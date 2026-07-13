Educación

Dos escuelas de San Justo recibirán más de $40 millones para obras de infraestructura

Los fondos corresponden al programa Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe. Serán destinados a trabajos de impermeabilización, recambio de membranas y reparación de cielorrasos en dos establecimientos educativos de la ciudad.