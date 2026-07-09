Mientras el país vive intensamente cada presentación de la Selección Argentina en el Mundial, el fútbol del interior también encontró una forma especial de compartir esa pasión.
La réplica de la Copa del Mundo unió a Reconquista y Vera en una verdadera fiesta del fútbol
En el marco del Mundial de Fútbol y con la ilusión que despierta la Selección Argentina, Ariel Sclafani, director de la Liga Profesional de Fútbol en la provincia de Santa Fe, encabezó una serie de actividades en las Ligas Reconquistense y Verense. La exhibición de la réplica de la Copa del Mundo convocó a cientos de personas y dejó momentos cargados de emoción, reconocimiento y pasión futbolera.
La visita de Ariel Sclafani, director de la Liga Profesional de Fútbol en la provincia de Santa Fe y dirigente de AFA, permitió acercar al norte santafesino uno de los símbolos más importantes del deporte: la réplica de la Copa del Mundo.
Una visita que fortaleció el vínculo con las ligas del norte santafesino
La primera escala fue la Liga Reconquistense de Fútbol, donde Sclafani fue recibido por el presidente Marcos Ibáñez y el ex presidente Ángel Borrego.
Allí se desarrolló un emotivo acto en las instalaciones del Club Sirio Libanés, con una importante participación de dirigentes, clubes, familias y vecinos que no quisieron perderse la posibilidad de fotografiarse junto al máximo trofeo del fútbol mundial.
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la presencia de ex combatientes de Malvinas, quienes recibieron un cálido reconocimiento en medio de un clima de profundo respeto y emoción. La ceremonia estuvo marcada por los aplausos, los recuerdos y el orgullo de compartir un acontecimiento que trascendió lo estrictamente deportivo.
Posteriormente, la actividad continuó en la Liga Verense de Fútbol, donde el presidente Pablo Pietrani dio la bienvenida a la delegación. La exhibición de la Copa también llegó hasta el Club Huracán de Vera durante la jornada del domingo, permitiendo que niños, jóvenes y adultos disfrutaran de una experiencia inolvidable.
Al finalizar la recorrida, Ariel Sclafani destacó la importancia que tienen estas instituciones para el desarrollo del fútbol santafesino.
"En Reconquista participaron los ex combatientes de Malvinas y eso nos emocionó mucho. Estas ligas son sumamente importantes y generan un gran movimiento en el norte de la provincia de Santa Fe.
Nos recibieron con una tremenda calidad humana y nos hicieron sentir muy cómodos. La réplica de la Copa del Mundo atrapa a todos. Es un momento muy lindo que ellos reconocen como agradable. El respeto y la confianza para pasar un rato agradable hacen posible grandes momentos", expresó el dirigente en diálogo con El Litoral.
Sclafani también agradeció el afectuoso recibimiento brindado por la Liga Verense y tuvo un reconocimiento especial para Cristian D'Amico, quien no pudo estar presente en esta oportunidad, aunque fue parte de la organización de la actividad.
La exhibición de la Copa del Mundo volvió a demostrar el enorme poder de convocatoria que tiene el fútbol argentino. En tiempos donde la Selección mantiene viva la ilusión de millones de personas, cada encuentro con este símbolo despierta recuerdos imborrables, emociones compartidas y una fuerte identidad nacional.
Las actividades desarrolladas durante el fin de semana en Reconquista y Vera dejaron una imagen muy clara: el fútbol continúa siendo un extraordinario punto de encuentro.
Más allá de los resultados y de la competencia, la posibilidad de reunir generaciones enteras alrededor de la historia de la Selección Argentina y de la Copa del Mundo fortalece el sentido de pertenencia y el trabajo que realizan las ligas del interior.
Con una organización impecable y una masiva participación de la comunidad, el norte santafesino vivió dos jornadas inolvidables, donde la emoción, el respeto y la pasión por el fútbol fueron los verdaderos protagonistas.
La réplica de la Copa del Mundo volvió a cumplir su objetivo: acercar el sueño de millones de argentinos y recordar que el deporte también es una poderosa herramienta para unir a toda una comunidad.