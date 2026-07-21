La figura de Social Lux

Rocío Serra analizó el partido con ADIUR y palpitó la definición: “Este era nuestro primer objetivo, falta uno más”

La autora del primer gol de la noche, que terminó en victoria 2-0 para las locales, habló del cruce de rosarinos en la semifinal del certamen provincial. La revancha se juega el domingo, desde las 17, en cancha de ADIUR.