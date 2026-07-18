Por un lugar en la final

Social Lux sacó ventaja y se quedó con el primer cruce de rosarinos en la Copa Santa Fe

Por el partido de ida, el vigente campeón del torneo recibió a ADIUR y se impuso 2-0. Rocío Serra y Melisa Alfonso anotaron para el "mercadito", que buscará sellar su clasificación como visitante la semana próxima. En la otra semi, Defensores de la Costa goleó a Colón en Avellaneda.