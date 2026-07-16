Fútbol de Salón

Universidad y Semillero sostienen la pelea por el Apertura, mientras Colón de San Justo sigue al acecho

Se disputó la duodécima y penúltima fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de Futsal de la Liga Santafesina. Universidad y Semillero volvieron a ganar y continúan ocupando los dos primeros lugares de la tabla, aunque Colón de San Justo también sumó de a tres y mantiene intactas sus chances. Además, Colón se quedó con una contundente goleada en el Clásico de Santa Fe frente a Unión.