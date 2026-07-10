Torneo Apertura

La fecha 17 entra en su tramo decisivo con la pelea por el campeonato al rojo vivo

La Liga Santafesina vivirá este sábado una jornada cargada de emociones con la continuidad de la decimoséptima fecha del Torneo Apertura. Tras los adelantos disputados entre miércoles y jueves, la atención estará puesta en la visita de Colón de San Justo a Universidad, mientras La Perla sigue como líder luego de su empate y varios equipos buscarán sumar puntos fundamentales en la recta final del certamen.