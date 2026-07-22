En la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol

Se presentó oficialmente la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal y fútbol adaptado

Con la presencia de autoridades de la Federación y del Gobierno Provincial, se realizó el lanzamiento de una de las disciplinas que se suma en esta temporada 2026. En futsal, habrá una fase eliminatoria interna en cada una de las Ligas que clasificará a la gran final en el flamante estadio multipropósito que se construye para los Juegos Suramericanos. En fútbol adaptado, habrá equipos de todo el territorio santafesino en un mini torneo que se disputará a principios de octubre en la cuna de la bandera.