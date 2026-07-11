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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 11 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

01:30 - 10:30 3 de Febrero, Colón, Av. Circunvalación y 4 de Enero

08:30 - 11:30 Iturraspe, López y Planes, Lamadrid y Pasaje Irala

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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