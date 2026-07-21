Este miércoles, desde las 18.30 y en la emblemática sede de la Asociación Rosarina de Fútbol, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Federación Santafesina de Fútbol, presentarán el Futsal y el Fútbol Adaptado en el marco de la edición 2026 de Copa Santa Fe. Con 14 deportes y 20 modalidades deportivas es la competencia provincial más importante de la historia.
El Futsal y el Fútbol Adaptado se suman a la Copa Santa Fe
Con 14 deportes y 20 modalidades deportivas es la competencia provincial más importante de la historia. Se promueve el deporte, la inclusión y la participación en todo el territorio provincial.
El Secretario de Deportes, Fernando Maletti; la Subsecretaria de Deporte Federado, Silvina Rodríguez Mesón; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, junto a Mirco Rodríguez, Director Provincial de Personas con Discapacidad, encabezarán el lanzamiento y posterior conferencia de prensa.
Fútbol adaptado
En esta oportunidad, además del Futsal, se pondrá en marcha la primera edición de la Copa Santa Fe de Fútbol para Personas con Discapacidad Intelectual, un espacio que reunirá a equipos de distintas localidades santafesinas para compartir una competencia basada en el respeto, el compañerismo y la igualdad de oportunidades.
El torneo se disputará bajo la modalidad de fútbol 5 contra 5, con delegaciones integradas por 10 jugadores y jugadoras y 2 integrantes del cuerpo técnico por cada equipo.
En Rosario
Las jornadas se desarrollarán en la ciudad de Rosario y se espera la participación de instituciones y equipos provenientes de las ciudades de Rosario, Venado Tuerto, Firmat, Cañada de Gómez, Funes, Monte Vera, Santa Fe, Ybarlucea, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, fortaleciendo el carácter federal de esta competencia y generando un espacio de encuentro entre deportistas de toda la provincia.
La Copa Santa Fe representa mucho más que una competencia deportiva. Es una oportunidad para seguir construyendo una provincia más inclusiva, donde el deporte sea una herramienta de integración, desarrollo personal y participación para todas las personas.