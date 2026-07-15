Copa Concejo 0.0%

Colón de San Justo avanzó con autoridad y ya tiene un atractivo cruce con La Perla

Con un gol de Diego Pariani, Colón de San Justo derrotó 1 a 0 a Loyola de barrio Yapeyú en el predio Nery Alberto Pumpido y se clasificó a los octavos de final de la Copa Concejo 0.0%. El próximo rival será La Perla del Oeste, en un duelo que también tendrá su capítulo este fin de semana por el Torneo Apertura de la Liga Santafesina.