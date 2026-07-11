La ciudad de Rafaela ya tiene todo listo para recibir una nueva edición del Festival de Teatro de Rafaela (FTR26), que se desarrollará del miércoles 15 al sábado 18 de julio, en coincidencia con el receso invernal.
El Festival de Teatro de Rafaela presenta una programación con 18 espectáculos y 32 funciones
Del 15 al 18 de julio, la ciudad será sede de la 21ª edición del Festival de Teatro de Rafaela, que reunirá 18 espectáculos, 32 funciones y una variada agenda de actividades gratuitas. La programación incluye producciones nacionales, creaciones locales y propuestas para todas las edades, con funciones en salas, plazas y espacios culturales.
En su vigésimo primera edición, el tradicional encuentro ofrecerá una programación integrada por 18 espectáculos, 32 funciones y una amplia agenda de actividades especiales distribuidas en diferentes salas, plazas y espacios culturales.
Organizado por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela, el festival contará además con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y el Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V. González".
Bajo el lema "El ritual de la ciudad", el FTR26 reunirá producciones provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Casilda, junto con obras locales seleccionadas a través del Concurso de Espectáculos Locales y las producciones surgidas de los Laboratorios de Creación Escénica.
Como ocurre desde 2011, el festival también extenderá su alcance territorial mediante la participación de subsedes. En esta oportunidad, Suardi volverá a formar parte de la programación con actividades propias.
Una programación para todos los públicos
La grilla contempla propuestas destinadas a públicos de todas las edades y abarca diversos lenguajes escénicos, entre ellos teatro, danza, circo, títeres, teatro de objetos, clown y performances.
La apertura oficial tendrá lugar en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano con el espectáculo "Ta Chapita", del Grupo Urraka, dirigido a toda la familia. El cierre, en tanto, estará a cargo de "Medida por medida, la culpa es tuya", una versión de la obra de William Shakespeare adaptada por Chamé Buendía.
Entre las producciones nacionales sobresalen títulos como Lo que se pierde se tiene para siempre, protagonizada por Sofía Gala y Marita Ballesteros; Chayka; Luciérnagas (sueño bastardo), producción del Teatro Nacional Cervantes; Voy con mis amigxs a Saturno; Blablamour y Ruin, la decadencia de la belleza, entre otras.
La programación también otorgará un lugar destacado a las producciones rafaelinas, con obras como Como gárgolas que miran, La casa de Bernarda Alba y los trabajos desarrollados en el marco de los Laboratorios de Creación Escénica, una iniciativa que promueve la formación y producción artística local junto a referentes nacionales.
Las plazas y espacios abiertos de la ciudad volverán a ser escenario de espectáculos gratuitos destinados principalmente al público familiar, con propuestas de circo, títeres y teatro callejero.
Actividades especiales y espacios de formación
Además de las funciones, el FTR26 ofrecerá una nutrida agenda de actividades complementarias de acceso libre y gratuito.
Entre ellas se destacan las tradicionales Rondas de Devoluciones, que reunirán a artistas, críticos y público para analizar las obras presentadas; un taller de actuación y escritura escénica dictado por Gustavo Guirado; la presentación de la publicación digital La Respuesta, resultado del Laboratorio de Dramaturgia FTR25; una rueda de tambores abierta al público; una actividad vinculada a Teatro por la Identidad y un ciclo diario de streaming con entrevistas y contenidos especiales producidos junto a la Universidad Nacional de Rafaela.
Entradas a la venta
Las entradas generales tendrán un valor de 10.000 pesos, mientras que las destinadas a espectáculos locales, producciones de los laboratorios y funciones para toda la familia costarán 6.000 pesos.
La venta presencial comenzará el 11 de julio en el Complejo Cultural del Viejo Mercado y continuará posteriormente en Faber Libros. También podrán adquirirse de manera online desde el 12 de julio a través de la plataforma Platea Vip.
Los espectáculos de apertura y cierre serán con entrada gratuita, sujetas a la capacidad de la sala, mientras que las propuestas programadas en espacios públicos no requerirán retiro previo de localidades.
Con una programación que combina producciones de alcance nacional, creaciones locales y actividades de formación y reflexión, el Festival de Teatro de Rafaela volverá a consolidarse como uno de los principales encuentros de artes escénicas del interior del país y una de las propuestas culturales más convocantes de las vacaciones de invierno en la región.