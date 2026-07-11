El Gobierno de Santa Fe firmó un convenio para aportar 500 millones de pesos destinados a la finalización del edificio escolar del barrio Villa Elena, en la localidad de Oliveros, departamento Iriondo.
Tras ocho años de espera, la escuela de Villa Elena entra en su etapa final de construcción
Con una inversión provincial de 500 millones de pesos, la obra del edificio escolar del barrio Villa Elena, en Oliveros, ingresará en su etapa definitiva. El establecimiento registra un avance del 75% y el objetivo es que pueda estar listo para recibir alumnos al inicio del ciclo lectivo 2027.
La obra, que comenzó hace ocho años y presenta un avance cercano al 75%, podrá completar su última etapa con el objetivo de que el establecimiento inicie sus actividades durante el ciclo lectivo 2027.
La firma del acuerdo se realizó durante una recorrida encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien visitó el predio donde se desarrolla la construcción acompañado por autoridades provinciales y locales.
Según se informó, los fondos serán transferidos a la comuna para ejecutar los trabajos pendientes y concluir el edificio antes de fin de año. De cumplirse ese cronograma, la escuela estará en condiciones de recibir a sus primeros alumnos al comenzar el próximo ciclo lectivo.
Durante la actividad, el mandatario señaló que la decisión de completar la obra respondió al estado de avance del proyecto y a la necesidad de ampliar la infraestructura educativa en la zona.
También recordó que la Provincia lleva adelante distintas intervenciones en establecimientos escolares a través del Programa Mil Aulas, que contempla la construcción y finalización de edificios y nuevos espacios para la enseñanza.
El nuevo establecimiento permitirá responder al crecimiento de la demanda educativa de Oliveros y de localidades cercanas, incorporando infraestructura para los próximos años.
Una obra esperada por la comunidad
Las autoridades locales destacaron la importancia de completar una construcción que permanecía inconclusa desde hace varios años.
El senador departamental Hugo Rasetto remarcó el valor que tendrá la finalización del edificio para la comunidad educativa, mientras que el presidente comunal de Oliveros, Martín Calori, expresó su satisfacción por la concreción del aporte que permitirá concluir una obra considerada prioritaria para la localidad.
Recorrida por Maciel
La agenda oficial continuó en la localidad de Maciel, departamento San Jerónimo, donde las autoridades participaron de la inauguración de una plaza y recorrieron otras obras de infraestructura urbana.
Durante la visita también observaron los avances en trabajos de cordón cuneta y distintas intervenciones ejecutadas con financiamiento provincial, acompañados por el senador departamental Leonardo Diana y el presidente comunal Juan Carlos Tramontín.