Oliveros

Tras ocho años de espera, la escuela de Villa Elena entra en su etapa final de construcción

Con una inversión provincial de 500 millones de pesos, la obra del edificio escolar del barrio Villa Elena, en Oliveros, ingresará en su etapa definitiva. El establecimiento registra un avance del 75% y el objetivo es que pueda estar listo para recibir alumnos al inicio del ciclo lectivo 2027.