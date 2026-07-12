El Gallito en marcha

AMSSAPP, una fiesta de valores donde los chicos son los verdaderos campeones

Con un marco importante y el Mundial como inspiración, cientos de niños y niñas disfrutan de una nueva edición del tradicional certamen de AMSSAPP. Entre camisetas de Lionel Messi, sonrisas y goles, el torneo reafirma que el deporte es una herramienta de formación. Este domingo se realizará la entrega de reconocimientos a las instituciones en el marco del programa de la Liga Santafesina de Fútbol "Con Valores Ganamos Todos".