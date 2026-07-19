La Copa Santa Fe de Hockey sobre Césped Femenino puso primera este sábado con la disputa de una de las zonas clasificatorias en la cancha sintética del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), donde participaron tres representantes de la Federación del Oeste Santafesino.
Sportivo Norte arrancó con dos triunfos en la Copa Santa Fe de Hockey
Se disputó una de las zonas de la etapa inicial del certamen Femenino en la cancha de CRAR. Sportivo Norte ganó sus dos partidos y definirá el pase a la fase final frente a La Salle de Santa Fe.
La jornada comenzó con el triunfo de La Salle de Santa Fe, que superó con contundencia a 9 de Julio de Rafaela por 7 a 0, marcando diferencias desde el inicio del certamen.
Más tarde, Sportivo Norte tuvo un estreno positivo al imponerse por 3 a 0 sobre Deportivo Bella Italia. Los goles del conjunto rafaelino fueron obra de Camila Gómez, en dos oportunidades, y Marcia Basualdo.
En el segundo turno de la tarde, La Salle volvió a mostrar su poderío y goleó 10 a 0 a Deportivo Bella Italia, consolidándose como uno de los principales candidatos de la zona.
El cierre de la jornada tuvo el duelo entre equipos rafaelinos, donde Sportivo Norte derrotó 3 a 2 a 9 de Julio en un partido mucho más equilibrado. Nerea Peralta, con un doblete, y Karen Toloza marcaron para el conjunto norteño, mientras que Aldana Guzmán y Morena Breckes descontaron para las "Leonas" julienses.
Mano a mano con La Salle
Con estos resultados, Sportivo Norte quedó muy bien posicionado y ahora deberá enfrentar a La Salle en un encuentro que definirá al clasificado de la zona para la fase final de la Copa Santa Fe, que se disputará en los próximos meses en la capital provincial. La fecha de ese compromiso aún no fue confirmada.
La Cañada no pudo en Humboldt
En la otra zona de la etapa inicial, disputada en Humboldt, La Cañada de Rafaela enfrentó a dos de los equipos más fuertes de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH). El conjunto rafaelino cayó 15 a 0 frente a Santa Fe Rugby Club y luego perdió 20 a 0 ante CRAI, resultados que lo dejaron sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.