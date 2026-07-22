El Torneo Apertura 2026 de Futsal de la Liga Santafesina llegó al final de su etapa clasificatoria. Con la disputa de la decimotercera y última jornada, quedaron definidos los equipos que continuarán en carrera por el título y también el ordenamiento de los conjuntos que deberán afrontar los cruces de playoffs.
Universidad y Semillero, directo a las semifinales del Apertura
Se completó la decimotercera y última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura 2026 de Futsal de la Liga Santafesina. Universidad y Semillero finalizaron en los dos primeros lugares de la tabla y avanzaron directamente a las semifinales. Colón de San Justo y Villa Dora completaron los cuatro primeros puestos, mientras que ahora se definirán los cruces de playoffs para conocer a los otros dos semifinalistas.
Universidad volvió a demostrar su fortaleza a lo largo de la competencia y cerró la Fase Regular en lo más alto de las posiciones. El conjunto universitario derrotó 3 a 1 a Regatas y alcanzó los 32 puntos, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto y asegurarse el pasaje directo a las semifinales.
Los goles de Universidad fueron convertidos por Donato Costamagna, Diego Luquez y Juan Recalde, mientras que Gonzalo Zanabria marcó el único tanto de Regatas. De esta manera, el elenco universitario coronó una gran primera etapa y ahora tendrá tiempo para preparar su próximo compromiso, esperando rival en la instancia decisiva.
Semillero, por su parte, también cumplió con el objetivo y terminó segundo, con 31 unidades. En un partido intenso y muy parejo, derrotó 4 a 3 a Villa Dora como visitante. Maximiliano Molina, Sebastián Coria y Joaquín Machado, en dos oportunidades, marcaron para el ganador, mientras que Exequiel Lemos, Tomás Arn y Facundo Martínez convirtieron para Villa Dora.
Así, Universidad y Semillero se aseguraron los dos primeros lugares de la tabla y, por reglamento, clasificaron directamente a las semifinales del certamen. Ambos equipos fueron los grandes protagonistas de la Fase Regular y ahora aguardan por la resolución de los playoffs para conocer a sus respectivos adversarios.
Los cruces que definirán a los semifinalistas
Detrás de los dos líderes finalizó Colón de San Justo, que sumó 27 puntos y quedó ubicado en el tercer puesto. En la última fecha, el conjunto de San Justo se quedó con una importante victoria frente a Colón de Santa Fe por 4 a 2.
Javier Nasimbera, Manuel Blesio, autor de dos conquistas, y Facundo Hernández marcaron los goles del vencedor. Para el conjunto rojinegro descontaron Mauro Sesma y Diego Moncada.
Con este resultado, Colón de San Justo cerró su participación en la Fase Regular en el tercer escalón de la clasificación y ahora deberá afrontar el cruce correspondiente a los playoffs. Su rival será el equipo que finalizó sexto en las posiciones, en una llave que tendrá como premio el acceso a las semifinales.
Villa Dora, pese a la derrota ante Semillero, terminó cuarto con 24 unidades y también se metió entre los equipos que continuarán luchando por el campeonato. El conjunto de la capital provincial deberá disputar ahora un cruce de eliminación directa ante el quinto clasificado.
La última fecha también dejó otros encuentros atractivos. Sanjustino protagonizó un verdadero partidazo y derrotó 6 a 5 a Náutico El Quillá.
Para el equipo ganador marcaron Gaspar Martínez, Manuel Barrios, en tres ocasiones, Joel Milla y Lautaro Blesio. En el conjunto de barrio Guadalupe anotaron Juan Frabotta, por duplicado, Nicolás Frabotta, Franco Rodelli y Juan Farré.
Además, STV y Polideportivo Llambi Campbell igualaron 2 a 2. Claudio Albini y Bautista Bracamonte marcaron para STV, mientras que Natanael Benzel y Franco Acevedo anotaron para el elenco de Llambi Campbell.
En otro encuentro de la jornada, Belgrano de Crespo cayó como local frente a Unión por 6 a 5. José Antonelli, autor de tres goles, Gonzalo Pérez, con dos, y Maximiliano De Pierro convirtieron para el conjunto santafesino. En el local marcaron Martín Bernardi, Lucas Tribolo, en dos oportunidades, y Juan Lazzaroni, también por duplicado.
Con estos resultados se completó la primera etapa del Apertura 2026. Universidad y Semillero tendrán el privilegio de esperar directamente en semifinales, mientras que Colón de San Justo y Villa Dora deberán superar sus respectivos cruces para alcanzar la misma instancia.
La definición comienza a tomar forma y el futsal liguista entra en su etapa más apasionante. Cada partido será decisivo y los equipos que continúan en competencia saben que ya no hay margen para el error. El objetivo está claro: avanzar en los playoffs, meterse entre los cuatro mejores y llegar a las semifinales del Apertura 2026.
Principales posiciones
Universidad, 32 puntos; Semillero, 31; Colón de San Justo, 27; Villa Dora, 24. De esta manera, Universidad y Semillero avanzaron directamente a semifinales, mientras que el tercero enfrentará al sexto y el cuarto se medirá con el quinto en los cruces de playoffs que determinarán los dos lugares restantes en la instancia de los cuatro mejores.