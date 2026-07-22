Futsal

Universidad y Semillero, directo a las semifinales del Apertura

Se completó la decimotercera y última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura 2026 de Futsal de la Liga Santafesina. Universidad y Semillero finalizaron en los dos primeros lugares de la tabla y avanzaron directamente a las semifinales. Colón de San Justo y Villa Dora completaron los cuatro primeros puestos, mientras que ahora se definirán los cruces de playoffs para conocer a los otros dos semifinalistas.