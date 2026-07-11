Alcanza el 70% de obra

Mejoran la estructura principal de un puente centenario en La Pelada

La Dirección Provincial de Vialidad finalizó el recambio de las vigas transversales del puente de madera ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 69s, en La Pelada. La obra ya presenta un avance del 70% y forma parte del plan de recuperación de puentes históricos que se ejecuta en distintos puntos de Santa Fe.