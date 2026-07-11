Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones estables y cielo entre parcial y mayormente nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Será un día con ambiente fresco por la mañana y templado durante la tarde, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.
Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe
La jornada se presentará con tiempo estable, nubosidad variable y escasa probabilidad de precipitaciones. La temperatura alcanzará los 18°, con viento leve y sin fenómenos meteorológicos de relevancia.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 9° y la máxima alcanzará los 18°. La probabilidad de precipitaciones será baja durante la mañana, entre 0 y 10%, y nula para el resto de la jornada.
El viento se mantendrá leve, con intensidades de 7 a 12 km/h durante la mañana, la tarde y la noche. La dirección predominante será variable, sin ráfagas significativas.
Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, favoreciendo un leve ascenso de la temperatura y condiciones agradables.
Pronóstico extendido
- El domingo se presentará con tiempo estable durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.
- Luego, el lunes se mantendrá el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 17°.
- Finalmente, el martes continuará el tiempo estable en la región, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas irán de una mínima de 9° a una máxima de 20°.