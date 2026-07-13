Sportivo Suardi volvió a escribir su nombre en la historia de la Copa Departamento San Cristóbal. El conjunto suardense derrotó este jueves por 4 a 1 a Unión Cultural y Deportivo San Guillermo como visitante y se consagró campeón por segundo año consecutivo del certamen, tras revertir la derrota sufrida en el encuentro de ida.
Sportivo Suardi goleó en la final y se consagró bicampeón de la Copa Departamento San Cristóbal
El conjunto suardense derrotó 4 a 1 a Unión Cultural y Deportivo San Guillermo en el partido de vuelta de la final, revirtió la desventaja de la ida y obtuvo por segundo año consecutivo el principal trofeo del certamen. Además, aseguró su clasificación para la Copa Santa Fe 2027.
La final de vuelta, correspondiente a la tercera edición del torneo, se disputó en la ciudad de San Guillermo y ofreció un atractivo espectáculo. Luego del triunfo 1 a 0 conseguido por el conjunto local en el primer partido, Sportivo reaccionó en la revancha con una contundente actuación que le permitió quedarse con la serie por un marcador global de 4 a 2.
Con este resultado, el equipo de Suardi obtuvo nuevamente la Copa de Oro y, además, aseguró su clasificación para la Copa Santa Fe 2027. También disputará la final interdepartamental frente a Ben Hur de Rafaela.
Una remontada para el bicampeonato
El conjunto visitante mostró eficacia ofensiva y logró revertir la desventaja que arrastraba del primer encuentro para quedarse con el título por segundo año consecutivo.
La Copa Departamento San Cristóbal continúa consolidándose como uno de los certámenes más importantes del calendario futbolístico regional, reuniendo a los clubes del departamento y generando una importante convocatoria de público en cada edición.
Premios individuales y clasificación
Tras la final se realizó la ceremonia de premiación, en la que el campeón y el subcampeón recibieron los trofeos y medallas correspondientes. Además, los clubes participantes percibieron los premios económicos previstos por la organización.
En el plano individual, Cristian Sánchez, de Sportivo Suardi, finalizó como goleador del certamen con ocho tantos. También fueron distinguidos Lucas Poletto como mejor jugador de la final y Matías Gareis como mejor arquero del torneo, ambos integrantes del plantel campeón.
La competencia fue organizada por el senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, con la fiscalización de la Federación Santafesina de Fútbol. Por tercer año consecutivo, todos los encuentros fueron transmitidos en vivo por streaming a través del canal oficial del torneo en YouTube.
La Copa de Plata tendrá su definición
La actividad del certamen continuará con la final de la Copa de Plata, que enfrentará a Atlético Ceres Unión y Central Argentino Olímpico en una nueva edición del clásico de la ciudad de Ceres.
El encuentro pondrá punto final a la tercera edición de una competencia que reúne a los clubes del departamento San Cristóbal y que año tras año suma participantes, público y repercusión en el fútbol regional.