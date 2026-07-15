La decimoctava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol comenzó este martes con un atractivo adelanto disputado en el Portón del Norte.
Sanjustino abrió la fecha con un triunfo y ahora espera por un duelo clave
El Matador derrotó 1 a 0 a Academia Cabrera en el adelanto de la decimoctava fecha de la Copa Sanatorio Garay. Lorenzo González marcó el único tanto de la noche en el Portón del Norte. El sábado continuará la jornada con el gran atractivo puesto en el choque entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste, protagonistas de la pelea por la cima.
Allí, Sanjustino hizo valer su localía y venció por 1 a 0 a Academia Cabrera, resultado que le permitió sumar tres puntos importantes antes de afrontar un nuevo compromiso por la Copa Santa Fe el próximo fin de semana.
Un triunfo para arrancar la fecha
La programación adelantada respondió justamente a la participación del conjunto dirigido por Marcelo Molina en el certamen provincial, por lo que el encuentro se disputó entre semana para no alterar el calendario de ambas competencias.
En un partido parejo, con mucha intensidad y escasas diferencias, Sanjustino encontró el gol que terminó definiendo la historia gracias a Lorenzo González, quien aprovechó su oportunidad para darle la victoria al Matador.
El conjunto local mostró orden, compromiso y solidez defensiva para sostener la ventaja durante el resto del encuentro frente a una Academia Cabrera que buscó la igualdad hasta el final, pero no logró vulnerar la resistencia del equipo sanjustinense.
En el encuentro preliminar de División Reserva no hubo emociones. Sanjustino y Academia Cabrera igualaron 0 a 0 en un partido equilibrado, donde ambos conjuntos generaron algunas oportunidades pero carecieron de la precisión necesaria para romper el marcador.
Con este triunfo, Sanjustino inicia la fecha con una sonrisa y llega fortalecido desde lo anímico para afrontar una seguidilla de compromisos importantes, tanto en el campeonato local como en la Copa Santa Fe.
El sábado continúa una fecha con un partidazo
La actividad del Apertura continuará el sábado desde las 15.30 con una programación completa que promete emociones en todos los escenarios, aunque gran parte de las miradas estarán puestas en San Justo.
Allí se enfrentarán Colón de San Justo y La Perla del Oeste en un compromiso que puede resultar determinante en la lucha por el campeonato. Ambos equipos llegan siendo protagonistas de la temporada y buscarán un triunfo que les permita dar un paso importante en la pelea por los primeros puestos.
Además del gran duelo en San Justo, la jornada tendrá otros encuentros de relevancia.
La Salle recibirá a Ciclón Norte; Sportivo Guadalupe será local frente a Independiente; Cosmos enfrentará a Newell's; Juventud Unida jugará ante Colón de Santa Fe; Náutico El Quillá será anfitrión de Gimnasia y Esgrima; Unión recibirá a Nobleza; Las Flores II se medirá con la Universidad Nacional del Litoral; y Deportivo Santa Rosa jugará frente a Ateneo.
La Liga Santafesina ingresa así en un tramo decisivo del Torneo Apertura. Cada punto comienza a tener un valor especial y los equipos saben que cualquier resultado puede modificar una tabla de posiciones que se mantiene muy apretada.
El triunfo de Sanjustino abrió oficialmente una nueva jornada y dejó en claro que nadie quiere resignar terreno cuando el campeonato entra en su etapa de definición.
Ahora será el turno del resto de los protagonistas, con un sábado cargado de fútbol, expectativas y un duelo estelar entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste que promete acaparar toda la atención del fútbol grande de la Liga Santafesina.