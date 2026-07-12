El Mundial se vive también en las canchas de los más pequeños. El frío del invierno santafesino quedó completamente de lado. En las canchas de AMSSAPP el calor lo aportan las familias, los abrazos después de cada gol, las sonrisas interminables y la ilusión de cientos de chicos y chicas que protagonizan una nueva edición del tradicional torneo infantil.
AMSSAPP, una fiesta de valores donde los chicos son los verdaderos campeones
Con un marco importante y el Mundial como inspiración, cientos de niños y niñas disfrutan de una nueva edición del tradicional certamen de AMSSAPP. Entre camisetas de Lionel Messi, sonrisas y goles, el torneo reafirma que el deporte es una herramienta de formación. Este domingo se realizará la entrega de reconocimientos a las instituciones en el marco del programa de la Liga Santafesina de Fútbol "Con Valores Ganamos Todos".
Mientras el Mundial mantiene en vilo a millones de personas alrededor del planeta, en Santa Fe también se juega otra Copa del Mundo, la de los sueños. Con las camisetas de Lionel Messi predominando en cada rincón, los pequeños futbolistas disfrutan de un fin de semana inolvidable compartiendo una experiencia que seguramente quedará guardada para siempre en sus recuerdos.
Durante la jornada del sábado, uno de los momentos más emotivos fue la entrega de medallas individuales para todos los participantes. Más allá de los resultados deportivos, cada niño y cada niña recibió su reconocimiento por formar parte de esta verdadera fiesta del deporte, donde lo más importante es jugar, compartir y aprender.
El torneo reúne a instituciones de distintos puntos de la región, fortaleciendo la integración y permitiendo que cientos de familias acompañen a los más pequeños en un ambiente de alegría, respeto y compañerismo.
Participan del encuentro los clubes Atlético Arroyo Leyes, Unión de Santa Fe, Astrogol, Pucará, Asociación Deportiva Boca Paraná, Cosmos FC, El Cadi, Gimnasia, La Perla, Paso a Paso, Los Ángeles, Academia King, Halcones, AMSSAPP, Naranjitos, Juventud Unida de Candioti, La Escaloneta y Formadores FC, todos unidos por una misma pasión.
Con Valores Ganamos Todos, el mensaje que trasciende el resultado
La actividad continuará este domingo con un momento muy especial: la entrega de reconocimientos institucionales en el marco del programa de la Liga Santafesina de Fútbol "Con Valores Ganamos Todos", una iniciativa que busca fortalecer la educación a través del deporte y promover conductas positivas dentro y fuera de la cancha.
El objetivo es claro: seguir construyendo un fútbol donde prevalezcan el respeto, la amistad, la solidaridad y el compañerismo, dejando de lado cualquier expresión de violencia para que los niños y niñas crezcan en un ambiente sano y formativo.
En ese sentido, uno de los organizadores del certamen, Nieres, dejó un mensaje que resume el espíritu del encuentro.
"Debemos apuntar a controlar las emociones y de a poco sacar la violencia de nuestro fútbol. Este deporte es demasiado bello, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas. En este ambiente deben primar el compañerismo, la amistad y el respeto por el jugador rival, porque sin él no podríamos disfrutar de este deporte tan lindo."
Las palabras encuentran su mejor reflejo en cada rincón del predio. Allí no existen diferencias de camisetas ni de colores. Lo que predomina es la felicidad de jugar, de compartir con nuevos amigos y de aprender que ganar es importante, pero mucho más importante es crecer como personas.
Mirando al futuro
La Liga Santafesina de Fútbol continúa impulsando este tipo de iniciativas convencida de que el futuro del deporte comienza en las categorías infantiles. Cada torneo representa una oportunidad para sembrar valores que luego acompañarán a los chicos durante toda su vida.
AMSSAPP volvió a convertirse en el escenario ideal para demostrar que el fútbol infantil es mucho más que una competencia. Es un espacio de encuentro, de aprendizaje y de formación humana. Porque mientras los más pequeños corren detrás de una pelota soñando con imitar a sus ídolos, también aprenden las lecciones más importantes: respetar al rival, valorar al compañero, aceptar las diferencias y disfrutar del juego con una sonrisa.
Ese es, sin dudas, el mayor triunfo del fin de semana.