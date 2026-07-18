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Unión de Santa Fe y Sanjustino avanzaron por penales y terminaron con el sueño de Ciclón Racing y Colón

El Tatengue igualó 0 a 0 con Ciclón Racing en barrio Guadalupe y logró la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Santa Fe al imponerse 6 a 5 en la definición desde el punto penal. Agustín Chávez atajó el remate decisivo y Mario Mosset convirtió el disparo que selló la victoria rojiblanca. Sanjustino también igualó sin goles con Colón SF y luego ganó por penales.

Unión lo ganó en los penales y espera por el vencedor de Romang y Atlético Tostado. Foto: Prensa Copa SF.Unión lo ganó en los penales y espera por el vencedor de Romang y Atlético Tostado. Foto: Prensa Copa SF.
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La Copa Santa Fe volvió a regalar una tarde cargada de emociones y dramatismo. En un escenario con buena presencia de público local, Ciclón Racing recibió a Unión de Santa Fe con la ilusión de dar otro golpe en el certamen provincial.

Sin embargo, luego de un encuentro muy equilibrado que terminó sin goles en el tiempo reglamentario, el conjunto rojiblanco fue más efectivo en la tanda de penales, se impuso 6 a 5 y logró avanzar a la siguiente ronda.

El resultado final dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la alegría de Unión por seguir en carrera y sostener sus aspiraciones en la competencia.

Por el otro, el orgullo de Ciclón Racing, que estuvo a la altura de las circunstancias, jugó de igual a igual ante un rival de una categoría superior y se retiró ovacionado por su público.

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Sanjustino eliminó a Colón por penales

El Matador de San Justo igualó 0 a 0 frente a Colón de Santa Fe en el tiempo reglamentario y se impuso por 5 a 3 en la definición desde los doce pasos.

El sueño de Sanjustino en la Copa Santa Fe continúa más vigente que nunca. El conjunto de San Justo protagonizó una actuación sólida frente a Colón de Santa Fe, empató sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y terminó desatando un enorme festejo al imponerse por 5 a 3 en la definición por penales, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia del certamen provincial.

Sanjustino y Colón no se sacaron ventajas y definieron por penales. Foto: Prensa Copa SF.Sanjustino y Colón no se sacaron ventajas y definieron por penales. Foto: Prensa Copa SF.

Fue un encuentro intenso y muy disputado, con dos equipos que intentaron imponer sus condiciones, aunque las defensas prevalecieron sobre los ataques. Sanjustino mostró orden táctico, concentración y personalidad para jugar de igual a igual frente a un rival de mayor jerarquía, sosteniendo el cero en su arco a lo largo de todo el partido.

Colón buscó generar peligro con mayor tenencia de balón, pero encontró una defensa firme y un equipo que nunca perdió la calma. El conjunto dirigido por Marcelo Molina respondió con actitud, compromiso y sacrificio colectivo, cerrando los caminos hacia su arco y esperando el momento oportuno para lastimar, aunque las oportunidades claras fueron escasas para ambos.

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Desde los 12 pasos

Con el empate consumado, la clasificación se resolvió desde el punto penal. Allí apareció la templanza de Sanjustino, cuyos ejecutantes mostraron gran efectividad para convertir cinco remates consecutivos y quedarse con la serie por 5 a 3.

El pitazo final desató una celebración inolvidable. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas compartieron la alegría por una clasificación que quedará marcada entre las páginas importantes de la historia reciente del club. Marcelo Molina y sus dirigidos festejaron con emoción un triunfo construido sobre la entrega, la disciplina y la convicción.

Sanjustino avanzó y espera por 9 de Julio de Rafaela. Foto: Prensa Copa SF.Sanjustino avanzó y espera por 9 de Julio de Rafaela. Foto: Prensa Copa SF.

Con este resultado, Sanjustino se instala en la próxima ronda de la Copa Santa Fe y renueva la ilusión de seguir siendo protagonista en uno de los torneos más importantes de la provincia, demostrando que el trabajo colectivo y el carácter pueden marcar la diferencia en los momentos decisivos

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