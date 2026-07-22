En la tarde de este miércoles, una colmada sede de la Asociación Rosarina de Fútbol fue el escenario perfecto para la presentación oficial de dos de las disciplinas que se incorporan en este 2026 al calendario de actividades de la Copa Santa Fe, el torneo que organiza el Gobierno de la provincia con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.
Se presentó oficialmente la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal y fútbol adaptado
Con la presencia de autoridades de la Federación y del Gobierno Provincial, se realizó el lanzamiento de una de las disciplinas que se suma en esta temporada 2026. En futsal, habrá una fase eliminatoria interna en cada una de las Ligas que clasificará a la gran final en el flamante estadio multipropósito que se construye para los Juegos Suramericanos. En fútbol adaptado, habrá equipos de todo el territorio santafesino en un mini torneo que se disputará a principios de octubre en la cuna de la bandera.
Con la presencia de autoridades y referentes de la Federación Santafesina y del Ejecutivo Provincial, se dieron a conocer el formato y el calendario para los torneos de futsal y fútbol adaptado, los cuales se estarán desarrollando en diferentes etapas hasta coronar a sus respectivos campeones en los meses de octubre y noviembre.
El secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que la incorporación de estas nuevas modalidades responde a una demanda del deporte santafesino y reafirma la decisión del Gobierno Provincial de seguir ampliando el alcance de la Copa Santa Fe. “La novedad de esta edición es la incorporación del Futsal y del Fútbol Adaptado, dos modalidades que se venían pidiendo”, afirmó el funcionario.
Maletti también subrayó el respaldo de Lotería de Santa Fe al certamen y recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro pidió que la mayor parte de los recursos de Lotería se destinen al deporte”.
Sobre el Futsal, explicó que Santa Fe cuenta con una importante tradición en esta disciplina y con varios equipos que participan en la Liga Nacional. “Queríamos visibilizarlos para favorecer el crecimiento de la actividad en toda la provincia”, señaló.
En relación con el Fútbol Adaptado, indicó que la incorporación forma parte de una política sostenida para ampliar la presencia del deporte adaptado dentro de la Copa Santa Fe: “Ya habíamos sumado disciplinas como atletismo y natación; ahora queríamos incorporar también el fútbol”, agregó.
El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, destacó la importancia del nuevo torneo y agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y de Lotería de Santa Fe.
“Este será el comienzo de algo mucho más grande. Es una modalidad del fútbol que brinda nuevas oportunidades para chicos y chicas de toda la provincia”, sostuvo.
En el caso del fútbol adaptado, y apostando al desarrollo y crecimiento de actividades que utilicen al deporte como herramienta de inclusión, se jugará la primera Copa Santa Fe de fútbol para personas con discapacidad intelectual.
De la misma participarán equipos que representarán a diferentes localidades del territorio provincial incluyendo a Rosario, Venado Tuerto, Firmat, Cañada de Gómez, Funes, Monte Vera y Santa Fe entre otros. Estos elencos estarán compuestos por 10 jugadores y jugadoras que competirán bajo la modalidad de 5 contra 5.
En esta primera edición competirán equipos masculinos integrados por diez jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico. Las inscripciones estarán abiertas entre el 27 de julio y el 21 de agosto, mientras que la competencia se desarrollará durante una jornada del mes de octubre en la ciudad de Rosario.
En futsal
Siendo una de las disciplinas deportivas que más crecimiento ha crecido en cuanto a cantidad y calidad de representantes en todos los rincones de la bota santafesina, el futbol de salón merecía tener su lugar en la Copa Santa Fe. Atendiendo a esta realidad, con el impulso de la Federación y el aval del gobierno de la provincia, el futsal coronará en este 2026 a su primer campeón provincial.
Según se anunció este miércoles, el campeonato se dividirá en dos etapas, con una primera fase clasificatoria que se resolverá al interior de cada una de las 8 ligas que tiene Santa Fe y una fase final prevista para el 30 y 31 de octubre y el 1° de noviembre en el flamante estadio multipropósito que se construye en la capital santafesina para los Juegos Suramericanos de septiembre próximo.
De acuerdo a lo establecido por la organización, en esta primera Copa Santa Fe de Futsal habrá una instancia eliminatoria que entregará un boleto por cada una de las ligas a la ronda final donde los 8 mejores de la provincia competirán a eliminación directa por el título de campeón. Las fechas de esa primera fase será resulta al interior de cada liga.
Presentes
En el acto de lanzamiento que se realizó en la sede de la Rosarina dijeron presentes jugadores de futsal y fútbol adaptado de los equipos de dicha ciudad incluyendo a los de Central y Newell's, como así también los de la escuela EDIR que participará en el certamen para personas con discapacidad.
Además, encabezaron el evento el Secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Gianmaría, el Director Provincial de Personas con Capacidad, Mirco Rodríguez y el Coordinador de Deporte Adaptado, Martín Arroyo.
Impulsada por el Gobierno de Santa Fe, la Copa Santa Fe tiene como objetivo fomentar el desarrollo deportivo, fortalecer el trabajo de las instituciones y promover la inclusión a través del deporte. En su edición 2026 reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia provincial más importante de la región.