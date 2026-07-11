En el sur provincial

Avanza la remodelación de los sanitarios del Centro de Atención al Turismo de San Lorenzo

La Municipalidad ejecuta una obra que triplicará la capacidad de los sanitarios del Centro de Atención al Turismo. Los trabajos buscan acompañar el crecimiento de la actividad turística y brindar mejores servicios a quienes visitan el Parque Evita y llegan a la ciudad en micros de larga distancia.