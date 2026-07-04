Un clásico de la agenda cultural

Festival de Teatro de Rafaela: el "ritual" de invierno ya tiene grilla confirmada

Con 18 obras y más de 30 funciones, el FTR vuelve a encender las salas de la ciudad del oeste provincial. Todos los detalles de una edición acotada pero potente que se vivirá a partir del miércoles 15 de julio.