Apertura 2026 Senior

Colón ganó el Clásico y cerró la fecha con una goleada

Con una contundente victoria por 5 a 1 sobre Unión en el estadio Súper Manuel Corral, Colón de Santa Fe se quedó con una nueva edición del Clásico de la Liga Senior. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2026, había sido postergado por las inclemencias del tiempo y marcó el cierre de una jornada especial destinada a la disputa de los clásicos e interzonales.