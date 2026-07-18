Copa Santa Fe

Unión de Santa Fe y Sanjustino avanzaron por penales y terminaron con el sueño de Ciclón Racing y Colón

El Tatengue igualó 0 a 0 con Ciclón Racing en barrio Guadalupe y logró la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Santa Fe al imponerse 6 a 5 en la definición desde el punto penal. Agustín Chávez atajó el remate decisivo y Mario Mosset convirtió el disparo que selló la victoria rojiblanca. Sanjustino también igualó sin goles con Colón SF y luego ganó por penales.