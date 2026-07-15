Fútbol Infantil

El Gallito cerró otra edición con una verdadera fiesta del deporte y los valores

El tradicional torneo de fútbol infantil llegó a su fin en el predio de Amsapp, que lució colmado de familias, niños y niñas durante la jornada de cierre. Además de la premiación deportiva, se destacó el programa "Con Valores Ganamos Todos" de la Liga Santafesina de Fútbol, promoviendo el respeto, el compañerismo y el juego limpio.