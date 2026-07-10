Fútbol femenino

Social Lux volvió a ganar en Armstrong y es semifinalista de la Copa Santa Fe

El “mercadito” derrotó 3 a 1 a Defensores y avanzó a la penúltima etapa de la competencia por tercer año consecutivo. Habrá choque rosarino por un lugar e la gran final, con el vigente campeón y ADIUR reeditando el cruce de semifinales de las últimas 2 ediciones. La otra llave la protagonizarán Colón y Defensores de la Costa.