Hay momentos que trascienden un resultado deportivo. Son esos días en los que un club escribe una nueva página de su historia y demuestra que el crecimiento institucional también se construye con trabajo, compromiso y sueños compartidos.
Newell's Old Boys encendió su sueño: el estadio del barrio Roma ya luce totalmente iluminado
El Club Newell's Old Boys de barrio Roma vivió una jornada histórica al completar la prueba final de su nuevo sistema de iluminación. El predio quedó completamente iluminado y la institución ya se prepara para inaugurar oficialmente la obra con un partido de la Liga Santafesina. Federico García y Miguel Cantero destacaron el esfuerzo de toda la familia rojinegra para concretar un proyecto largamente esperado.
Eso fue exactamente lo que ocurrió esta semana en Newell's Old Boys de barrio Roma, donde el encendido definitivo de la nueva iluminación del estadio marcó un antes y un después para la entidad.
El miércoles quedará grabado en la memoria de dirigentes, colaboradores, jugadores, entrenadores, familias e hinchas. Bastó con mover las llaves hacia arriba para que, en cuestión de segundos, el predio se transformara por completo.
Los nuevos reflectores comenzaron a iluminar cada rincón de la cancha, ofreciendo una imagen impactante que rápidamente despertó emoción y orgullo entre todos los presentes.
La prueba técnica fue un éxito. Todo funcionó tal como estaba previsto y la institución ya puede afirmar que cuenta con un sistema lumínico preparado para recibir encuentros oficiales en horario nocturno.
La postal fue realmente imponente. En un contexto muy especial, con el país viviendo la pasión del Mundial y la Selección Argentina instalada en la gran final, el estadio rojinegro también encontró motivos para celebrar.
Mientras millones de argentinos sueñan con una nueva conquista deportiva, Newell's hizo realidad otro sueño, el de ver su cancha completamente iluminada.
El brillo de las torres de iluminación no solamente cambió la imagen del predio. También representa nuevas oportunidades deportivas, sociales e institucionales para uno de los clubes tradicionales del barrio Roma.
Miguel Cantero no ocultó la emoción al observar el resultado final: "Por fin podemos jugar de local cuando se juegue de noche un partido oficial", expresó con una sonrisa que reflejaba los años de trabajo detrás de este proyecto. Sus palabras sintetizan el verdadero significado de la obra. No se trata únicamente de una mejora edilicia.
La iluminación permitirá ampliar las posibilidades organizativas del club, recibir encuentros nocturnos de la Liga Santafesina, desarrollar entrenamientos en mejores condiciones durante todo el año y seguir potenciando el crecimiento de las divisiones formativas.
Un proyecto pensado para toda la comunidad
Federico García también compartió su satisfacción por la concreción de una obra que demandó mucho esfuerzo y planificación.
"Estamos viendo qué día hacemos la inauguración con un partido oficial y con la presencia de invitados especiales. Esto es algo soñado. Esperamos mucho tiempo porque queríamos poner una iluminación de alto impacto. Hoy Newell's está iluminado y eso nos llena de orgullo", señaló.
Las palabras del dirigente resumen el camino recorrido. Durante años, la institución trabajó para conseguir los recursos necesarios, planificar la inversión y ejecutar una obra que estuviera a la altura del crecimiento que viene experimentando el club en las últimas temporadas.
Pero el proyecto nunca estuvo pensado únicamente para el fútbol. "Esta es una gran familia y queremos que todo barrio Roma y los barrios vecinos puedan disfrutar de este gran momento", agregó García, dejando en claro que el objetivo es que la nueva infraestructura beneficie a toda la comunidad.
Esa visión refleja el verdadero espíritu de los clubes de barrio, donde cada mejora trasciende lo deportivo para convertirse en un punto de encuentro para cientos de familias.
La nueva iluminación permitirá ampliar horarios de entrenamiento, organizar actividades recreativas y sociales durante la noche, desarrollar encuentros deportivos con mejores condiciones y seguir fortaleciendo el vínculo entre la institución y los vecinos.
Además, la posibilidad de disputar partidos oficiales en horario nocturno representa un salto de calidad para Newell's dentro de la Liga Santafesina de Fútbol.
Cada torre de iluminación simboliza horas de trabajo silencioso, reuniones, gestiones, aportes de dirigentes, colaboradores y socios que nunca dejaron de creer que este momento podía hacerse realidad.
Ahora solamente resta definir la fecha de la inauguración oficial
La intención de la dirigencia es que la presentación se realice con un encuentro oficial de la Liga Santafesina y la presencia de invitados especiales, transformando esa jornada en una verdadera fiesta para toda la familia rojinegra.
Mientras tanto, las imágenes hablan por sí solas. El estadio completamente iluminado ofrece una postal que ilusiona y emociona.
En cada rincón del predio puede percibirse el orgullo de quienes hicieron posible semejante transformación. No es simplemente una obra de infraestructura; es la confirmación de que los sueños pueden cumplirse cuando existe un proyecto serio y una comunidad comprometida.
Newell's Old Boys suma así un nuevo motivo para mirar el futuro con optimismo. El crecimiento institucional continúa dando pasos firmes y la nueva iluminación se convierte en un símbolo del presente que atraviesa la entidad.
Las noches del barrio Roma ya no serán las mismas. Desde ahora, cuando el calendario de la Liga Santafesina programe un compromiso nocturno, Newell's podrá abrir las puertas de su casa con la tranquilidad de contar con un estadio preparado para la ocasión.
Las luces ya están encendidas. Detrás de ese resplandor aparecen el esfuerzo colectivo, la perseverancia y el sentido de pertenencia de una institución que sigue creciendo sin perder su identidad. Para Newell's, para su gente y para todo barrio Roma, el sueño dejó de ser un proyecto para convertirse definitivamente en una realidad.