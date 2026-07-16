Liga Santafesina de Fútbol

Newell's Old Boys encendió su sueño: el estadio del barrio Roma ya luce totalmente iluminado

El Club Newell's Old Boys de barrio Roma vivió una jornada histórica al completar la prueba final de su nuevo sistema de iluminación. El predio quedó completamente iluminado y la institución ya se prepara para inaugurar oficialmente la obra con un partido de la Liga Santafesina. Federico García y Miguel Cantero destacaron el esfuerzo de toda la familia rojinegra para concretar un proyecto largamente esperado.