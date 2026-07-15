El torneo de fútbol infantil El Gallito bajó el telón de una nueva edición con una gran celebración en el predio de Amsapp, donde cientos de chicos y chicas disfrutaron de varias jornadas cargadas de fútbol, amistad y diversión.
El Gallito cerró otra edición con una verdadera fiesta del deporte y los valores
El tradicional torneo de fútbol infantil llegó a su fin en el predio de Amsapp, que lució colmado de familias, niños y niñas durante la jornada de cierre. Además de la premiación deportiva, se destacó el programa "Con Valores Ganamos Todos" de la Liga Santafesina de Fútbol, promoviendo el respeto, el compañerismo y el juego limpio.
El cierre encontró a los espacios completos de familias acompañando a los pequeños protagonistas, en un clima de respeto y entusiasmo que reflejó el verdadero espíritu del certamen.
Un cierre lleno de alegría y compañerismo
La ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quien acompañó la entrega de los reconocimientos correspondientes al programa "Con Valores Ganamos Todos", una iniciativa que busca fortalecer la formación integral de los niños y niñas a través del deporte.
El responsable de la organización, Ingino Nieres, expresó su satisfacción por el desarrollo del campeonato y destacó el compromiso de todos los que hicieron posible el éxito del evento.
"Salió todo bien. Más allá de las medallas individuales para cada chico, a las instituciones se les entregaron trofeos por el programa 'Con Valores Ganamos Todos'. Creo que ese es el camino que debemos seguir, aprendiendo a controlar las emociones y trabajando para sacar la violencia de nuestras canchas", señaló.
El deporte como herramienta de formación
Nieres también remarcó que el fútbol infantil debe ser un espacio donde prevalezcan los valores por encima de cualquier resultado deportivo.
"El fútbol es demasiado bello, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas. En este ambiente tienen que primar el compañerismo, la amistad y el respeto por el rival, porque sin él tampoco podríamos disfrutar de este deporte tan hermoso", expresó.
El organizador agradeció especialmente la presencia de Leandro Birollo durante la entrega de premios, el acompañamiento permanente de las familias y el trabajo realizado por colaboradores, entrenadores, árbitros y dirigentes para que cada jornada pudiera desarrollarse con total normalidad.
Además, hizo un reconocimiento a Diario El Litoral por la cobertura periodística del certamen, permitiendo que el torneo tuviera una importante difusión y que el esfuerzo de los clubes y de los pequeños futbolistas llegara a toda la región.
Con la entrega de medallas, trofeos y muchas sonrisas, El Gallito volvió a demostrar que el fútbol infantil trasciende los resultados. La verdadera victoria estuvo en la posibilidad de compartir, hacer nuevos amigos, aprender a respetar al adversario y disfrutar del juego en un ambiente sano y familiar.
La imagen final fue la mejor síntesis de lo vivido durante el torneo: niños y niñas felices, abrazados a sus compañeros, orgullosos de representar a sus clubes y con la ilusión intacta de seguir creciendo dentro de una cancha, donde el respeto, la solidaridad y la amistad continúan siendo los principales campeones.