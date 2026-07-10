La pasión del fútbol de los barrios volverá a ser protagonista este sábado en una nueva jornada de la Liga Santafesina de Fútbol.
La fecha 17 entra en su tramo decisivo con la pelea por el campeonato al rojo vivo
La Liga Santafesina vivirá este sábado una jornada cargada de emociones con la continuidad de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura. Tras los adelantos disputados entre miércoles y jueves, la atención estará puesta en la visita de Colón de San Justo a Universidad, mientras La Perla sigue como líder luego de su empate y varios equipos buscarán sumar puntos fundamentales en la recta final del certamen.
En la previa del esperado compromiso entre Argentina y Suiza, los escenarios liguistas ofrecerán un atractivo programa correspondiente a la decimoséptima fecha del Torneo Apertura 2026, un campeonato que comienza a transitar su etapa decisiva y donde cada punto vale oro.
La fecha comenzó el miércoles y continuó el jueves con resultados que mantuvieron abierta la lucha por el título. El líder, La Perla del Oeste, igualó 1 a 1 frente a La Salle y dejó escapar la posibilidad de ampliar su ventaja, aunque continúa en lo más alto de las posiciones con 43 unidades.
Otro de los resultados destacados fue el gran triunfo de Ciclón Racing, que superó por 1 a 0 al último campeón, Unión consiguiendo tres puntos de enorme valor para su presente.
En tanto, Ateneo Inmaculada y Sanjustino repartieron puntos tras empatar 1 a 1, un marcador que dejó al conjunto de San Justo con 38 unidades y todavía expectante en la pelea grande.
El líder espera y sus perseguidores salen a escena
Con este panorama, toda la atención se trasladará al compromiso que sostendrán Universidad y Colón de San Justo. El elenco rojiblanco llega con 39 puntos y sabe que una victoria lo dejará a apenas una unidad de La Perla, reavivando la definición del campeonato cuando todavía restan varias fechas por disputarse.
Una programación con mucho en juego
Además del choque entre Universidad y Colón de San Justo, el cronograma presenta partidos de gran interés tanto para quienes buscan acercarse a la punta como para aquellos que intentan escalar posiciones y cerrar un buen Apertura.
Desde las 15.30 jugarán Ciclón Norte frente a Náutico El Quillá; Gimnasia y Esgrima recibirá a Nacional; Academia AC será local de Las Flores II; Colón enfrentará a Deportivo Santa Rosa; Deportivo Nobleza jugará ante Sportivo Guadalupe; Independiente será anfitrión de Cosmos y Newell's Old Boys se medirá con Juventud Unida.
Sportivo Guadalupe, cuarto en las posiciones con 33 unidades, intentará mantenerse cerca del lote de punta cuando visite a Deportivo Nobleza, mientras que el resto de los equipos buscará sumar para mejorar su ubicación en una tabla que muestra una gran paridad de mitad hacia abajo.
Las posiciones tienen como líder a La Perla con 43 puntos, seguido por Colón de San Justo con 39, Sanjustino con 38 y Sportivo Guadalupe con 33, diferencias que mantienen abierta la lucha por el título y prometen un apasionante desenlace.
La Liga Santafesina vuelve a demostrar el enorme protagonismo que tiene el fútbol de los barrios, con canchas que cada fin de semana reúnen a miles de familias para acompañar a sus clubes.
En un sábado especial para el deporte argentino, la competencia local volverá a ofrecer historias, emociones y una nueva oportunidad para que los equipos sigan escribiendo su camino en un Apertura que entra en su etapa más apasionante.
Con la cima en juego, perseguidores decididos a descontar y una programación repleta de atractivos, la decimoséptima fecha promete convertirse en otro capítulo inolvidable del campeonato.
Cada partido tendrá algo importante en disputa y, una vez más, el fútbol santafesino será el gran protagonista de la tarde.