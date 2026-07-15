Apertura 2026

Sanjustino abrió la fecha con un triunfo y ahora espera por un duelo clave

El Matador derrotó 1 a 0 a Academia Cabrera en el adelanto de la decimoctava fecha de la Copa Sanatorio Garay. Lorenzo González marcó el único tanto de la noche en el Portón del Norte. El sábado continuará la jornada con el gran atractivo puesto en el choque entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste, protagonistas de la pelea por la cima.