La Selección Argentina volvió a movilizar a todo el país.
La voz de los técnicos: la ilusión de toda una Liga detrás de Argentina
En la antesala de un nuevo desafío de la Selección Argentina en el Mundial, tres reconocidos entrenadores de la Liga Santafesina compartieron su mirada sobre el presente del equipo de Scaloni. Bonzzi, Donetti y Sosa analizaron las virtudes futbolísticas de la Albiceleste, destacaron el liderazgo de Lionel Messi y coincidieron en que el compromiso colectivo es la mayor fortaleza del campeón del mundo.
En cada barrio, en cada club y en cada rincón donde rueda una pelota, la ilusión se renueva con un equipo que supo conquistar el respeto del mundo a partir de una identidad futbolística bien marcada, un compromiso colectivo inquebrantable y el liderazgo de Lionel Messi junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
En la Liga Santafesina de Fútbol esa pasión también se vive intensamente. Los entrenadores, acostumbrados a analizar partidos desde la táctica, la estrategia y la conducción de grupos, por estas horas dejan de lado el pizarrón para transformarse también en hinchas.
Sin embargo, su mirada profesional permite descubrir detalles que muchas veces escapan al análisis cotidiano.
Una Selección que enamora desde el juego y el corazón
Mariano Bonzzi, entrenador de extensa trayectoria en el fútbol regional, sostuvo que este equipo argentino trasciende cualquier explicación puramente futbolística.
"La verdad que es difícil separar la parte emocional de lo táctico y estratégico. Este equipo supera todo. Tiene mística, tiene amor propio y eso le da ese plus para superar cualquier dificultad que se le presente. Además gana, que es lo más importante. Pasar de fase y llegar lo más lejos posible es lo que realmente cuenta", expresó.
Las palabras de Bonzzi reflejan una sensación compartida por millones de argentinos. Más allá del funcionamiento colectivo, existe una fortaleza anímica que aparece en los momentos más complicados y que permite al equipo mantenerse competitivo frente a cualquier rival.
El entrenador destacó además la capacidad del grupo para sostener la intensidad durante todo el torneo y responder cuando el contexto exige máxima concentración.
Experiencia, jerarquía y confianza para seguir soñando
Otro de los técnicos que analizó el presente argentino fue Mario Donetti, actual entrenador de Deportivo Nobleza, quien anticipó un encuentro de máxima exigencia frente a Inglaterra.
"Argentina e Inglaterra será un gran partido. Argentina tiene muchísimas alternativas de juego y marca la diferencia jugando al fútbol. No debemos confiarnos porque los ingleses son muy rápidos en ofensiva y ese es un aspecto que habrá que controlar. Otro dato importante es la entrega de nuestros jugadores.
Estas instancias son iguales para todos, el desgaste físico aparece y nuestros muchachos ya demostraron que tienen un plus extra. Vamos por Inglaterra y después se verá. Cuando Argentina encuentra los espacios sabe aprovecharlos muy bien", manifestó.
Para Donetti, el secreto argentino está en la variedad de recursos ofensivos y en la inteligencia para interpretar cada momento del partido, una característica que el seleccionado viene demostrando desde hace varios años en las competencias internacionales.
También dejó su opinión Ernesto Sosa, otro entrenador de amplia experiencia en el fútbol regional, quien resaltó la calidad individual y colectiva del conjunto nacional.
"Es un torneo muy especial y se juega en muy pocos metros. Los equipos que llegaron a estas instancias lo hicieron por la jerarquía que tienen. En Argentina sobresale Messi, pero también otros jugadores que lo acompañan con una calidad extraordinaria. Me gusta mucho el cinco que quita y juega.
Para mí Paredes cumple esa función de manera excelente y eso también habla de la jerarquía de Scaloni. Estos partidos se manejan con una audacia enorme. Cada encuentro de Argentina se vive con muchísimo sufrimiento hasta llegar al festejo final.
Hoy es muy difícil aguantar a este equipo durante un partido normal; imaginate si el encuentro se extiende durante 120 minutos.
Todos queríamos jugar contra Inglaterra porque también tiene un gran equipo, pero enfrente está el último campeón del mundo con todo su poderío. Es un partido de fútbol y hay que disfrutarlo, incluso sufriendo como ya nos tocó hacerlo tantas veces."
Las coincidencias entre los tres entrenadores son evidentes. Todos destacan la fortaleza mental del grupo, el liderazgo de Messi, la conducción de Scaloni y la capacidad del plantel para competir bajo presión. Pero también coinciden en que el compromiso colectivo es la verdadera identidad de una Selección que nunca deja de luchar.
Mientras los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol continúan con sus competencias locales, el sentimiento futbolero se une detrás de una misma camiseta. Entrenadores, dirigentes, jugadores, árbitros e hinchas comparten la ilusión de volver a ver a Argentina peleando por otro título internacional.
Porque más allá del resultado, este equipo volvió a representar valores que identifican al fútbol argentino: sacrificio, humildad, solidaridad, talento y una enorme voluntad para superar cualquier obstáculo.
En otro momento histórico de la Selección de Lionel Scaloni, con Lionel Messi como bandera y un plantel de grandes profesionales, todo un país vuelve a reunirse frente al televisor para alentar con el corazón. También lo hace la familia de la Liga Santafesina de Fútbol, que acompaña con orgullo cada paso de un equipo que ya dejó mucho como para festejar.
Ahora llega un nuevo desafío. Habrá nervios, emociones y seguramente momentos de sufrimiento, como suele ocurrir en los partidos decisivos. Pero también habrá una certeza que comparten todos los protagonistas del fútbol santafesino: este grupo nunca deja de creer.
Y mientras la pelota comience a rodar, millones de argentinos volverán a sentir que, por un rato, el país entero juega el mismo partido.
¡Vamos Argentina!