Edición 2026

El Festival de Teatro de Rafaela presenta una programación con 18 espectáculos y 32 funciones

Del 15 al 18 de julio, la ciudad será sede de la 21ª edición del Festival de Teatro de Rafaela, que reunirá 18 espectáculos, 32 funciones y una variada agenda de actividades gratuitas. La programación incluye producciones nacionales, creaciones locales y propuestas para todas las edades, con funciones en salas, plazas y espacios culturales.