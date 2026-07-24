Fútbol, rugby y natación

Un intenso calendario deportivo marcará el último fin de semana de julio en la Copa Santa Fe

El certamen impulsado por el Gobierno de la Provincia, con el apoyo de Lotería de Santa Fe, tendrá actividad en fútbol femenino y masculino, rugby y natación. Entre los principales atractivos se destacan las semifinales de vuelta del fútbol femenino y el debut de Rosario Central en la competencia masculina.