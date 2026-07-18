La pelea por el título entra en su tramo decisivo. La decimoctava fecha del Torneo Apertura de la Liga Santafesina dejó un escenario inmejorable para los amantes del fútbol local.
Colón de San Justo bajó a La Perla y el campeonato quedó al rojo vivo
El Conquistador derrotó 2 a 0 al hasta entonces único puntero y lo alcanzó en la cima del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol. A tres fechas del cierre, Colón de San Justo y La Perla comparten el liderazgo con 43 puntos, mientras que Sanjustino, con 41, continúa al acecho y promete un cierre de campeonato apasionante.
El gran ganador de la jornada fue Colón de San Justo, que se quedó con el duelo de punteros al superar por 2 a 0 a La Perla y provocó que la cima del campeonato volviera a tener dos dueños cuando apenas restan tres fechas para el final.
El encuentro entre el Conquistador y el conjunto del oeste santafesino era el plato fuerte del fin de semana y no defraudó en cuanto a su importancia.
Colón SJ hizo valer su localía, jugó un partido sólido y consiguió tres puntos fundamentales para alcanzar a La Perla en la tabla de posiciones. Ahora ambos lideran con 43 unidades y dependerán de sí mismos para intentar quedarse con el título.
Pero la lucha no termina allí. Sanjustino continúa firme en la pelea luego de imponerse por la mínima diferencia frente a Academia Cabrera. Con ese triunfo llegó a 41 puntos y quedó apenas a dos de los líderes, manteniendo intactas sus aspiraciones de dar pelea hasta la última jornada.
La fecha también entregó resultados importantes en distintos escenarios. Unión fue uno de los equipos más contundentes al golear 5 a 0 a Nobleza, mientras que Newell's dio el golpe como visitante al vencer 5 a 2 a Cosmos en un partido con muchas emociones. Juventud Unida sumó una victoria convincente al derrotar 3 a 0 a Colón de Santa Fe.
En otros compromisos, La Salle y Ciclón Norte igualaron 1 a 1 en un encuentro muy parejo. Gimnasia y Esgrima logró un valioso triunfo como visitante al superar 1 a 0 a Náutico El Quillá.
Mientras que la Universidad Nacional del Litoral también festejó fuera de casa al imponerse 2 a 0 sobre Las Flores II. Deportivo Santa Rosa, por su parte, derrotó 3 a 2 a Ateneo en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Con estos resultados, el campeonato ingresa en su recta final con una definición abierta y llena de expectativas. La igualdad entre Colón de San Justo y La Perla le puso aún más emoción al certamen, mientras que Sanjustino permanece expectante, listo para aprovechar cualquier traspié de los líderes.
A falta de apenas tres fechas, cada partido tendrá valor de final. No habrá margen para el error y cada punto será determinante en la carrera por la consagración. La regularidad, el carácter y la capacidad para soportar la presión serán factores decisivos en un cierre que promete mantener la incertidumbre hasta el último minuto del torneo.
Resultados de la fecha 18
La Salle 1 – 1 C. Norte, Cosmos 2 – 5 Newell's, J. Unida 3 – 0 Colón de Santa Fe, Colón de San Justo 2 – 0 La Perla, Sanjustino 1 – 0 Academia Cabrera, Náutico El Quillá 0 – 1 Gimnasia y Esgrima, Unión 5 – 0 Nobleza, Las Flores II 0 – 2 UNL, Santa Rosa 3 – 2 Ateneo. Principales posiciones: Colón SJ y La Perla, 43 puntos y Sanjustino, 41 puntos.
La Liga Santafesina de Fútbol atraviesa uno de los desenlaces más atractivos de las últimas temporadas. Tres equipos llegan con posibilidades concretas de ser campeones y el Apertura 2026 promete una definición apasionante hasta la última fecha.