Fútbol, Mundial y emoción

La réplica de la Copa del Mundo unió a Reconquista y Vera en una verdadera fiesta del fútbol

En el marco del Mundial de Fútbol y con la ilusión que despierta la Selección Argentina, Ariel Sclafani, director de la Liga Profesional de Fútbol en la provincia de Santa Fe, encabezó una serie de actividades en las Ligas Reconquistense y Verense. La exhibición de la réplica de la Copa del Mundo convocó a cientos de personas y dejó momentos cargados de emoción, reconocimiento y pasión futbolera.