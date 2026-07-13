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Dos escuelas de San Justo recibirán más de $40 millones para obras de infraestructura

Los fondos corresponden al programa Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe. Serán destinados a trabajos de impermeabilización, recambio de membranas y reparación de cielorrasos en dos establecimientos educativos de la ciudad.

Destinan más de $40 millones a mejoras edilicias en dos establecimientos educativos de San JustoDestinan más de $40 millones a mejoras edilicias en dos establecimientos educativos de San Justo
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Dos establecimientos educativos de la ciudad de San Justo recibieron más de 40 millones de pesos del Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), un programa del Ministerio de Educación de Santa Fe destinado a financiar obras de infraestructura y equipamiento en escuelas públicas y de gestión privada.

Los aportes fueron entregados a las autoridades de la Escuela N° 6149 "Manuel Laínez" y de la Escuela de Enseñanza Técnica Profesional N° 277 "Fray Francisco Castañeda", quienes destinarán los recursos a distintas intervenciones edilicias.

Obras en la Escuela Manuel Laínez

La Escuela N° 6149 "Manuel Laínez" recibió un aporte de 20.277.408 pesos, que será utilizado para ejecutar trabajos de impermeabilización de cubiertas y la construcción de cielorrasos de PVC.

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Las tareas tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias del establecimiento y prevenir problemas derivados de filtraciones y humedad.

Mejoras edilicias en la Escuela Técnica N° 277

En tanto, la Escuela de Enseñanza Técnica Profesional N° 277 "Fray Francisco Castañeda" fue beneficiada con 21.708.277 pesos.

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Los fondos permitirán realizar el recambio de la membrana impermeabilizante en la losa de las aulas ubicadas en la planta alta y efectuar reparaciones en los cielorrasos, obras orientadas a mejorar las condiciones de los espacios donde se desarrollan las actividades escolares.

Qué es el Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas

El Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) es una herramienta del Ministerio de Educación de Santa Fe que brinda recursos económicos para atender de manera ágil problemas de infraestructura y equipamiento en establecimientos educativos.

Destinan más de $40 millones a mejoras edilicias en dos establecimientos educativos de San JustoDestinan más de $40 millones a mejoras edilicias en dos establecimientos educativos de San Justo

A través de este programa se financian intervenciones consideradas prioritarias para garantizar el normal funcionamiento de las escuelas y el desarrollo de las actividades educativas en condiciones adecuadas.

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