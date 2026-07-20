Hockey sobre césped

La Copa Santa Fe femenina comenzó en Venado Tuerto y Villa Cañás: Jockey y GER avanzaron a la fase final

La primera etapa del certamen provincial de Primera División se disputó en las canchas de Jockey Club, el CEF N.º 54 y Studebaker. Jockey Club de Rosario dominó la zona venadense, mientras que GER se quedó con el grupo de Villa Cañás por apenas un gol de diferencia sobre Plaza.