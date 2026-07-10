En la tarde de este jueves, y aprovechando la jornada de feriado nacional por el 9 de julio, se disputó en la localidad de Armstrong el partido revancha de cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino entre el local, Defensores, y Social Lux de Rosario.
Social Lux volvió a ganar en Armstrong y es semifinalista de la Copa Santa Fe
El “mercadito” derrotó 3 a 1 a Defensores y avanzó a la penúltima etapa de la competencia por tercer año consecutivo. Habrá choque rosarino por un lugar e la gran final, con el vigente campeón y ADIUR reeditando el cruce de semifinales de las últimas 2 ediciones. La otra llave la protagonizarán Colón y Defensores de la Costa.
Con la buena ventaja de 3 a 1 conseguido en el partido de ida en condición de local, el vigente campeón buscaba asegurar la clasificación a semifinales por tercer año consecutivo para medirse una vez más con ADIUR que ya esperaba en dicha instancia.
Con otra sólida y contundente tarea colectiva, Social impuso condiciones y se terminó quedando con el partido revancha repitiendo el resultado del cotejo de ida y cerrando la llave por un amplio marcador global de 6 a 2.
De todos modos, y dejando de lado lo estrictamente numérico, no fue una serie sencilla de atravesar para el “mercadito”, que soportó la reacción de Defensores en el choque en Rosario y este jueves comenzó abajo en el marcador.
Lo liquidó en el complemento
Con un buen inicio que ilusionó a toda la gente que se acercó al estadio, el elenco de Armstrong comenzó mejor el partido y hasta se puso en ventaja pasados los 21 minutos de juego gracias al tanto de Maira Reynoso.
Sin embargo, la reacción del vigente monarca de la Copa Santa Fe no se hizo esperar y a los 27 fue Giuliana Nebuloni de cabeza y tras un tiro de esquina la que devolvió la paridad en el marcador.
En el complemento, el combinado loca salió a vender cara la eliminación y puso en aprietos a un Social que, nuevamente, hizo gala de su poderío ofensivo para terminara de liquidar la revancha y la serie.
Lara Groia y Brisa Cortes se anotaron en la red para sellar el 3-1 en los segundos 80 minutos y el 6-2 en el global que le permitió al elenco rosarino terminar celebrando su pasaje, por tercer año al hilo, a la ronda de los mejores 4 del campeonato provincial.
Viejos conocidos
En la siguiente fase, Social se verá las caras con ADIUR en un choque de equipo de Rosario que se ha convertido en un clásico por Copa Santa Fe. Sucede que será el tercer año de manera consecutiva que estas dos formaciones chocarán en la instancia de semifinales, por ahora con saldo de un triunfo para cada uno.
En la 2024, fue ADIUR el que se impuso para llegar a la gran final donde cayó derrotado a manos de Unión de Santa Fe, mientras que en 2025 el “mercadito” se tomó revancha para llegar a la definición donde se consagrarían campeonas tras vencer a las tatengas por penales en septiembre pasado.
En esta ocasión, la llave comenzará en la cancha de Social y la revancha será en ADIUR, en una serie que se disputará a partir del próximo fin de semana.
Vale recordar que la otra semifinal será protagonizada por el debutante Colón de Santa Fe, que dejó en el camino a Atlético San Jorge, y Defensores de la Costa, que en Avellaneda y por penales eliminó a Unión el sábado pasado.