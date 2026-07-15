Copa Santa Fe

9 de Julio ganó en Suardi y es el primer clasificado a cuartos de final en fútbol masculino

El león rafaelino venció como visitante y por la mínima y se instaló entre los 8 mejores de la competencia provincial. Gaetano Motta anotó el único gol del partido. El rival saldrá del cruce entre Sanjustino y Colón de Santa Fe. Timbuense logró el pase a octavos.