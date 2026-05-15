La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, habló con El Litoral horas después de que el gobernador Maximiliano Pullaro firmara el decreto 1029/2026, que reglamenta parcialmente la ley 14.365 de Promoción Cultural (o de Mecenazgo) aprobada en diciembre de 2024.
¿Cómo funcionará la "arquitectura" del mecenazgo en Santa Fe?
La ministra Susana Rueda anticipó los próximos pasos: apertura de registros para aportantes y proyectos, creación del Consejo de Promoción Cultural y una gira para sumar al sector privado regional.
Su diagnóstico fue claro. "Algunas empresas nos habían planteado esto, algunas fundaciones de bancos importantes nos habían planteado que con una herramienta jurídica como la Ley de Promoción Cultural sería mucho más fluido el aporte de los privados al quehacer cultural".
A ese reclamo del sector empresario se sumó, con igual urgencia, la voz de los propios artistas. "Los colectivos culturales están muy interesados en que esto salga, tienen muchas ganas de hacer cosas, están tratando de conseguir recursos”, describió la ministra.
¿Cómo funcionará el sistema?
Rueda explicó la "arquitectura" del nuevo régimen. En el centro estará un Consejo de Promoción Cultural integrado por legisladores, ministerios, universidades y la propia cartera de Cultura, que actuará como autoridad de aplicación.
"Tendremos que abrir registros para eventuales aportantes y para los proyectos culturales, y a partir de ahí comenzará la vinculación", anticipó.
El mecanismo es, en esencia, una reasignación directa de recursos: los contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos podrán destinar hasta el 10% de su aporte anual al financiamiento de proyectos culturales o al sostenimiento del patrimonio provincial, sin que ello represente una carga fiscal adicional.
El decreto firmado por Pullaro reglamenta dieciocho artículos de la ley, que abarcan desde los sujetos habilitados a aportar hasta los procedimientos de evaluación y rendición de cuentas.
La ministra también adelantó una estrategia de despliegue territorial. "Vamos a hacer una presentación en los territorios, en los departamentos, para invitar a empresas y municipios", dijo, y confirmó que contarán con el respaldo del Ministerio de Producción para esa tarea.
La deuda pendiente con el interior
La ministra puso el foco en los museos de pueblos y comunas pequeñas, que son custodios de la memoria agrícola, de los fundadores, de los pioneros, que en muchos casos funcionan en condiciones edilicias inadecuadas.
"Existen instalados en infraestructuras precarias. Entonces la posibilidad de vincular a las empresas de la región con estas necesidades, la verdad que esta ley puede cubrirla muy bien. Tenemos expectativas respecto a esto", afirmó.
"En pueblos y comunas muy pequeñas la identidad es muy valorada, los recuerdos, sobre todo en los sectores de producción agrícola que tienen muy buena memoria de sus fundadores, de sus pioneros", subrayó.
Las asociaciones de amigos de museos, históricamente relegadas de los grandes circuitos de financiamiento, son señaladas también por la funcionaria como uno de los actores que más podrían beneficiarse del nuevo esquema.
"Un Estado austero, pero presente"
"En un contexto nacional que va en otra dirección, nosotros desde la provincia de Santa Fe promovemos el desarrollo de actividades culturales porque conocemos el impacto social y económico de la cultura", señaló.
La ministra encuadró la medida dentro de una orientación más amplia del gobierno de Pullaro: aplicar "políticas contracíclicas" que cubran desde la provincia lo que está generando vacíos en la gestión nacional.
Esa postura se traduce, según Rueda, en decisiones concretas como el sostenimiento de museos, el cuidado de infraestructuras y edificios públicos y ahora la activación del mecenazgo. "Cuidamos y apostamos a la función del Estado en ese sentido. Un Estado austero, pero eficiente, equilibrado y presente", cerró.