Abrió el Festival de Teatro

En medio de la euforia por el Mundial, Rafaela volvió a encontrarse con su ritual colectivo

La edición 2026 comenzó con una ciudad atravesada por la algarabía del triunfo de la Selección. En la noche inaugural, hubo humor, danza, teatro de objetos y memoria. Así volvió a ponerse en marcha un encuentro que, desde hace más de dos décadas, es parte de la identidad local.