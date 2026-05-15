Santa Fe vivirá un fin de semana muy cultural del 15 al 17 de mayo, con una agenda cuyo rasgo sobresaliente es la diversidad de propuestas artísticas en distintos escenarios.
Del jazz a la cumbia: todas las propuestas culturales para el fin de semana
Recitales, espectáculos de humor, teatro independiente y homenajes musicales son las claves de tres jornadas que tendrán fuerte movimiento artístico en Santa Fe.
Teatro, música en vivo, humor, cine, circo y espectáculos familiares serán parte de una programación que reunirá tanto a artistas locales como a figuras nacionales.
Las actividades se desarrollarán en espacios tradicionales como el Teatro Municipal, el Centro Cultural Provincial, el Foro Cultural de la UNL, Tribus, Demos y El Solar de las Artes, entre otros puntos de encuentro de la escena santafesina.
A lo largo de tres jornadas, la ciudad ofrecerá opciones para distintos públicos y edades, desde artistas emergentes y proyectos independientes a producciones de gran convocatoria, en un recorrido que incluye múltiples géneros y expresiones artísticas. La grilla completa.
Viernes 15 de mayo
"Experiencia Dalia Gutmann" a las 21 en el Teatro Municipal
Es un show unipersonal donde a través de su humor catártico y emocional, Dalia comparte esas experiencias que le arruinan la vida pero que intenta convertir en comedia.
"Blablamour, la fantasía de los tramoyistas" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con la obra de la Compañía Pictórica, seleccionada en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas, con actuación, autoría y dirección de Lucas Ruscitti y Federico Toobe.
"Incluxiva 2026 Cortos" a las 20 en el Foro de la UNL
La actividad está organizada por el espacio independiente de gestión cultural Cine LGBT Santa Fe. Desde su mismo inicio, esta propuesta se diagramó para conmemorar el 17 de mayo: “Día Nacional, Provincial y Municipal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”.
Santa Fe Jazz Ensamble a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Éste será el concierto en el cual la Big Band santafesina de 20 músicos comenzará a conmemorar sus 45 años de existencia y tendrá como músico invitado a Walter Rinavera. Se interpretarán temas del repertorio jazzístico.
Festival de la Púa a las 21 en Demos
El rock y el blues de Santa Fe se unen para rendir tributo a una leyenda: el "Turco" Jozami. "Será una noche cargada de mística, historia y la potencia de nuestra escena local", anticiparon los organizadores.
Roze a las 21 en Hub
El dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe en el marco de su primera gira federal. En un presente arrollador, se alza como una de las bandas de cumbia de mayor crecimiento durante el año 2025.
El ciclo artístico santafesino “Pasional Show”, declarado de Interés Cultural, festeja su cuarto aniversario. La gala está dirigida por la cantante santafesina Gricel Tenutta.
Luna en los Charcos a las 21 en Tribus
Luna en los Charcos regresa con el mejor homenaje a Fito Páez, en una noche única en la que no faltará ningún clásico.
"Encerrados, de ésta salimos mejores" a las 21 en LOA
Tras un exitoso 2024 y un año fuera de las tablas, regresó la obra Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada, bajo la dirección de Hernán Raúl Rosa.
"Delirio Manchego" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Compañía Teatral Modus Vivendi presentará el estreno de esta obra sobre textos y actuación de Quique Maillier. La trama refiere a Miguel de Cervantes Saavedra en sus últimos días en un territorio incierto, donde la razón se resquebraja y la memoria arde.
Proyecto Peabirú y Natalia Pérez a las 21 en El Solar de las Artes
"Un puñado de canciones que rescatan la memoria de nuestros pueblos, el pulso de la tierra, el encuentro y la necesidad profunda de seguir compartiendo lo que nos habita", expresaron los organizadores.
3 Monos junto a Ruedas de Metal a las 21 en Uhlalá
La escena rockera de Santa Fe volverá a vibrar con el regreso de 3 Monos a los escenarios locales. La cita será en Uhlalá Sala Cultural, donde compartirán fecha con Ruedas de Metal, tributo a Riff, en un encuentro pensado para amantes del rock crudo, directo y sin artificios.
