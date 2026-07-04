¿Cómo logró Rafaela, reconocida por su perfil industrial y productivo, convertirse también en una referencia cultural? La respuesta, o parte de ella, surge de la constancia de un grupo que, pese a las oscilaciones políticas y económicas de la Argentina, sostuvo con obstinación propia de la pampa gringa el Festival de Teatro de Rafaela desde 2005.
Festival de Teatro de Rafaela: el "ritual" de invierno ya tiene grilla confirmada
Con 18 obras y más de 30 funciones, el FTR vuelve a encender las salas de la ciudad del oeste provincial. Todos los detalles de una edición acotada pero potente que se vivirá a partir del miércoles 15 de julio.
El año pasado, cuando el FTR celebró dos décadas, esa persistencia fue crucial. La ministra de Cultura, Susana Rueda, había señalado que el festival se encontraba "huérfano de uno de sus apoyos más importantes, que es el del Instituto Nacional del Teatro". Sin embargo, agregó, "el Estado municipal y provincial estamos presentes. Somos el Estado presente defendiendo la cultura".
Quien suscribe estas líneas tuvo la posibilidad de participar en el Festival durante las dos últimas ediciones. Es notable cómo la ciudad cambia y se adapta al ritmo festivalero. Rafaela, en esos días, parece otra, todo se reorganiza. Los rafaelinos, en rigor, se apropian del encuentro y lo hacen "latir" (si es que cabe la metáfora) con una intensidad particular.
Lo que viene en breve
Lo concreto es que el FTR, como un Ulises con la mirada fija en Ítaca, resistió una vez más el vendaval. Y esta semana se anunciaron los detalles de su nueva edición, que se realizará del 15 al 18 de julio, con 18 obras (cinco de ellas locales), 32 funciones y seis actividades paralelas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.
La programación fue presentada el miércoles 1° de julio en una conferencia de prensa en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, encabezada por el intendente Leonardo Viotti, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio; el director de programación, Gustavo Mondino; y el coordinador de Cultura, Martín Lopetegui.
La 21ª edición llega, otra vez, en un contexto que sus organizadores describen como adverso para el sector cultural. Aun así, el festival sostiene con persistencia su condición de cita ineludible en el calendario teatral argentino.
Un dato lo confirma: este año se recibieron más de 600 postulaciones de compañías de todo el país, cifra que reafirma el peso específico que Rafaela ha logrado consolidar dentro del mapa de festivales nacionales.
Un ritual urbano
Organizado por el Gobierno Municipal de Rafaela con la cogestión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el FTR26 se presenta bajo la consigna "El ritual de la ciudad", que es algo más abarcativo que un eslogan.
De hecho, durante la conferencia de prensa, los tres oradores volvieron una y otra vez sobre la idea de que el festival es un mecanismo de continuidad, algo que la ciudad repite cada invierno para reafirmar un lugar en el mapa cultural que no se da por sentado.
Martín Lopetegui fue el encargado de abrir los discursos, y lo hizo poniendo el acento en la dimensión colectiva. "El festival se ha construido con gestos maravillosos que tienen que ver con llenar plazas, que las familias disfruten de actividades al aire libre, las salas llenas, la apuesta por los artistas locales, la facilidad para acceder a las entradas".
Para el coordinador de Cultura, esa acumulación de gestos es lo que transformó al FTR en "un ritual en un momento complejo para la cultura", y agradeció especialmente la continuidad de la política pública sostenida durante 14 años de trabajo conjunto con el Municipio de Suardi.
El director artístico, Gustavo Mondino, eligió describir esta edición como acotada, con unos días menos, con algunas obras menos, "pero resistiendo en una coyuntura difícil que estamos atravesando".
La honestidad del diagnóstico no le resta ambición al proyecto. Mondino insistió en que el festival está pensado "de tal manera que llegue a la mayor cantidad de ciudadanos", algo que explica buena parte de las decisiones de programación, desde los espacios públicos con entrada libre hasta los precios diferenciados para obras infantiles y locales.
El festival como política de Estado
Leonardo Viotti cerró la ronda de discursos con un balance de dos décadas. "En estos 21 años hemos atravesado distintas situaciones con el festival. Se va adaptando a las realidades y logra sobrevivir".
El intendente fue explícito respecto de la decisión política detrás de la continuidad del FTR. "Estamos atravesando un momento complejo, pero la decisión es sostenerlo porque el Festival tiene que seguir existiendo, fortalecerse".
Programación
La grilla del FTR26 se despliega en cuatro jornadas con sedes que van del Cine Teatro Municipal Belgrano al Centro Cultural La Máscara, pasando por el Centro Recreativo Metropolitano, La Fenice, el Teatro Lasserre y el Complejo Cultural del Viejo Mercado. Los detalles se pueden consultar acá.
En ese entramado de sedes y decisiones, el Festival de Teatro de Rafaela activará una programación que, en realidad, es una manera de entender la cultura. Porque la cuestión no se reduce a resistir la coyuntura, sino a insistir en una idea de ciudad que se piensa, también, desde el teatro.