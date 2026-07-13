Liga Santafesina de Fútbol

La voz de los técnicos: la ilusión de toda una Liga detrás de Argentina

En la antesala de un nuevo desafío de la Selección Argentina en el Mundial, tres reconocidos entrenadores de la Liga Santafesina compartieron su mirada sobre el presente del equipo de Scaloni. Bonzzi, Donetti y Sosa analizaron las virtudes futbolísticas de la Albiceleste, destacaron el liderazgo de Lionel Messi y coincidieron en que el compromiso colectivo es la mayor fortaleza del campeón del mundo.