"Sábado 16 de mayo
"La risa que me parió" a las 21 en Luz y Fuerza
Pablito Castillo llega con un espectáculo que recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos, en una propuesta para reír, emocionarse y disfrutar en familia o con amigos.
"Fredda Mercurio" a las 20.30 en El Birri
Con la dirección de Daniel Payero Zaragoza. “Un viaje, un paisaje poético, disruptivo, libre, desafiante, divertido, luminoso y colorido, para conmoverte y reconectar con la curiosidad y el juego”, comentó Rocío Corrales, integrante del staff.
"Guerreras doradas" a las 16 en el Centro Cultural Provincial
Un show infantil lleno de música, magia y valentía. “La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo. Pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos”, indica la sinopsis.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro de la UNL
Se estrena, con circo, teatro y sombras, la obra de la Comedia UNL. Será en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.
La Bomba de Tiempo a las 21 en Tribus
La Bomba de Tiempo llega a Santa Fe en el marco de su gira por los 20 años con un show único donde el ritmo se crea en el momento y la energía no se detiene. Como invitados estarán Hugo y Los Gemelos.
"Como encendida" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
De Alberto Serruya, con las actuaciones de Carolina Cano y Juan Candioti, y asistencia de dirección a cargo de Luz Labrousse. El espectáculo propone una relectura de un momento de La gaviota, de Antón Chéjov: el regreso de Nina al lugar donde comenzó a actuar.
"Cuero al viento" a las 21 en El Solar de las Artes
Una propuesta de música instrumental con composiciones y arreglos originales influenciados por distintas expresiones culturales, atravesadas por la improvisación y en una constante exploración rítmica.
Juan & Juan a las 21 en Stanley
“Dos gargantas para mil voces te harán volver a aquellas épocas doradas, donde la música unió corazones”, dicen los organizadores.
Lillos de Mapa y Armando Mambo a las 21 en Demos
Por un lado, Lillos de Mapa llega en su mejor momento. Después de la Estación Belgrano y de girar por Buenos Aires, vienen a presentar su nuevo EP “El Régimen”. Armando Mambo trae su propuesta de rock psicodélico y progresivo.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
Domingo 17 de mayo
"La música de las ideas" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La propuesta llega a la región con Sergio Feferovich. En esta experiencia única, el reconocido director y pianista (Doctor en Música por la Johns Hopkins University) propone un recorrido por la relación entre música, emociones y creatividad.
Drácula Transilvando bajito a las 20 en Loa
Es una obra teatral de comedia y absurdo, escrita y dirigida por Federico Kessler, que parodia la clásica novela de Bram Stoker. Tiene un estilo dinámico, con momentos espeluznantes y otros de humor.
"Como la cigarra" a las 19 en La Abadía
Un recital-homenaje a María Elena Walsh, donde la música se vuelve el hilo conductor. La voz de Andrea Eletti guía este recorrido, acompañada por la música de Diego Nuñez en el saxo y Juan Candiotti en el piano. La propuesta se enriquece con la dimensión escénica a través del teatro de sombras y objetos a cargo de Antonella Pennisi.
"Yo, sin culpa" a las 21 en Luz y Fuerza
Es una charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y mucha reflexión. A través de historias reales y patrones que repetimos, el espectáculo desarma creencias, expone mecanismos cotidianos y revela cómo aprendimos a culparnos por amar, por desear, por equivocarnos, por elegir. Incluso por existir. Con Leo Maiello.
Caras Nuevas & L.E.M.I. a las 21 en Tribus
La invitación es para seguir disfrutando de las mejores bandas locales que estuvieron presentes en el Festival Tribus 2026. Entrada libre y gratuita.
"María Antonieta, la de Austria" a las 20.30 en el Centro Cultural Provincial
Lejos del fasto y las pelucas empolvadas, esta puesta propone una María Antonieta íntima, despojada y furiosa, dispuesta a contar no solo su verdad, sino también las verdades de todas las princesas rehenes del linaje monárquico.
Taller de Expresión Musical a las 20.30 en Stanley
"Será una velada cargada de energía y pasión por el arte, donde además contaremos con unos invitados de lujo: Kallpa Yaku. Este reconocido grupo folclórico traerá toda la fuerza de nuestras raíces para que la experiencia sea completa", expresaron los organizadores.