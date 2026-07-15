La Copa Concejo 0.0% continúa entregando grandes emociones y este martes sumó un nuevo capítulo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol. En la cancha Leopoldo Jacinto Luque, Colón de San Justo hizo valer su jerarquía para imponerse por 1 a 0 frente a Loyola de barrio Yapeyú y sellar su clasificación a los octavos de final del certamen.
Colón de San Justo avanzó con autoridad y ya tiene un atractivo cruce con La Perla
Con un gol de Diego Pariani, Colón de San Justo derrotó 1 a 0 a Loyola de barrio Yapeyú en el predio Nery Alberto Pumpido y se clasificó a los octavos de final de la Copa Concejo 0.0%. El próximo rival será La Perla del Oeste, en un duelo que también tendrá su capítulo este fin de semana por el Torneo Apertura de la Liga Santafesina.
Un triunfo que vale clasificación
El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, fue seguido de cerca por el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, acompañado por autoridades de Colón de San Justo y dirigentes del Club Loyola.
Fue una nueva jornada que volvió a reflejar el crecimiento y la importancia que adquirió esta competencia organizada conjuntamente por la Liga Santafesina, el Concejo Municipal de Santa Fe y CCU.
Dentro de un partido parejo, intenso y muy disputado, Colón de San Justo logró desnivelar gracias a la aparición de Diego Pariani, quien convirtió el único gol de la tarde para darle al conjunto dirigido por Mauricio Chiementín el pasaje a la siguiente instancia.
Loyola ofreció una digna resistencia durante todo el encuentro, compitiendo de igual a igual frente a uno de los protagonistas del Torneo Apertura de Primera División. Sin embargo, la eficacia del elenco de San Justo terminó siendo determinante para quedarse con la victoria y continuar su camino en la Copa Concejo 0.0%.
Más allá del resultado, el partido volvió a demostrar el espíritu integrador del certamen, que reúne a instituciones de distintas categorías de la Liga Santafesina y brinda escenarios de competencia donde el protagonismo es compartido por clubes de toda la región.
Se viene un duelo estelar entre los dos mejores del Apertura
La clasificación de Colón de San Justo no solamente le permitió avanzar de ronda, sino que también confirmó uno de los cruces más esperados de los octavos de final. El conjunto rojiblanco enfrentará a La Perla del Oeste, equipo conducido por Andrés Formento, en un enfrentamiento que promete ser uno de los grandes atractivos de la competencia.
El destino quiso que ambos equipos también se enfrenten este fin de semana por la decimoctava fecha del Torneo Apertura 2026 de Primera A. Se trata, nada menos, que del choque entre el líder y el escolta del campeonato, dos equipos que vienen siendo protagonistas durante toda la temporada y que ahora medirán fuerzas en apenas unos días por partida doble.
Ese contexto convierte al enfrentamiento en uno de los más esperados del calendario futbolístico liguista. Por un lado, estarán en juego puntos fundamentales para la definición del Apertura; por el otro, el pase a los cuartos de final de la Copa Concejo 0.0%, un torneo que cada edición gana mayor prestigio y relevancia.
Colón de San Justo llega con la confianza que otorga una nueva clasificación y con un funcionamiento consolidado bajo la conducción de Mauricio Chiementín. La Perla del Oeste, por su parte, atraviesa una campaña sobresaliente que lo mantiene en la cima de las posiciones y buscará trasladar ese gran presente también al certamen copero.
Todo indica que serán dos encuentros de altísimo nivel, con dos de los equipos más regulares de la temporada frente a frente y con objetivos importantes en ambas competencias.
La Copa Concejo 0.0% continúa consolidándose como un espacio de integración deportiva para los clubes de la Liga Santafesina.
La posibilidad de enfrentar a instituciones de diferentes categorías, competir en escenarios de primer nivel y vivir jornadas acompañadas por dirigentes, autoridades y familias fortalece un proyecto que sigue creciendo año tras año.
Ahora, con el boleto asegurado entre los dieciséis mejores, Colón de San Justo ya pone la mirada en un desafío de máxima exigencia. Del otro lado estará La Perla del Oeste, en una serie que promete fútbol de alto vuelo y que comenzará a escribirse este fin de semana en el Torneo Apertura antes de tener su continuidad en la Copa Concejo 0.0%.
Dos de los mejores equipos del momento volverán a cruzarse en una semana cargada de expectativas, con la ilusión de seguir avanzando y reafirmar el gran presente que ambos atraviesan dentro de la Liga Santafesina de Fútbol.