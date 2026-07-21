En el duelo de equipos rosarinos que buscan llegar a la final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino 2026, Social Lux se impuso 2-0 ante ADIUR en el partido de ida.
Rocío Serra analizó el partido con ADIUR y palpitó la definición: “Este era nuestro primer objetivo, falta uno más”
La autora del primer gol de la noche, que terminó en victoria 2-0 para las locales, habló del cruce de rosarinos en la semifinal del certamen provincial. La revancha se juega el domingo, desde las 17, en cancha de ADIUR.
Las defensoras del título provincial hicieron valer la localía y sacaron ventaja de cara al partido de vuelta, aún con fecha a confirmar. Rocío Serra y Melisa Alfonso fueron las goleadoras de la tarde noche para las vigentes campeonas.
Tras el cruce, Serra, autora del primer tanto del partido, dialogó en exclusiva con El Litoral y contó las sensaciones que dejó el triunfo.
“Contenta por este primer paso, este era nuestro primer objetivo, falta uno más”, destacó tras el partido.
En relación al desarrollo del partido, Serra afirmó que “entendimos por donde era, ya nos conocemos, por más táctica que haya por ahí hay que sacar un plus, un poquito más y creo que hoy lo hicimos”.
Sobre su gol, clave para destrabar un partido que tenía pocas llegadas claras a los arcos, Serra confió que quería terminar la jugada y que el gol desde afuera del área era una posibilidad concreta para marcar. “Tenemos muy buenas pateadoras y podía ser una buena chance”, explicó.
Los elencos rosarinos tienen historia en la Copa Santa Fe
El cruce entre Social Lux y ADIUR se ha convertido en un clásico por Copa Santa Fe. En esta sexta edición es el tercer año que se cruzan de manera consecutiva.
En la 2024, fue ADIUR el que se impuso en el duelo y llegó a la final ante Unión de Santa Fe, equipo que se coronó campeón. Mientras que, en 2025, Social se quedó con la victoria y finalmente salió campeón.
En relación al cruce con las Naranjas, Rocío Serra destacó: “Es un rival muy duro, nos enfrentamos muchas veces, y estos partidos por ahí se ganan en esos pequeños detalles”
“Pensando en el partido de vuelta es una buena ventaja, a no relajarnos y a salir allá con toda”, continuó en relación al partido que definirá el equipo finalista.
Las revanchas, con fechas confirmadas
En las últimas horas, desde la organización de Copa Santa Fe confirmaron días y horarios de los duelos que resolverán las dos series de semifinales y entregarán como resultado a los protagonistas de la gran final de la edición 2026 de fútbol femenino.
De acuerdo con el cronograma establecido, el sábado 25 desde las 15 Colón de Santa Fe recibirá a Defensores de la Costa en el campo auxiliar Rafael Batres buscando la hazaña. Las sabaleras deberán ganar por, al menos, cinco goles de diferencia para revertir el 0-5 sufrido en el cotejo de ida del fin de semana pasado en Avellaneda.
Posteriormente, el domingo 26 desde las 17, será el turno de los 80 minutos finales en la serie entre ADIUR y Social. Las naranjas intentarán hacerse fuertes en casas sabiendo que están obligadas a imponerse por dos tantos de distancia para, de mínima, forzar una tanda de penales y evitar que "el mercadito" se clasifique a su segunda final de manera consecutiva.