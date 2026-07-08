En Rosario

Camila Pajello, capitana de ADIUR, sobre la Copa Santa Fe: “Nos preparamos para este torneo”

Las Naranjas siguen en carrera por el título provincial y esperan por el rival, que saldrá del ganador de Social Lux y Defensores de Armstrong. Ese cruce va este jueves por la tarde. Colón y Defensores de la Costa jugarán la otra semi.