariano Echaniz.
Suplentes: Francisco Travieso, Alan Yngelmo, Enzo Salomone, Lautao Morales, Matín Mendiluce Ojeda, Tomás Pascual, Elías Martínez y Nicolás Dimo.