Adiur de Rosario clasificó el domingo a la semifinal de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino tras vencer a Argentino de San Lorenzo y se ilusiona con seguir haciendo historia en el fútbol provincial.
Camila Pajello, capitana de ADIUR, sobre la Copa Santa Fe: “Nos preparamos para este torneo”
Las Naranjas siguen en carrera por el título provincial y esperan por el rival, que saldrá del ganador de Social Lux y Defensores de Armstrong. Ese cruce va este jueves por la tarde. Colón y Defensores de la Costa jugarán la otra semi.
Las Naranjas cerraron la llave 6-1, tras ganar en la ida 2-1 y golear de local el último domingo, 4-0. El elenco rosarino es uno de los cuatro equipos que sigue en carrera por el título del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia.
Tras la goleada, la capitana de ADIUR Camila Pajello dialogó con El Litoral y analizó el cruce con Argentino: “Al principio nos costó, más que nada hasta llegar al primer gol, después sabíamos que era nuestra cancha y era nuestro juego”.
En relación al rival, la defensora destacó que el cruce en la ida, que terminó ganando por un gol de diferencia, fue difícil: “allá lo sufrimos, ellas corren y meten mucho”.
“Tuvimos muchas bajas"
“Esta bueno cruzarse con equipos que habitualmente uno no se cruza, es otro roce, es distinto y nos complica, así que está bueno medirse con equipos de otros lugares y que ellos también puedan venir acá”, destacó sobre la competencia que posibilita la Copa Santa Fe.
En partido del domingo se vio un ADIUR alternativo, con presencia en el once titular de muchas futbolistas que habitualmente no juegan desde el arranque y con las referentes en el banco de suplentes.
En relación a eso, la capitana destacó la importancia de contar con un plantel que permita el recambio y de que muchas jóvenes futbolistas empiecen a tener rodaje en el certamen provincial.
“Tuvimos muchas bajas, pero confiamos en todas, estamos preparadas para esto, hicimos la pretemporada pensando en este torneo. Metieron goles muchas chicas que no juegan habitualmente y terminamos con cinco jugadoras de 17 y 18 años. Todas podemos jugar y hoy se vio eso”, afirmó Pajello.
¿Cruce rosarino?
El rival de ADIUR en la semifinal de la Copa Santa Fe saldrá del ganador entre Social Lux y Defensores de Armstrong, cruce que se disputará el próximo jueves a las 15 en Armstrong. En el partido de ida, las rosarinas se impusieron de local 3-1.
En relación a la posibilidad de contar con un cruce entre clubes rosarinos, Pajello afirmó: “sería el tercer año consecutivo, sabemos que puede pasar, pero es un partido más, nos tenemos que preparar para eso”.
En el certamen organizado por el Gobierno Provincial, los equipos rosarinos se enfrentaron en dos oportunidades: en 2024 por los dieciseisavos de final avanzó ADIUR y en la última edición, en 2025, en semifinales fue Social Lux quien se quedó con el pasaje a la final y terminó coronándose por primera vez.