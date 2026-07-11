La Municipalidad de San Lorenzo avanza con la ampliación y remodelación de los sanitarios del Centro de Atención al Turismo, una obra destinada a fortalecer la infraestructura de uno de los principales espacios de recepción de visitantes de la ciudad.
Avanza la remodelación de los sanitarios del Centro de Atención al Turismo de San Lorenzo
La Municipalidad ejecuta una obra que triplicará la capacidad de los sanitarios del Centro de Atención al Turismo. Los trabajos buscan acompañar el crecimiento de la actividad turística y brindar mejores servicios a quienes visitan el Parque Evita y llegan a la ciudad en micros de larga distancia.
La intervención permitirá triplicar la capacidad de los baños y optimizar el servicio tanto para los turistas que llegan en contingentes como para quienes utilizan el Parque Evita.
Los trabajos se desarrollan luego de la demolición de parte de la estructura existente. Actualmente ya se levantaron las paredes y se ejecuta la construcción de los techos de los dos nuevos núcleos sanitarios, que contarán con equipamiento moderno, mayor funcionalidad y características antivandálicas.
El proyecto contempla una renovación integral de las instalaciones. Además de los nuevos sanitarios, se realizarán pisos, mamposterías, revoques, cubiertas, canaletas, trabajos de carpintería, colocación de vidrios, instalaciones eléctricas y el reequipamiento completo de los espacios.
Más capacidad para atender la demanda
Durante una recorrida por la obra, el intendente Leonardo Raimundo destacó que la inversión responde al crecimiento sostenido del movimiento turístico que registra San Lorenzo.
En ese sentido, señaló que el aumento en la llegada de colectivos hace necesario continuar mejorando la infraestructura del parador y precisó que el nuevo edificio dispondrá de 14 baterías sanitarias para atender la demanda.
El jefe municipal también remarcó que las nuevas instalaciones no solo beneficiarán a los turistas, sino que también estarán al servicio de la comunidad durante los numerosos eventos que se desarrollan en el sector, donde suele concentrarse una importante cantidad de público.
Una infraestructura en expansión
La ampliación de los sanitarios se suma a otras mejoras realizadas en el predio durante los últimos años.
Entre ellas se destaca la construcción del techo sobre las dársenas para colectivos, una obra que permitió fortalecer el funcionamiento del Centro de Atención al Turismo y que recientemente posibilitó la incorporación de un servicio regular de micros de larga distancia con destino a la terminal de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires.
Con esta nueva intervención, el municipio busca acompañar el crecimiento de la actividad turística y mejorar los servicios disponibles para quienes llegan a San Lorenzo, consolidando al parador como uno de los principales puntos de ingreso y recepción de visitantes en la región.