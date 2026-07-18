Bajo una intensa llovizna, este sábado por la tarde Social Lux y ADIUR animaron el partido de ida de la semifinal de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino.
Social Lux sacó ventaja y se quedó con el primer cruce de rosarinos en la Copa Santa Fe
Por el partido de ida, el vigente campeón del torneo recibió a ADIUR y se impuso 2-0. Rocío Serra y Melisa Alfonso anotaron para el "mercadito", que buscará sellar su clasificación como visitante la semana próxima. En la otra semi, Defensores de la Costa goleó a Colón en Avellaneda.
Los elencos rosarinos disputaron el primer cruce en busca de conseguir pasaje a la final del torneo organizado por el Gobierno Provincial que celebra este 2026 su sexta edición.
En un partido cargado de roce, el equipo local pudo sacar ventaja. Rocío Serra y Melisa Alfonso fueron las goleadoras de la tarde noche.
En la dinámica del partido, se vio poco juego y mucha fricción, a ambos se les dificultó llegar con claridad al arco rival. Así, la manera más propicia para abrir el marcador era rematando desde afuera del área. Y así lo hizo Social Lux. `
Promediando los 30 minutos de juego, después de un tiro libre que fue con destino al área, la pelota quedó boyando y en el despeje de la defensa Naranja, le quedó en los pies a Serra, que de primera sacó un remate cruzado y puso el 1-0 a favor de las locales.
En la previa a esa jugada, Antonella Amici había contado con una jugada clara para ADIUR. Ganó la pelota entre dos, entró al área e intentó un remate por arriba de la arquera, que retrocedió bien para alcanzar a mandar la pelota al córner y mantener el cero en el marcador.
Amplió la ventaja
Durante los 40 minutos del segundo tiempo la dinámica de juego fue similar y Social pudo extender la ventaja.
En la primera jugada del complemento estuvo cerca de conseguir el empate el elenco del Viaducto, después de un cabezazo en el área que contuvo bien Estefanía Gauna.
A los 14 minutos llegó el segundo del local. Melisa Alfonso encaró por derecha y remató cruzado, la pelota pegó en el palo y entró.
Con el dos a cero a favor, Mercadito se relajó y ADIUR intentó llegar al descuento sin éxito. Las faltas continuaron y el local terminó jugando los últimos minutos con una futbolista menos tras la expulsión de Giuliana Nebuloni.
El próximo fin de semana se volverán a ver las caras para disputar la vuelta de la semi y definir al equipo rosarino que jugará la final de la sexta edición de la Copa Santa Fe.
Síntesis
Social Lux (2): Estefanía Gauna, Pamela Chindamo, Rocío Serra, Valentina Flores, Janise Busquet, Lara Groia, Brisa Cortes, Nerina Carruchthers, Guiliana Nebuloni, Joana Benítez, Melisa Alfonso. Suplentes: Micaela Palacios, Guadalupe Guevara, Magalí Acosta, Lourdes Maldonado, Camila González, Mayra Mansilla. DT: Mauro Palacios.
Adiur (0): Damaris González, Lara Varrenti, Ailen Rodríguez, Sofía Vera, Sofía Tedesco, Bianca Gazzaniga, María Sol Vázquez, Camila Siliberto, María Emilia Sánchez, Antonella Amici, Tania Genovar. Suplentes: Yanina Perrino, Josefina Luppi, Sofía Arceo, Camila Pajello, Priscila Daiana, Carmela Maccarone, Maira Sánchez. DT: Mailén Lista Fernández.
Goles: Rocío Serra y Melisa Alfonso.
Estadio: Social Lux.
Árbitras: Jaqueline Arriola. ASIS 1: Camila Flores. ASIST 2: Solange Zapata.
A un paso de la final
En el otro partido de ida correspondiente a la instancia de semifinales de esta edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Defensores de la Costa recibía en el norte de la provincia a Colón de Santa Fe, equipo que viene realizando una campaña histórica en su primera participación en este campeonato.
El equipo de Avellaneda llegaba tras eliminar por penales nada menos que al tricampeón y último finalista Unión de Santa Fe, mientras que las sabaleras habían conseguido su lugar en semis tras derrotar en ambos cotejos a Atlético San Jorge.
En los primeros 80 minutos de la serie no hubo equivalencias y Defensores se quedó con un categórico triunfo por 5 tantos contra 0 que prácticamente sentenció la llave. Si bien resta la revancha del fin de semana que viene en cancha de Colón, las dirigidas por Ramiro Ledesma necesitan de una auténtica hazaña para dar vuelta la historia y quedarse con la clasificación a la gran final del certamen.
Este sábado, Daiana Ruda y Eliana Barbona le dieron la ventaja en el primer tiempo al equipo vestido de blanco mientras que Amancay Urbani y Dalma Alegre en dos ocasiones pusieron cifras definitivas en el complemento para el conjunto del norte santafesino que quedó a un paso de jugar el partido por el título ante el vencedor de la llave entre el vigente campeón Social Lux y ADIUR de Rosario.
David Blanche, hombre de la Liga Ocampense de fútbol, fue el responsable de impartir justicia en Avellaneda.