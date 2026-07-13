La ciudad de San Cristóbal será sede, del 20 al 24 de julio, de un operativo conjunto del programa provincial "Santa Fe Acá" y el Tren de Capital Humano, una iniciativa que acercará a la comunidad servicios gratuitos de salud, documentación, asistencia social y actividades culturales.
El programa "Santa Fe Acá" llegará a San Cristóbal junto al Tren de Capital Humano
Del 20 al 24 de julio se desarrollará en la ciudad un operativo gratuito que reunirá prestaciones provinciales y nacionales. Habrá atención sanitaria, trámites de documentación y seguridad social, además de actividades culturales para toda la familia.
El dispositivo funcionará durante cinco jornadas consecutivas, de lunes a viernes, entre las 9 y las 17, sobre las vías del ferrocarril Belgrano Cargas, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a prestaciones que habitualmente requieren traslados o gestiones en distintos organismos.
El operativo fue presentado durante una conferencia de prensa en la que participaron autoridades provinciales, legislativas y representantes de distintas áreas involucradas en la organización.
Cinco días de atención gratuita
Durante la permanencia del tren, los vecinos podrán acceder sin costo a diferentes prestaciones de salud y servicios administrativos.
Entre las principales propuestas se encuentra la confección de lentes recetados para niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, además de atención odontológica, consultas fonoaudiológicas, vacunación y testeos sanitarios.
Los turnos para cada una de las prestaciones serán entregados diariamente al inicio de la jornada, por orden de llegada.
Servicios sanitarios, documentación y asistencia
Además de las prestaciones médicas, el operativo permitirá realizar trámites vinculados con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acercando estos servicios a los habitantes del departamento.
La propuesta también incluirá un espacio cultural instalado en uno de los vagones del tren, con actividades impulsadas por la Biblioteca Nacional y funciones de cine destinadas a toda la familia.
El programa "Santa Fe Acá" desarrolla este tipo de operativos en distintas localidades de la provincia con el propósito de concentrar en un mismo espacio servicios de diferentes organismos públicos.
Coordinación entre Provincia, Nación y organismos locales
Tras el anuncio oficial se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de organismos provinciales, nacionales y autoridades locales para coordinar la logística del operativo.
Del encuentro participaron funcionarios de las áreas de Salud, Educación, Cultura, Vialidad y del Hospital de San Cristóbal, además de representantes municipales y legislativos, quienes avanzaron en la planificación de las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento del dispositivo y facilitar el acceso de la comunidad a todas las prestaciones previstas.