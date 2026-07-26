#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Rugby

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

El conjunto de Venado Tuerto tuvo una actuación contundente frente a Social Rufino y logró una nueva victoria en el certamen provincial. Con este triunfo, avanzó de etapa y sigue con el sueño de lograr el título que se le escapó en la final del 2025.

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa FeJockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Jockey Club Venado Tuerto tuvo una tarde prácticamente perfecta y consiguió una amplia victoria por 74-7 frente a Los Pampas de Social Rufino, en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Rugby.

El conjunto venadense marcó diferencias desde los primeros minutos, combinando potencia en las formaciones fijas, recuperación de pelotas y velocidad para atacar los espacios. El dominio quedó reflejado rápidamente en el marcador: anotó ocho tries durante el primer tiempo y se fue al descanso arriba 48-0.

La producción ofensiva continuó en el complemento y Jockey terminó la jornada con 12 tries, distribuidos entre Stefano Meucci, Tomás Moyano, Alan Hinchliff, Nicolás Herrmann, Bautista Pelourson, Francisco Casey y Tomás Espejo.

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa FeJockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

Una primera mitad arrolladora

Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Jockey abrió el marcador. La jugada nació desde el fondo con Stefano Meucci y continuó con una rápida circulación de manos hacia la izquierda. Una vez agotado ese sector, la pelota viajó hacia el otro lado y terminó en poder de Tomás Moyano, quien superó la marca para apoyar el primer try. Nicolás Herrmann no acertó la conversión y el local quedó 5-0.

A los nueve, Jockey dispuso de un line cerca del ingoal visitante. Alan Hinchliff ganó la pelota en las alturas, se formó el maul y el propio forward se desprendió para apoyar el segundo try de la tarde. La conversión volvió a quedar afuera y el resultado pasó a ser 10-0.

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa FeJockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

Solo dos minutos después llegó otro golpe. Esta vez el line era favorable a Los Pampas, pero Hinchliff recuperó la posesión y la acción terminó con Meucci llegando al ingoal. Herrmann convirtió por primera vez y amplió la diferencia a 17-0.

El propio Meucci volvió a aparecer a los 15 minutos. Social Rufino tenía un scrum ofensivo muy cerca del ingoal de Jockey y buscó abrir el juego hacia la izquierda, pero el back venadense interceptó el pase y recorrió prácticamente toda la cancha para apoyar su segundo try consecutivo. Herrmann sumó la conversión para el 24-0.

Jockey no bajó la intensidad y apenas dos minutos más tarde volvió a golpear. Máximo Gentile recuperó una pelota tras otro scrum de Los Pampas, quebró por el centro y avanzó hasta las inmediaciones del ingoal. Antes de ser detenido consiguió descargar para Herrmann, quien apoyó debajo de los postes y luego convirtió para establecer el 31-0.

A los 25 llegó uno de los mejores tries colectivos de la jornada. La acción comenzó en defensa con Tomás Espejo, continuó con Herrmann, Eugenio Gentile y Bautista Pelourson, quien culminó la maniobra apoyando en su debut como titular en Primera División. Herrmann volvió a acertar y el marcador quedó 38-0.

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa FeJockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

La séptima conquista nació de otro line ofensivo a los 34 minutos. Juan Martín Balarini capturó la pelota y Francisco Casey comandó el maul hasta terminar dentro del ingoal. Casey, otro de los juveniles que tuvo su estreno como titular, puso el 43-0 tras la conversión fallida.

Antes del descanso todavía hubo tiempo para una más. A los 38, Jockey salió rápido desde un scrum sobre la derecha y trasladó la pelota hasta el sector izquierdo, donde Espejo encontró el camino despejado y apoyó el octavo try para cerrar un primer tiempo demoledor: 48-0.

Los Pampas descontaron, pero Jockey no frenó

Social Rufino reaccionó apenas iniciado el complemento. A los tres minutos aprovechó un comienzo desconcentrado del local y, mediante la fórmula de line y maul, consiguió su único try de la tarde. La conversión dejó el marcador 48-7.

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa FeJockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

La respuesta de Jockey llegó cinco minutos después. Desde un scrum en campo propio, el local sacó rápido la pelota y Herrmann encontró el espacio por el centro para recorrer el terreno rival y marcar su segundo try personal. Luego convirtió para llevar la diferencia a 55-7.

A los 26 minutos, un line sobre la izquierda inició otra buena maniobra. Jockey trasladó rápidamente la pelota hacia el otro extremo y Moyano recibió para encarar en diagonal, eludir rivales y apoyar su segundo try del partido. El juvenil Tomás Eguren, otro de los debutantes, se hizo cargo de la patada y convirtió para el 62-7.

Prácticamente desde la salida del medio llegó otra conquista. Eugenio Gentile recuperó la posesión y aceleró el ataque antes de que Meucci amagase con abrir el juego y cortara hacia el centro para llegar nuevamente al ingoal. Fue el tercer try personal de Stefano Meucci, mientras Eguren convirtió para colocar el 69-7.

Sobre el cierre, Jockey todavía encontró espacio para redondear la goleada. Tras un penal cerca del ingoal visitante, jugó rápido, avanzó con sus forwards y luego abrió la pelota hacia la izquierda. Allí apareció Espejo para apoyar su segundo try de la tarde y establecer el 74-7 definitivo.

Con una producción ofensiva de 12 tries y un primer tiempo de enorme contundencia, Jockey Club Venado Tuerto cerró una actuación dominante ante Los Pampas de Social Rufino y sumó una amplia victoria en la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Rugby.

Jockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa FeJockey fue una aplanadora ante Los Pampas y goleó 74-7 por la Copa Santa Fe

Síntesis

Jockey Club VT (74): Daniel Dassetto, Francisco Casey y Alejo Rodríguez; Juan Martín Balarini y Eugenio Gentili; Alan Hincliff, Manuel Morán y Máximo Gentili; Gerónimo Tro y Nicolás Herrman; Tomás Espejo, Bautista Pelouson, Bautista Sola y Tomás Moyano; Stefano Meucci. Entrenador: Ignacio Gattarello

Suplentes: Juan Ramiro, Joaquín Bartolo, Francisco Colonna, Valentín Ghignone, Juan Ignacio Quintela, Tomás Eguen, Joaquín Brogliatti y Felipe Druetta.

Los Pampas (7): Octavio Rechimon, Fabio Arriola y Franco Pedraza; Matías Echaniz y Matías Fernández; Agustín Ojeda, Junior Granada y Juan Cruz Chocobares; Gonzalo Molina y Bautista Agamenone; Franco Echenique, Juan José Algan, Santiago Lucero y Maximiliano Morales; Juan Manuel Martín. Entrenador: Mariano Echaniz.

Suplentes: Francisco Travieso, Alan Yngelmo, Enzo Salomone, Lautao Morales, Matín Mendiluce Ojeda, Tomás Pascual, Elías Martínez y Nicolás Dimo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Rugby
Venado Tuerto
Polideportivo
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro