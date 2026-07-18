Apertura de la A

Colón de San Justo bajó a La Perla y el campeonato quedó al rojo vivo

El Conquistador derrotó 2 a 0 al hasta entonces único puntero y lo alcanzó en la cima del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol. A tres fechas del cierre, Colón de San Justo y La Perla comparten el liderazgo con 43 puntos, mientras que Sanjustino, con 41, continúa al acecho y promete un cierre de campeonato apasionante.