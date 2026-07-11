La reconstrucción del histórico puente de madera ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 69s, en jurisdicción de La Pelada, continúa avanzando con la finalización del recambio de las vigas transversales de quebracho que conforman uno de los elementos estructurales más importantes de la obra.
Mejoran la estructura principal de un puente centenario en La Pelada
La Dirección Provincial de Vialidad finalizó el recambio de las vigas transversales del puente de madera ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 69s, en La Pelada. La obra ya presenta un avance del 70% y forma parte del plan de recuperación de puentes históricos que se ejecuta en distintos puntos de Santa Fe.
Los trabajos son ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y forman parte del programa destinado a recuperar y poner en valor los puentes centenarios distribuidos en distintos puntos del territorio santafesino.
Un puente clave para la conectividad rural
La intervención adquirió mayor urgencia luego de que un camión de gran porte dañara el puente Bailey que había sido instalado de manera provisoria para garantizar el paso vehicular durante la ejecución de las obras, situación que obligó a interrumpir la circulación y acelerar los trabajos sobre la estructura definitiva.
El puente posee 30 metros de longitud, distribuidos en tres tramos, y una calzada de 11 metros de ancho.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad explicaron que en esta etapa se reemplazaron completamente las vigas transversales de quebracho, piezas encargadas de distribuir las cargas del tablero hacia las vigas longitudinales y los apoyos de la estructura.
Se trata de uno de los componentes que mayor desgaste sufre por el tránsito pesado y cuya renovación permite recuperar la capacidad portante del puente para continuar con las siguientes etapas de la reconstrucción.
La obra alcanzó el 70% de ejecución
Según el avance informado por Vialidad Provincial, la reconstrucción registra actualmente un 70% de ejecución.
El proyecto contempla la reconstrucción integral del puente utilizando quebracho colorado, el refuerzo de la estructura mediante perfiles metálicos de doble T, la reutilización de los elementos originales que aún se encuentran en condiciones de servicio y la reconstrucción de los cabezales y del sistema de arriostramiento.
Una vez finalizadas estas tareas, la obra permitirá restablecer plenamente las condiciones de seguridad y transitabilidad en un corredor utilizado tanto por vecinos como por el sector productivo de la región.
Un plan de recuperación en distintos departamentos
La intervención en La Pelada integra un programa de recuperación de puentes históricos que la Dirección Provincial de Vialidad desarrolla en diferentes puntos de la provincia.
Entre las obras en marcha se encuentra el puente sobre la Ruta Provincial Nº 10, en cercanías de Elisa, donde ya se completó el reemplazo del tablero por losas prefabricadas de hormigón apoyadas sobre la estructura metálica existente. Esa intervención presenta un avance cercano al 80%.
En el departamento Vera se preparan las tareas de restauración del puente y del aliviador ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 40, en Fortín Olmos.
En tanto, en el norte santafesino, las obras sobre los cuatro puentes de la Ruta Provincial Nº 98s, entre Moussy y La Sarita, alcanzan un 95% de ejecución.
A ello se suma la reciente habilitación del puente Pindó, sobre la Ruta Provincial Nº 32, en Villa Ocampo, mientras continúan los trabajos en los puentes Quencho y Careé, ubicados sobre la misma traza, donde se desarrollan las primeras etapas de reconstrucción e instalación de vigas prefabricadas.
Con estas intervenciones, la Provincia busca preservar estructuras históricas y garantizar la conectividad de numerosos corredores rurales utilizados diariamente para el transporte de la producción, el acceso a establecimientos educativos, servicios de salud y la circulación de las comunidades del interior santafesino.