En la noche de este martes, la localidad de Suardi fue escenario del primer partido de la ronda de octavos de final de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. En el estadio del Sportivo, el local recibía la visita de 9 de Julio de Rafaela para definir en 90 minutos el primer pasaje con destino a la etapa de cuartos de final.
9 de Julio ganó en Suardi y es el primer clasificado a cuartos de final en fútbol masculino
El león rafaelino venció como visitante y por la mínima y se instaló entre los 8 mejores de la competencia provincial. Gaetano Motta anotó el único gol del partido. El rival saldrá del cruce entre Sanjustino y Colón de Santa Fe. Timbuense logró el pase a octavos.
Entonado por la victoria en la fase inicial sobre Atlético Rafaela, Suardi quería dar otro golpe en esta edición del certamen que organiza la Copa Santa Fe y enfrentaba a un conjunto rojiblanco que presentaba una formación con mayoría de juveniles por su participación en el Torneo Federal A.
Vale recordar que desde esta instancia, las llaves se definen en un solo partido en cancha del equipo de menor categoría, con resolución por penales en caso de empate.
Tras 90 minutos parejos y con emociones de ambos lados, la visita consiguió la ventaja a los 24 del primer tiempo con la aparición goleadora de Gaetano Motta. También en la primera etapa el golero del 9, Mirko Zanoni, se convirtió en figura al detener un penal para mantener su arco en cero que fue clave para obtener el triunfo.
Soportando hasta el pitazo final los embates de Sportivo y el empuje de su gente, el equipo rafaelino sostuvo la diferencia y terminó celebrando la victoria y la clasificación a los cuartos de final. El rival de 9 de Julio en la siguiente etapa se conocerá el próximo sábado y saldrá del ganador del choque entre Sanjustino y Colón de Santa Fe en el portón del norte santafesino.
La síntesis
Sportivo Suardi: Román Negri; Gianfranco Krenz, Gerónimo Astrada, Tomás Gottero y Román Krenz; Ezequiel Parrucci, Matías Rojo, Cristian Sánchez y Lucas Poletto; Nahuel Balbinotti y Mateo Tutera. DT: Héctor Ludueña.
9 de Julio: Mirko Zanoni; Tomás Roullier, Tomás Báez, Gaetano Motta y Alejandro Leiva; David Ramírez, Matías Morales y Facundo Díaz; Joaquín Cabral, Joaquín Salvucci y Enzo Abondetto. DT: Gabriel Acastello.
8avos de final - Copa Santa Fe 2026
Sportivo Suardi 0 1 9 de Julio
Goles: 24' Gaetano Motta (9dJ)
Timbuense ganó y está en octavos
En simultáneo, en la ciudad de Las Parejas se resolvió la decimo segunda y última serie de tercera fase de esta Copa Santa Fe de fútbol masculino. En el estadio 4 de Septiembre, Sportivo recibía a Timbuense en el cotejo revancha de la serie que se inició la semana pasada con una igualdad sin goles que dejaba el panorama abierto para estos 90 minutos finales.
Con una gran actuación colectiva y mucha personalidad, el equipo visitante dio el golpe y ganó a domicilio por 3 a 1 para sacar boleto a la etapa de octavos de final donde se medirá con Central Córdoba de Rosario.
El marcador se abrió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Brian Romero puso en ventaja a la visita. Antes del descanso, Sportivo Las Parejas reaccionó y llegó al empate con gol de Joel Piccinini. En el complemento, Timbuense volvió a imponer condiciones y con un doblete de Lucas Valent a los 39 y 42 sentenció la revancha y la serie en su favor.
De este modo, el campeón de la Liga Regional Totorense dejó en el camino al campeón de la Liga Cañadense y avanzó a los octavos de final donde volverá a enfrentarse al charrúa rosarino, equipo que milita en la Primera División C del fútbol de AFA.
El cotejo de octavos entre ambos elencos se jugará en Timbúes y registra un antecedente por Copa Santa Fe en 2019, donde Central Córdoba se impuso 1 a 0 por la tercera ronda.