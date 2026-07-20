La Copa Santa Fe de hockey femenino puso en marcha una nueva edición con la disputa de su primera fase en Venado Tuerto y Villa Cañás, dos de las sedes elegidas para reunir a representantes de distintas asociaciones y federaciones de la provincia.
La Copa Santa Fe femenina comenzó en Venado Tuerto y Villa Cañás: Jockey y GER avanzaron a la fase final
La primera etapa del certamen provincial de Primera División se disputó en las canchas de Jockey Club, el CEF N.º 54 y Studebaker. Jockey Club de Rosario dominó la zona venadense, mientras que GER se quedó con el grupo de Villa Cañás por apenas un gol de diferencia sobre Plaza.
La competencia se desarrolló entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio en las canchas de Jockey Club y el CEF N.º 54, en Venado Tuerto, y en las instalaciones de Studebaker, en Villa Cañás.
Al cierre de la actividad, Jockey Club de Rosario y Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) se adjudicaron sus respectivas zonas y consiguieron los dos lugares disponibles para la segunda etapa, prevista para octubre en la ciudad de Santa Fe.
Una competencia con representación provincial
El torneo cuenta con el respaldo de las diferentes entidades que regulan la disciplina en territorio santafesino: la Asociación Santafesina de Hockey, la Asociación de Hockey del Litoral, la Federación del Oeste Santafesino de Hockey y la Federación Unión del Centro de Hockey.
La Copa Santa Fe femenina se juega en Primera División y está organizada en dos fases. En esta primera instancia participaron tres equipos de la Asociación de Hockey del Litoral y cinco de la Federación Unión del Centro.
Los representantes de Unión del Centro fueron seleccionados de acuerdo con el ranking de la temporada anterior. Ante las bajas de Jockey de Venado Tuerto y Social Rufino, que habían ocupado los primeros lugares, fueron invitados otros clubes ubicados más abajo en la clasificación.
De esta manera, formaron parte de la competencia Sportsman, Unión y Cultura, CEF N.º 54, Rivadavia y Jorge Newbery.
Por el lado de la Asociación del Litoral participaron equipos ubicados entre el sexto y el octavo puesto de su ranking. Los mejores clasificados de esa entidad y de la Asociación Santafesina accederán directamente a la segunda fase.
Jockey de Rosario dominó la zona de Venado Tuerto
La actividad en Venado Tuerto comenzó con el empate 0 a 0 entre Unión y Cultura y el CEF N.º 54. En el segundo turno, Jockey Club de Rosario mostró su poder ofensivo con una goleada por 10 a 0 sobre Jorge Newbery.
Durante la jornada del sábado, el conjunto rosarino confirmó su superioridad al imponerse 3 a 1 frente al CEF N.º 54 y repetir el mismo marcador ante Unión y Cultura.
El CEF completó una buena participación con una victoria por 6 a 0 ante Newbery, mientras que Unión y Cultura derrotó al equipo venadense por 1 a 0.
Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, Jockey Club de Rosario terminó primero y consiguió la clasificación. El CEF N.º 54 quedó segundo, Unión y Cultura ocupó el tercer lugar y Jorge Newbery cerró la zona.
Resultados de la sede Venado Tuerto
• Unión y Cultura 0-0 CEF N.º 54
• Jockey Club de Rosario 10-0 Jorge Newbery
• Jockey Club de Rosario 3-1 CEF N.º 54
• Unión y Cultura 1-0 Jorge Newbery
• CEF N.º 54 6-0 Jorge Newbery
• Unión y Cultura 1-3 Jockey Club de Rosario
Posición Equipo PJ Pts. GF GC DG
1 Jockey Club de Rosario 3 6 13 1 +12
2 CEF N.º 54 3 4 7 3 +4
3 Unión y Cultura 3 4 2 3 -1
4 Jorge Newbery 3 0 0 17 -17
GER ganó una zona muy pareja en Villa Cañás
La sede de Villa Cañás tuvo una definición más ajustada. La actividad comenzó con la victoria de Rivadavia por 5 a 1 ante Sportsman, mientras que GER y Plaza igualaron 1 a 1 en el duelo que terminó siendo decisivo para determinar al clasificado.
Plaza goleó 8 a 0 a Sportsman y posteriormente superó 19 a 0 a Rivadavia, completando una campaña con dos victorias y un empate.
GER también sostuvo un gran rendimiento: derrotó 13 a 0 a Rivadavia y cerró su participación con un triunfo por 15 a 0 frente a Sportsman.
Ambos equipos finalizaron con siete puntos, pero GER se quedó con la primera posición gracias a una diferencia de gol de +28, apenas una unidad superior al +27 de Plaza.
Resultados de la sede Villa Cañás
• Rivadavia 5-1 Sportsman
• GER 1-1 Plaza
• Sportsman 0-8 Plaza
• GER 13-0 Rivadavia
• Rivadavia 0-19 Plaza
• GER 15-0 Sportsman
Posición Equipo PJ Pts. GF GC DG
1 GER 3 7 29 1 +28
2 Plaza 3 7 28 1 +27
3 Sportsman 3 3 5 24 -19
4 Rivadavia 3 0 1 37 -36
La etapa final será en octubre
Con las clasificaciones de Jockey Club de Rosario y GER, la Copa Santa Fe completó los primeros lugares rumbo a la etapa decisiva.
La segunda fase se desarrollará durante octubre en la ciudad de Santa Fe, en las canchas pertenecientes a la Asociación Santafesina de Hockey. Allí se definirá al campeón de la rama femenina y también se incorporará la competencia masculina.
La apertura del campeonato dejó un fin de semana de intensa actividad en el sur provincial, con partidos en Venado Tuerto y Villa Cañás y una importante presencia de equipos pertenecientes a la Federación Unión del Centro.