Con una goleada en San Guillermo

Sportivo Suardi goleó en la final y se consagró bicampeón de la Copa Departamento San Cristóbal

El conjunto suardense derrotó 4 a 1 a Unión Cultural y Deportivo San Guillermo en el partido de vuelta de la final, revirtió la desventaja de la ida y obtuvo por segundo año consecutivo el principal trofeo del certamen. Además, aseguró su clasificación para la Copa Santa Fe 2027.