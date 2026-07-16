El Torneo Apertura 2026 de Futsal de la Liga Santafesina ingresó en su etapa decisiva con la disputa de la duodécima y penúltima fecha de la fase regular, una jornada cargada de emociones, goles y partidos de gran nivel que dejaron prácticamente todo preparado para un cierre apasionante del campeonato.
Universidad y Semillero sostienen la pelea por el Apertura, mientras Colón de San Justo sigue al acecho
Se disputó la duodécima y penúltima fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de Futsal de la Liga Santafesina. Universidad y Semillero volvieron a ganar y continúan ocupando los dos primeros lugares de la tabla, aunque Colón de San Justo también sumó de a tres y mantiene intactas sus chances. Además, Colón se quedó con una contundente goleada en el Clásico de Santa Fe frente a Unión.
La lucha por el primer puesto continúa siendo muy cerrada. Universidad se mantiene como líder con 29 puntos luego de haber cumplido una semana perfecta.
Además del triunfo conseguido en esta fecha, el conjunto universitario había derrotado el miércoles a El Conquistador en el encuentro pendiente correspondiente a la novena jornada, resultado que le permitió llegar a la cima con una mínima ventaja.
Muy cerca aparece Semillero, que volvió a demostrar su poderío al imponerse por 3 a 2 sobre Náutico El Quillá. Joaquín Machado y Maximiliano Molina, autor de un doblete, marcaron los goles del vencedor, mientras que Franco Rodelli y Nicolás Frabotta descontaron para el Tiburón.
Con este resultado, Semillero alcanzó las 28 unidades y llegará con posibilidades concretas de ser campeón a la última fecha.
Colón de San Justo no baja los brazos
El tercero en discordia continúa siendo Colón de San Justo. El Conquistador reaccionó luego de la caída sufrida en la fecha anterior y superó por 5 a 3 a Deportivo Unión de Crespo para mantenerse a un solo paso de los líderes.
Cristóbal Ferrero, Manuel Blesio y Joan Blesio, figura de la noche con tres conquistas, construyeron una victoria muy valiosa para el conjunto sanjustino. Para los entrerrianos convirtieron Juan Micheloni y Augusto Liza, este último en dos oportunidades.
Con 27 puntos, Colón de San Justo llegará a la última jornada con expectativas de pelear el título, dependiendo de una combinación de resultados que le permita superar a Universidad y Semillero.
Otro de los encuentros destacados terminó igualado. Sanjustino y Belgrano de Crespo protagonizaron un atractivo 4 a 4. Gaspar Martínez y Jesús Vázquez, ambos con dos goles, anotaron para el Matador, mientras que Martín Bernardi, Juan Acosta, Néstor Sandoval y Adrián Ruiz marcaron para la visita.
Goleada de Colón en el Clásico y triunfo de Villa Dora
El gran atractivo de la fecha estuvo en el estadio Roque Otrino, donde Colón fue ampliamente superior y se quedó con el Clásico de Santa Fe al derrotar por un contundente 7 a 0 a Unión.
Diego Moncada, Valentín Bustos y Tomás Corazza aportaron dos goles cada uno, mientras que Enzo Tochi completó la goleada para un Sabalero que mostró una de sus mejores producciones del certamen y alcanzó las 18 unidades.
Villa Dora también cerró una buena noche al vencer como visitante por 6 a 2 a STV. Matías Sacchi y Nahuel Riquelme convirtieron por duplicado, mientras que Facundo Martínez y Franco Lencina completaron la cuenta. Lautaro Melgarejo y Nahuel Andrade descontaron para STV.
En otro encuentro muy parejo, Polideportivo Llambi Campbell derrotó 4 a 3 a Regatas gracias a los tantos de Natanael Benzel, Bruno Figueroa y Franco Acevedo, quien anotó dos veces. Para Regatas marcaron Bautista Berrotarán, Santiago Maure e Iván Rolón.
Con estos resultados, las principales posiciones quedaron encabezadas por Universidad con 29 puntos, seguido por Semillero con 28 y Colón de San Justo con 27. Más atrás aparecen Villa Dora con 24, mientras que Colón y Polideportivo Llambi Campbell comparten el quinto lugar con 18 unidades.
De esta manera, el Torneo Apertura 2026 llegará a su última fecha con tres equipos separados por apenas dos puntos, un escenario que garantiza una definición apasionante para conocer al nuevo campeón del futsal de la Liga Santafesina.