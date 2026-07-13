El Torneo Apertura 2026 de la Liga Senior de la Liga Santafesina completó este domingo su séptima fecha con el partido más esperado de la jornada: el Clásico Santafesino.
Colón ganó el Clásico y cerró la fecha con una goleada
Con una contundente victoria por 5 a 1 sobre Unión en el estadio Súper Manuel Corral, Colón de Santa Fe se quedó con una nueva edición del Clásico de la Liga Senior. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2026, había sido postergado por las inclemencias del tiempo y marcó el cierre de una jornada especial destinada a la disputa de los clásicos e interzonales.
En el estadio Súper Manuel Corral, Colón mostró toda su jerarquía y se impuso con autoridad por 5 a 1 sobre Unión, en el encuentro que había quedado pendiente debido a las malas condiciones climáticas registradas semanas atrás.
El compromiso correspondió a la fecha especial de clásicos e interzonales organizada por la Secretaría de la Senior de la Liga Santafesina.
Ofreció un marco ideal para completar una jornada que volvió a demostrar el crecimiento sostenido de esta categoría, donde la pasión por el fútbol sigue intacta y reúne cada fin de semana a jugadores que continúan disfrutando del deporte con el mismo compromiso de siempre.
Un clásico con amplio dominio sabalero
Desde los primeros minutos, Colón impuso condiciones y encontró la eficacia necesaria para construir una goleada contundente. La gran figura de la mañana fue Gerardo Amado, autor de tres conquistas que marcaron el rumbo del encuentro y terminaron por inclinar definitivamente la balanza a favor del conjunto rojinegro.
El resto de los goles sabaleros fueron convertidos por Ricardo Serafini y Norberto Sueldo, completando una producción ofensiva de alto nivel. El descuento para Unión llegó por intermedio de Jorge Funes, que logró marcar para el conjunto tatengue, aunque no alcanzó para modificar el desarrollo de un partido que tuvo un claro dominador.
Con este triunfo, Colón sumó tres puntos de enorme valor, no sólo por tratarse del clásico de la ciudad sino también porque le permiten seguir creciendo en la tabla de posiciones de la Zona B, donde la lucha por los primeros lugares continúa siendo muy pareja.
Así quedaron las principales posiciones
Más allá del resultado del clásico, el campeonato mantiene una apasionante pelea en ambas zonas.
En la Zona A, Unión continúa como líder con 22 puntos, aunque ahora siente muy de cerca la presión de Loyola, que suma 21 unidades.
Apenas un escalón por detrás aparece Newell's Old Boys con 20, mientras que Ciclón Norte y Guadalupe comparten la cuarta colocación con 19 puntos, dejando abierta una definición que promete emociones en las próximas fechas.
Por su parte, la Zona B también presenta una lucha muy equilibrada. Colón de San Justo encabeza las posiciones con 22 unidades, seguido por Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo, ambos con 20 puntos.
Los Juveniles acumula 19 y, gracias a la victoria conseguida en el clásico, Colón de Santa Fe alcanzó las 18 unidades, acercándose al lote de los protagonistas y renovando sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos.
La Liga Senior continúa consolidándose como una de las competencias más convocantes del fútbol liguista. Cada jornada ofrece partidos intensos, reencuentros entre históricos protagonistas y un gran acompañamiento de familiares y simpatizantes, reafirmando el espíritu de camaradería que caracteriza a la categoría.
Con el clásico ya disputado y la séptima fecha completamente cerrada, el Torneo Apertura 2026 ingresa en una etapa decisiva, donde cada punto comenzará a tener un valor determinante en la carrera por los primeros lugares y por el sueño de conquistar el campeonato.